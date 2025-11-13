رهانات عالية: لاعبة بوكر تحلم بمغادرة الأرض

- آيلا، عالمة الفيزياء الفلكية، تسعى لتحقيق حلمها بالسفر إلى الفضاء، لكنها تواجه تحديات مالية كبيرة وتحتاج إلى 22 ألف يورو، مما يدفعها للبحث عن طرق بديلة لجمع المال. - تكتشف آيلا موهبتها في لعبة البوكر وتدخل هذا العالم تحت رعاية فينسنت، متبنية هوية جديدة باسم "نينا" للتكيف مع التحديات الثقافية والدينية، مما يبعدها عن عائلتها وصديقتها. - تتعمق آيلا في عالم البوكر وتواجه تحديات نفسية وعاطفية، خاصة في علاقتها مع فينسنت، مما يثير تساؤلات حول هويتها الحقيقية وكيفية التوفيق بين إيمانها وطموحاتها.

أن تكون أول امرأة ترتدي حجاباً تغادر الأرض إلى الفضاء هو الحلم الذي لطالما راود عالمة الفيزياء الفلكية آيلا (فيا جيكيلي، Via Jikeli). هذا ما يُطلعنا عليه المسلسل الألماني "رهانات عالية" (High Stakes) من إخراج ماريانا فيرهوف مُكثّف. تسير الشابة بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الحلم. بعد تخرّجها، تحصل على فرصتها الكبرى: تدريب لمدة ستة أشهر في ناسا. لكنها تحتاج إلى 22 ألف يورو. لا ينبغي لها توقّع أي مساعدة من والديها، سلمى (لالي يافاس) وعادل (أوزغور كارادينيز)، فهما يفضّلان استثمار كل ما لديهما في شقيقها تولغا (إرين كافوك أوغلو)، رغم أنه لا يحقّق الكثير من شركته الناشئة لتطبيقات المواعدة.

يتشكك الوالدان في طموحات ابنتهما المهنية: "لماذا يجب على امرأة مسلمة أن تصبح عالمة فيزياء فلكية وتسافر إلى الفضاء؟". المدهش أن طريقاً لتحقيق هدفها ينفتح أمام آيلا عندما تكتشف موهبتها في لعبة البوكر. هذا لا يمرّ مرور الكرام على فينسنت (يانيك شومان)، صديق شقيقها، الذي يأخذها تحت جناحه ويُدخلها عالم البوكر الخطير والمثير.

لديها قوة إرادة هائلة. لكن هل هي قوية بما يكفي لتنجح في هذا العالم القاسي؟ هل تستطيع إخفاء مخاوفها؟ في البداية، البوكر مجرد وسيلة لآيلا لكسب المال بسرعة. لكن كلما تعمّقت في عالم المقامرة السفلي، ازداد استمتاعها بوقتها على طاولة البوكر، وزادت نشوتها بالفوز، وكلما زاد سحر فينسنت الكاريزماتي عليها، ازداد ابتعاد آيلا عن عائلتها وصديقتها بريتا (بولين غروسمان). ماذا تقترح خلفيتها الدينية عن كلّ هذا؟ هنا تأتي خدعة البطلة: تخترع هوية أخرى لنفسها.



تصير نينا التي تتأنّق ليلة بعد ليلة، وتضع شعراً مستعاراً فوق حجابها، وتصبح محطّ أنظار الأوساط الذكورية المشبوهة. هذا يُسهّل على آيلا التعايش مع "خطيئتها". "رهانات عالية" مسلسل مليء بأفكار سيناريو تُكثّف القصّة (نفسياً) ولا تُثير أي شكوك في "مصداقيتها". نحن أمام مبتدئة في البوكر تجلس إلى الطاولة لتخادع لاعبين محترفين. وفي الفصل الأخير، تقتنع حتى بقدرتها على مواجهة نخبة وجوه البوكر عالمياً، ما يجعل المسلسل ذي الست حلقات فُرجة مسلّية، مثلما قصّة بطلة خارقة.

تتعلّم الشابّة بسرعة. "أنتِ تلعبين دور الخصم"، لا يحتاج فينسنت إلى إخبارها بذلك مرتين. "اليد الجيّدة لا قيمة لها إذا لم تتمكّن من رؤية ما يحدث على الطاولة". جملٌ قصيرة ودراماتيكية، لا تُرضي البطلة الفضولية فحسب، بل سرعان ما تطبّقها في الحياة الواقعية. مرّة بعد أخرى، استراقها النظر عبر الشقوق يكشف لها الأسرار: أولاً، الغرفة الخلفية للنادي الذي يديره فينسنت لرئيسه عديم الضمير (توماس لويبل)؛ ثم تكتشف أن شقيقها وفينسنت حبيبان؛ وأخيراً، تشهد تعرّض مَدينٍ لضربٍ مبرح. ويُشكّل استخدام "مشهد ثقب المفتاح" الفرويدي، على غرار فيلم "مخمل أزرق" للمخرج ديفيد لينش، مثالاً آخر على المحتوى الضمني الغني للمسلسل، الذي كتبه أوركون إرتينر وكاثرين تابلر ويان كروناور وماريانا أولمز وكريستوف بوش.

شيئاً فشيئاً، تتفتّح عين البطلة، ويؤثر هذا في علاقتها بفينسنت، الذي يجسّده يانيك شومان في دورٍ غامض معتاد، يجمع بين الحبيب والخصم. ليس من قبيل المصادفة أن هذة المقامر المثقل بالديون درسَ علم نفس الأعمال. لذا، يُتابَع التقارب الإيروتيكي بينهما بنظرة قلقة، لأن كلّ التعاطف في "رهانات عالية" يعود إلى آيلا/نينا. سواء أكانت مثقفة، حسنة السلوك، رزينة أم حسّية، أنيقة، مثيرة؛ تُبدع فيا جيكلي، صاحبة الخبرة المسرحية، في ثاني دور رئيسي لها على شاشة التلفزيون، في ترجمة سيكولوجية شخصيتها. كلّ تفصيل دقيق مُتقن، سواء كانت نظرة عصبية مُتخبّطة أو عيون هادئة تصعب قراءتها، كعيون قطّة تطارد فريستها. لكن هل تتصرّف آيلا بالثقة نفسها في تعاملها مع فينسنت؟ تظلّ متشككة في حبيبها المحتمل لفترة طويلة، وتتهرّب مراراً من رعايته وسيطرته. تظلّ عُرضة لمجاملاته، ولإغراءات الجانب الجذّاب من حياة نينا، ورغبتها في المقامرة تتغلّب عليها أحياناً. ولكن بما أن صنّاع المسلسل اختاروا رواية رحلة بطل/ة كلاسيكية، وليس دراما إدمان قمار، فمن المتوقّع حدوث تغيير في الوقت المناسب.

القصّة جيّدة البناء، تكتفي بشخصيتين رئيسيتين وخمس شخصيات داعمة، أكثر تشويقاً من أي فيلم إثارة وجريمة. الإعداد مضغوط ومختصر بذكاء: المواقع قابلة للإدارة وتساهم في التركيز على الأساسيات؛ المشاعر والحالات المزاجية والتحدّيات التي يتعيّن على آيلا/نينا مواجهتها. ورغم بعض الإيماءات، لا تُسلّم الكاميرا البطلة لمنظور الرغبة الذكورية. تلعب البطلة بأنوثتها المكتشفة حديثاً، ويرى المتفرّج امرأة جذّابة، لا أكثر. ينطبق الأمر نفسه على مشهد إباحي خلال المرحلة التي يسحرها فيها فينسنت. في إحدى أكثر اللحظات لفتاً للانتباه، يصبح فنّ الإغواء القوة الدافعة وراء لقطة طويلة حميمية مدتها دقيقتان: يحاول فينسنت كسب قلب نينا بكلّ حواسه، ولكن في أثناء القبلة تكون هي الأنشط، قبل أن تجلس نينا فوق فينسنت بعد ثوانٍ وتنطق بإحدى الجمل الحاسمة في المسلسل. هل ستبقى متفوقة على طاولة البوكر أيضاً؟ ومَن هي في النهاية: نينا أم آيلا مرة أخرى؟ أي نسخة من نفسها تريد أن تكون؟ كيف توفّق بين إيمانها وعلمها ومقامرتها؟

طوال 270 دقيقة، يطرح "رهانات عالية" باستمرار أسئلةً من دون أن يُخفق في النهاية في تقديم إجابات جوهرية. يبقى أن نرى ما إذا كانت آيلا لا تزال المفترسة التي تحتاجها لتتجنّب أن تُفترس؟ أم أنها ستجد حلاً آخر نسوياً أقلّ وحشية؟