رفع حجب منصات التواصل الاجتماعي في غينيا بعد أيام من القيود

رُفع، الجمعة، حجبٌ طاول عدداً من منصات التواصل الاجتماعي في غينيا، التي يحكمها نظامٌ ذو طابعٍ سلطوي، وفق ما أفاد به مدوّنون ومستخدمون في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

ولم تُصدر السلطات الغينية أي تعليقٍ رسمي على القيود، التي كانت قد أعلنتها، الخميس، رابطة مدوّني غينيا "أبلوغوي" (ABLOGUI). وأوضحت المجموعة أنها رصدت حجباً طاول منصات فيسبوك وماسنجر ويوتيوب وتيك توك بدءاً من الأربعاء.

وتخضع غينيا لحكم الرئيس مامادي دومبويا، وهو جنرالٌ سابق وصل إلى السلطة عبر انقلابٍ عام 2021، قبل أن يُنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي في اقتراعٍ استُبعد منه قادة المعارضة الرئيسيون.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في غينيا (HAC) قد حذّرت، الثلاثاء، من "هجماتٍ لفظية ومعلومات غير مؤكدة ورسائل ضارة بالتماسك الاجتماعي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضح رئيس رابطة "أبلوغوي" بارو كوندي في تصريحٍ لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنه يرحّب بـ"استعادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيتمكن المواطنون مجدداً من التمتع بحرية المعلومات والتعبير". كما حذّر من احتمال تكرار عمليات الحجب، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 31 مايو/أيار.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع، تبادل المغني ياما سيغا والمؤثرة مايا لا سولوشن الإهانات عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأمام موجة الغضب التي أعقبت ذلك، قدّما لاحقاً اعتذاراً علنياً إلى "شعب غينيا".

غير أن السلطات أوقفت الاثنين، أمس الجمعة، على أن يبقيا قيد الاحتجاز تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الاثنين، بحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في كوناكري. وأوضح بيانٌ أن التحقيق فُتح "على خلفية نشر تصريحاتٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة فيسبوك، تنطوي على طابعٍ مسيء ومهين وحاطٍّ من الكرامة".