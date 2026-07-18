رقص السالسا قد يخفف أعراض الاكتئاب والقلق

- أظهرت دراسة من جامعة أكسفورد أن رقص السالسا يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب، حيث سجل المشاركون في دروس السالسا انخفاضاً ملحوظاً في الأعراض مقارنة بالمجموعة الضابطة. - تجمع السالسا بين النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي والموسيقى، مما يسهل التواصل الاجتماعي، لكنها ليست بديلاً للعلاج السريري، بل يمكن اعتبارها خياراً داعماً لتحسين الصحة النفسية. - تتماشى النتائج مع نهج "الوصف الاجتماعي" الذي يربط المرضى بأنشطة مجتمعية، مما يعزز التكيف والسلوك والعلاقات الاجتماعية.

كشفت دراسة جديدة أن رقص السالسا قد يسهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب، ما يضيف دليلاً جديداً إلى تزايد الأبحاث التي تشير إلى أهمية الأنشطة الاجتماعية والترفيهية في دعم الصحة النفسية.

وأجرى باحثون من جامعة أكسفورد ومؤسسة أكسفورد هيلث التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تجربة عشوائية محكمة، شملت 121 شاباً وشابة تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاماً، جميعهم يعانون أعراضاً خفيفة إلى متوسطة من الاكتئاب والقلق. وقُسّم المشاركون عشوائياً إلى مجموعتين، إحداهما شاركت في برنامج لتعلم رقص السالسا استمر ثمانية أسابيع، فيما شكّلت الأخرى مجموعة ضابطة للمقارنة. وخضع المشاركون في المجموعتين لاستبيانات متخصصة لتقييم حالتهم النفسية قبل البرنامج وأثناءه وبعد انتهائه.

نشرت نتائج الدراسة في دورية سيكولوجيكال ميديسين، وأظهرت أن المشاركين في دروس السالسا سجلوا انخفاضاً ملحوظاً وسريرياً في أعراض الاكتئاب والقلق الاجتماعي مقارنة بالمجموعة الضابطة، إلى جانب ارتفاع أكبر في مستويات السعادة.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، برينان ديلاتر، إن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة لأن السالسا تجمع بين النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي والموسيقى والالتزام بخطوات وإيقاع منظم، ما يجعل التواصل مع الآخرين أسهل بالنسبة إلى بعض الأشخاص مقارنة بالمواقف الاجتماعية غير المنظمة. وأضافت أن هذه النتائج لا تزال غير كافية لاعتماد السالسا علاجاً مستقلاً للاكتئاب السريري، لكنها رأت أنه يمكن للمختصين اقتراح دروس الرقص بوصفها خياراً داعماً لتحسين الصحة النفسية.

وتنسجم نتائج الدراسة مع أبحاث سابقة حول "الوصف الاجتماعي"، وهو نهج يربط المرضى بأنشطة مجتمعية بدلاً من الاقتصار على العلاج التقليدي. وأظهرت إحدى الدراسات أن المراهقين المدرجين على قوائم انتظار خدمات الصحة النفسية تحسنت قدرتهم على التكيف وسلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعد مشاركتهم في أنشطة مثل الكاراتيه، والرسم، ونوادي القراءة، والمشي في الطبيعة، وحتى بطولات لعبة "بوكيمون".

ورحب دانيال هايز، الباحث في كلية لندن الجامعية وأحد المتخصصين في أبحاث الوصف الاجتماعي، بنتائج الدراسة. وقال لـ"ذا غارديان"، أمس الجمعة، إن الرعاية النفسية "ينبغي ألا تبدأ وتنتهي داخل غرفة الطبيب". من جهته، أوضح المحاضر في المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن، كير فيليب، أن الدراسة لا تعني أن السالسا علاج للاكتئاب، بل أداة إضافية يمكن الاستفادة منها إلى جانب وسائل العلاج الأخرى، مضيفاً أن الرقص الاجتماعي كان قبل عقود جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية، وربما تكشف هذه الدراسة عن "نقص في الرقص" لم يكن الناس يدركون وجوده.

السالسا من أكثر أنماط الرقص انتشاراً في العالم، إذ يمزج بين الإيقاعات الكاريبية والإسبانية والأفريقية، ويرتبط منذ سنوات بفوائد صحية تشمل تحسين اللياقة القلبية الوعائية، وتقوية العضلات، وتحسين التوازن ووضعية الجسم.