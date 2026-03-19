رغم وفاته... فال كيلمر يشارك في فيلم جديد بالذكاء الاصطناعي

يعود الممثل الراحل فال كيلمر إلى الشاشة في فيلم "آز ديب آز ذا غرايف"، عبر نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي بعد وفاته العام الماضي.

وقال مخرج وكاتب الفيلم، كويرت فورهيس، في تصريح لموقع فرايتي، الأربعاء، إنّ الممثل الذي توفي عن 65 عاماً سيؤدي دور الأب فِنتان، وهو كاهن كاثوليكي من السكان الأصليين في أميركا، لافتاً إلى أن الشخصية كتبت في الأساس لكيلمر المدافع الشرس عن حقوق السكان الأصليين، والذي كان يقول إن أصوله تعود إلى قبيلة شيروكي.

وأشار فورهيس إلى أنه يتعاون مع ابنة الممثل مرسيدس وورثته، لـ"إحياء" فال كيلمر بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي متطوّرة للغاية. وسيستخدم صوراً التقطت له على مدار حياته لإعادة إنشاء هيئته عبر مراحل عمره المختلفة. وأضاف: "كانت عائلته تعبّر دائماً عن مدى أهمية الفيلم بالنسبة لهم، ولفال الذي كان يرغب حقاً بالمشاركة فيه. وعلى الرغم من أن بعض الناس قد يرون ذلك مثيراً للجدل، إلّا أن هذا ما أراده". وأكد أن النسخة المولدة بالذكاء الاصطناعي ستظهر في "جزء كبير" من الفيلم.

ويستند "آز ديب آز ذا غرايف" إلى قصة حقيقية لعالمي الآثار الأميركيين آن وإيرل موريس، اللذين عملا مع شعب النافاجو في عشرينيات القرن الماضي. ويشارك في بطولة الفيلم الذي بدأ العمل عليه عام 2023، كل من توم فيلتون وأبيغيل لوري وويس ستودي، إضافةً إلى جاكوب فورتشن لويد.

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، بدأ الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى هوليوود في الفترة الماضية. ففي عام 2024، استخدم المخرج برادي كوربيت الذكاء الاصطناعي لتحسين اللكنة المجرية للممثل أدريان برودي في فيلم "ذا بروتاليست". كما وقّع ماثيو ماكونهي ومايكل كين اتفاقاً مع شركة إلفن لابز الناشئة تسمح لها بإنشاء نسخ صوتية بالذكاء الاصطناعي لهما.