رمضان 2026... موسم درامي "بخمس أرواح"

- يشهد موسم رمضان 2026 انطلاقة قوية للدراما العربية، مع تنوع في المسلسلات بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني والديني، وتبرز شركة سيدرز آرت برودكشن بمشاريعها في مصر ولبنان وسورية والمغرب، مع مسلسل "مولانا" الذي يجمع سامر البرقاوي وتيم حسن. - تتنافس الدراما المشتركة بقوة مع إنتاجات مثل "بالحرام" و"لوبي الغرام" من شركة إيغل فيلمز، وتقدم الدراما المصرية أعمالاً مثل "إفراج" و"سوا سوا"، بينما تحضر النسخة المغربية من "الهيبة" بعنوان "رأس الجبل". - تسعى الدراما السورية لاستعادة بريقها مع أعمال مثل "الخروج إلى البئر" و"ما اختلفنا"، وتقديم مسلسلات جديدة مثل "مطبخ المدينة" و"النويلاتي"، في موسم حافل بالتنوع والطموح والمنافسة.

يبدأ اليوم عرض عدد من المسلسلات الخاصة بموسم رمضان 2026. وقد بدت شركات الإنتاج هذا العام في ذروة نشاطها، فدفعت بحزمة من الأعمال الدرامية التي سيحكم عليها الجمهور عند نهايتها في مارس/آذار المقبل. تتوزع هذه الأعمال بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني والديني، في سباق يعكس حيوية السوق الدرامية العربية وتحوّلاتها المتسارعة.

توزعت جهود شركة سيدرز آرت برودكشن على سلسلة من الأعمال المصرية واللبنانية والسورية والمغربية. أوضحت الشركة في بيان وُزِّع على وسائل الإعلام أن مشاريعها هذا الموسم تمتد بين مصر ولبنان وسورية والمغرب، وتتنوع موضوعاتها في محاولة لتقديم محتوى متوازن يجمع بين المتعة والطرح الجاد.

في بيروت، جدّدت الشركة تعاونها مع المخرج سامر البرقاوي والممثل تيم حسن بعد عشر سنوات من الثنائية التي جمعتهما في تجارب ناجحة، لكن هذه المرة من خلال قصة اجتماعية بعنوان "مولانا" من تأليف لبنى حداد، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة تيم حسن وفارس حلو ونور علي ومنى واصف ونانسي خوري. يتناول العمل صراع الفرد بين العادات والتقاليد في مجتمع سريع التأثر بكل جديد. وكان لافتاً إقدام منى واصف على غناء شارة المسلسل في تجربة هي الأولى من نوعها في مسيرتها الطويلة.

من الأعمال الأخرى "بخمس أرواح"، وهي دراما اجتماعية تشويقية من تأليف بلال شحادات وورشة كتّاب تضم يزن الداهوق وحمزة اللحام، وسيناريو وحوار أسامة كوكش، وإخراج رامي حنا، وبطولة قصي خولي وكاريس بشار وعادل كرم، مع إطلالة أولى لياسمينا زيتون وجنيفر عازار. يحضر العمل المصري "إفراج"، المستوحى من قصة حقيقية، بإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد وتارا عماد.

من مصر أيضاً، نشاهد "سوا سوا" من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة أحمد مالك وهدى المفتي، إضافة إلى "بابا وماما جيران" من تأليف ولاء شريف وإخراج محمود كريم، وبطولة أحمد داوود وميرنا جميل، بمشاركة شيرين وعايدة رياض وآخرين و"نون النسوة" من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي كساب وهبة مجدي.

تحضر النسخة المغربية من مسلسل "الهيبة" بعنوان "رأس الجبل"، من تأليف بسمة الهجري وإخراج أيوب لهنود، وبطولة أسعد بواب وهبة بناني ونورة السقلي. أما العمل الديني "نحييها لنحيا" فهو من سلسلة قصص القرآن، من تأليف وسيم حبّال وإخراج مصطفى الفرماوي.

تتنافس الدراما المشتركة هذا العام بقوة مع الدراما السورية، في مشهد بات مألوفاً منذ أكثر من عقد حين اجتمع الممثل اللبناني والسوري في أعمال واحدة، ما عزّز حضور الإنتاجات المشتركة ورفع نسب المشاهدة عربياً، وفتح الباب أمام أعمال تحصد انتشاراً في مختلف البلدان.

شركة إيغل فيلمز التي يملكها المنتج جمال سنّان، تواصل هذا التوجه؛ فتقدم هذا الموسم "بالحرام"، من كتابة شادي كيوان وفادي حسين، وبطولة ماغي بو غصن وسارة أبي كنعان وعمّار شلق، وإخراج فيليب أسمر. وقد كثّفت الشركة حملتها الترويجية قبل العرض، كاشفة عن حكاية فرقة سيرك تخفي سرّاً دفيناً يهدد تماسكها ويكشف وقائع اعتداء طاولت أحد أفرادها.

نشاهد أيضاً "لوبي الغرام" لـ"إيغل فيلمز"، نص وإخراج جو بوعيد، وبطولة باميلا الكيك ومعتصم النهار، في تجربة كوميدية سورية - لبنانية يُنتظر أن تشكّل اختباراً لعودة الأعمال الكوميدية إلى الشاشة الصغيرة بعد سنوات من الغياب، وقياس قدرتها على استقطاب الجمهور وصناعة نجاح مستدام.

في لبنان أيضاً يُعرض "المحافظة 15" كتابة كارين رزق الله وإخراج سمير حبشي، وهو عمل لبناني - سوري تدور أحداثه إبان مرحلة الوصاية السورية على لبنان، ويروي قصة معتقلين في سجون نظام الأسد. ويُعرض "سر وقدر" من إخراج كارولين ميلان، وهو آخر أعمال الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم.

من الواضح أن الدراما السورية هذا الموسم تتخذ موقعاً متقدماً، مع عدد كبير من الأعمال التي صُوّرت في دمشق وبعضها في بيروت، في مشهد يعكس محاولة استعادة البريق بعد سنوات من الاضطراب. ولا يقتصر الإنتاج على الشركات السورية، إذ اختارت شركة ميتافورا تقديم مسلسلَين سوريَين، أولهما "الخروج إلى البئر" عن قصة للكاتب سامر رضوان، يتناول أحداث السجون في ظل حكم نظام الأسد وتداعياتها الاجتماعية المؤلمة، كما يُعرض الجزء الثالث من "ما اختلفنا" على شاشة التلفزيون العربي 2، مقدّماً مواقف كوميدية في إطار اجتماعي بين الشارعَين اللبناني والسوري.

إلى جانب ذلك، تحضر مجموعة من المسلسلات التي تسعى إلى إعادة الألق إلى الدراما السورية، منها "مطبخ المدينة" لرشا شربتجي، و"النويلاتي" ليزن شربتجي، و"اليتيم" بإخراج تامر إسحاق، و"سعادة المجنون" للمخرج سيف الدين سبيعي، و"أنا وهي وهيّا" للمخرج نور أرناؤوط مع عودة إياد أبو الشامات إلى الكتابة، و"عيلة الملك" بإخراج محمد عبد العزيز، و"شمس الأصيل" بإخراج عمّار تميم، و"المقعد الأخير" بإخراج حسام سلامة، و"بيت الأحلام" (15 حلقة) بإخراج عبد الرحمن ياسين، في موسم يبدو حافلاً بالتنوع والطموح والمنافسة الشرسة على جذب المشاهد العربي.