رمضان 2026... موسم درامي بين بيروت ودمشق

- في بيروت، يشهد موسم رمضان 2026 سباقًا دراميًا محمومًا مع تصوير مسلسلات بارزة مثل "الخروج إلى البئر" الذي يتناول أحداثًا حقيقية ويشارك فيه فنانون مثل جمال سليمان. - في القاهرة، تتواصل عمليات تصوير مسلسلات مثل "مولانا" و"بخمس أرواح"، مع عودة ممثلين بارزين مثل فارس حلو ونادين نجيم إلى الشاشة. - في دمشق، بدأت رشا شربتجي تصوير "مطبخ المدينة" مع أمل عرفة، بينما في أبو ظبي، تعود سيرين عبد النور بمسلسل "كذبة سودا".

بين بيروت ودمشق والقاهرة، يدور سباق محموم لإنجاز مجموعة من الأعمال الدرامية الخاصة بموسم رمضان 2026 إذ أعلن معظم الممثلين إلغاء مشاريعهم الأخرى والتفرغ الكامل للتصوير.

في بيروت، تدور ورشة درامية كبيرة يغلب عليها الطابع السوري، إلى جانب الأعمال المشتركة. الكاتب سامر رضوان أعلن قبل أيام انطلاق تصوير مسلسل "الخروج إلى البئر" بإدارة المخرج الأردني محمد لطفي، وكتب عبر صفحته في "فيسبوك":

"بالتوفيق لكادر العمل من فنانين وفنيين وإداريين، نتمنى أن نقدم عملاً يحترم الناس، فهذا أقصى طموحنا".

ينتمي مسلسل "الخروج إلى البئر" (إنتاج شركة ميتافورا) إلى فئة الدراما التشويقية الواقعية الممزوجة بعناصر الغموض والإثارة، ويتناول سلسلة من الأحداث التي وقعت فعلاً، من بينها أحداث سجن صيدنايا عام 2008.

يأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققه رضوان في "دقيقة صمت" للمخرج الراحل شوقي الماجري، ثم "ابتسم أيها الجنرال" للمخرج عروة محمد قبل عامين.

يتولى رضوان كتابة العمل والسيناريو والحوار، فيما تنتجه شركة ميتافورا، ويشارك في بطولته الفنانون: جمال سليمان، ونضال نجم، وكارمن لبس، وواحة الراهب، وعبد الرحمن قويدر، ونانسي خوري، وجفرة يونس، وعبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور، وقاسم ملحو، وشادي الصفدي، ورمزي شقير، وخالد شباط، وطلال مارديني، بإنتاج فني لمحمود شلش وإشراف تنفيذي لأسامة الحمد.

تتابع شركة ميتافورا خطواتها من خلال مشروع آخر مأخوذ عن رواية فواز حداد "السوريون الأعداء"، التي تولّى الكاتب بنفسه تحويلها إلى نص تلفزيوني محافظاً على روح العمل الأدبي وأبعاده الفكرية والإنسانية. المسلسل من إخراج الليث حجو، ويضم ثلاثين حلقة.

في بيروت أيضاً تتواصل عمليات تصوير مسلسل "مولانا" من إخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن ونور علي. كان تيم حسن قد أعلن قبل أيام إقناع الممثل فارس حلو، الغائب منذ سنوات، بالعودة من خلال هذا العمل الذي يحمل حكاية اجتماعية ذات بعد ديني وإنساني، اختارت الشركة المنتجة العاصمة اللبنانية موقعاً للتصوير.

أما كاريس بشار وقصي خولي فيجتمعان مجدداً في مسلسل "بخمس أرواح" من تأليف بلال شحادات وإخراج رامي حنّا، ويروي قصة حب ترتبط بالفقر والمثالية والتنازلات. تراهن الشركة المنتجة على نجاح العمل الذي يشارك فيه أيضاً من لبنان عادل كرم وطلال الجردي.

بدورها، تستعد نادين نجيم للعودة إلى الواجهة بعد سنوات من الإخفاقات، من خلال مسلسل جديد بعنوان "ممكن" بإدارة المخرج أمين درّة ومشاركة ظافر عابدين. لم تُكشف تفاصيل القصة بعد، إلا أن نجيم وصفت دورها بأنه "يحبس الأنفاس" منذ الحلقة الأولى، معتبرة التجربة مختلفة عن أعمالها السابقة التي لم تحظَ بإجماع جماهيري.

وضمن سباق دراما رمضان 2026 أيضاً، بدأ قبل أسبوعين تصوير مسلسل "لوبي الغرام" من كتابة جيمي بو عيد وإخراج شقيقه جو بو عيد، وبطولة باميلا الكيك ومعتصم النهار.

أما الفنانة سيرين عبد النور فتعود بعد تسع سنوات من الغياب في مسلسل "كذبة سودا" إلى جانب محمد الأحمد ونادين الراسي وداليدا خليل، من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج باسم السلكا. يصوَّر العمل في أبو ظبي على مدى ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضه في رمضان 2026 وتخوض عبد النور من خلاله اختبار العودة أمام منافستيها نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن.

ومن قصّة فادي حسين وشادي كيوان، بدأ المخرج فيليب أسمر تصوير مسلسل "بالحرام" من بطولة ماغي بو غصن التي تجسد شخصية "جود"، وهي امرأة تكتشف صدفة حجم الفساد في صفقات تديرها عائلتها لتبدأ معركة جديدة تتقاطع فيها المصالح. يشاركها البطولة عمار شلق، وتقلا شمعون، ورندة كعدي، وعدد من الممثلين اللبنانيين ضمن إنتاج شركة إيغل فيلمز التي يديرها جمال سنان.

في دمشق، أعلنت المخرجة رشا شربتجي انطلاق تصوير مسلسل "مطبخ المدينة" بعد انسحاب سلاف معمار وعبد المنعم عمايري، لتتقاسم البطولة أمل عرفة ومكسيم خليل. ويُصوَّر هناك مسلسل "عيلة الملك" بطولة سلوم حداد، من إعداد ورشة كتّاب وإخراج محمد عبد العزيز.