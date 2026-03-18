- تعرض الصحافي إيمانويل فابيان لتهديدات بعد نشره تقريراً عن سقوط صاروخ قرب القدس، حيث أصبح التقرير محور رهان مالي على منصة "بوليماركت" حول ضربة إيرانية محتملة ضد إسرائيل، ورفض تعديل التقرير رغم الضغوط. - تعكس الواقعة تحولاً في دور منصات التوقعات، حيث تُستغل لتحقيق أرباح من معلومات سرية، وتواجه "بوليماركت" انتقادات لتسهيلها المضاربة على الحروب، مما يثير مخاوف من تأثيرها على قرارات التداول. - أدانت "بوليماركت" التهديدات ضد فابيان، مسلطة الضوء على تقاطع الإعلام والأسواق الرقمية والحروب، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الصحافة في بيئة رقمية مسيّسة.

تعرّض صحافي إسرائيلي لتهديدات مباشرة من مستخدمين لمنصة التوقعات عبر الإنترنت "بوليماركت"، بعد أن تحوّل تقرير صحافي اعتيادي إلى عنصر حاسم في رهان مالي بملايين الدولارات مرتبط بالحرب بين إيران وإسرائيل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا غارديان اليوم الأربعاء، تلقى المراسل في موقع تايمز أوف إسرائيل، إيمانويل فابيان، رسائل تهديد بعد نشره خبراً في 10 مارس/ آذار الحالي عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب القدس. ولم يوقع الهجوم إصابات، واعتبره فابيان "تحديثاً غير مهم نسبياً" ضمن تغطيته اليومية.

لكن سرعان ما تبيّن أن هذا التقرير أصبح محور رهان على منصة "بوليماركت"، تجاوزت قيمته 23 مليون دولار، حول ما إذا كانت إيران قد نفذت ضربة مباشرة ضد إسرائيل في ذلك اليوم. ويشترط تعريف "الضربة" في الرهان أن تكون إصابة مباشرة بصاروخ أو قنبلة لم تُعترَض.

وفي هذا السياق، شارك فابيان الرسائل التي تلقاها مع "ذا غارديان"، وجاء في إحداها: "بعد أن تسببت بخسارتنا 900 ألف دولار، سنستثمر المبلغ نفسه على الأقل للقضاء عليك"، فيما جاء في رسالة أخرى: "لديك 90 دقيقة لتصحيح الكذبة... وإذا لم تفعل، ستواجه أعداء مستعدين لدفع أي ثمن لجعل حياتك بائسة".

وطلب بعض المستخدمين من فابيان تعديل صياغة تقريره ليشير إلى سقوط شظايا صاروخ بعد اعتراضه، وليس إلى ضربة مباشرة، وهو ما كان سيؤثر بنتيجة الرهان. إلا أنه رفض ذلك بعد التحقق من المعلومات مع الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أنه لم يرَ مبرراً لتغيير تقرير صحيح.

وتصاعدت التهديدات لاحقاً، إذ تلقى عشرات الرسائل عبر البريد الإلكتروني ومنصة إكس، من حسابات تبين ارتباطها بمستخدمين في "بوليماركت"، من بينها رسائل تضمنت تهديدات لعائلته.

وحذّر فابيان من أن ما تعرّض له قد يتكرر مع صحافيين آخرين، ورأى أن استمرار نمو "بوليماركت" من دون تغييرات في آليات عملها قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط أو حتى التهديدات بحق الصحافيين.

تعكس هذه الواقعة تحولاً أوسع في دور منصات التوقعات التي كانت في السابق مقتصرة على فئات محدودة، لكنها باتت اليوم جزءاً من المشهد المرتبط بالحروب والصراعات. وتشير رهانات حديثة إلى احتمال استغلال مطلعين على هذه المنصات من أجل تحقيق أرباح من معلومات سرية، مثل توقيت بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أو خطط منسوبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلق بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتواجه "بوليماركت"، التي تضم بين مستثمريها شركة رأس مال مغامر يملكها دونالد ترامب الابن، انتقادات متزايدة وتدقيقاً تنظيمياً، بسبب مخاوف من تسهيلها المضاربة على الحروب أو التداول بناءً على معلومات داخلية. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن المنصة حظيت باهتمام متزايد من مؤسسات مالية كبرى، إذ تشمل قائمة مستثمريها شركة إنتركونتيننتال إكستشينج المالكة لبورصة نيويورك، وتعمل أيضاً على تطوير أدوات لتحليل المزاج العام قد تؤثر بقرارات التداول في الأسواق.

ويرى خبراء أن المخاطر لا تقتصر على تحقيق أرباح من معلومات مسبقة، بل تمتد إلى محاولة التأثير في الوقائع نفسها. ففي تعليق لـ"ذا غارديان"، قال الباحث في أسواق التوقعات في جامعة لانكشاير، مارك رولستون، إن هذه الأسواق قد تكون عرضة للتلاعب بسبب أحجامها المحدودة، ما يتيح للبعض التأثير بها ثم الاستفادة من انعكاساتها على أسواق مالية أكبر. وأضاف أن استخدام هذه الأسواق للتأثير بقرارات التداول في أسواق مالية أكبر وأكثر سيولة قد يتيح للبعض التلاعب بها بشكل منظّم لتحقيق أرباح أكبر.

في المقابل، أدانت "بوليماركت" هذه التهديدات، وأكدت في بيان نقلته ذا غارديان أن "المضايقات والتهديدات لا مكان لها على المنصة"، وأشارت إلى أن محاولات الضغط على الصحافيين لتغيير تقاريرهم "تقوض نزاهة أسواق التوقعات نفسها".

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على تقاطع غير مسبوق بين الإعلام والأسواق الرقمية والحروب، حيث لم تعد المخاطر تقتصر على نقل المعلومات، بل باتت تمتد إلى محاولات التأثير فيها، في مشهد يعيد طرح أسئلة جوهرية عن مستقبل الصحافة في بيئة رقمية مسيّسة ومؤدلجة مالياً.