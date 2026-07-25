رحيل "ملح السينما الإيرانية" أكبر عبدي عن 66 عاماً

- توفي الممثل الإيراني أكبر عبدي عن عمر 66 عاماً بعد صراع مع المرض، مما أثار حزناً واسعاً في إيران، حيث نعاه الرئيس ووزير الخارجية، مشيدين بمكانته في السينما الإيرانية وتأثيره العميق. - بدأ عبدي مسيرته في السبعينيات واشتهر بأدواره الكوميدية وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة، مثل دوره في "الأم" و"الرحلة السحرية"، وعُرف بمرونته في تجسيد الشخصيات النسائية. - كان عبدي رمزاً للواقعية في السينما الإيرانية، حيث استخرج الكوميديا من المأساة، وترك وفاته أثراً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، مستذكراً دوره في تشكيل ذاكرة الأجيال.

توفي الممثل الإيراني البارز أكبر عبدي أمس الجمعة عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. وأثار نبأ وفاته موجة من الحزن والردود المؤثرة في إيران، التي انعكست بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الفنان الراحل في رسالة تعزية، قال فيها إن "سجل تاريخ الفن في هذا البلد سيخلد اسم الأستاذ أكبر عبدي وذكراه ضمن الثروات التي لا تُنسى والأركان الراسخة للثقافة والفن الإيراني". وأضاف، بحسب الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، أن "هذا الفنان الشعبي المرموق، بما امتلكه من موهبة وهبها الله له، وتواضع جم، وفهم عميق لجوهر الثقافة الإيرانية، قد تألق في سماء الفن في هذا الوطن، ورسم على مدى سنوات طويلة بسمة الأمل على شفاه أبناء هذا البلد وقلوبهم".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة تعزية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية: "لقد حظي الفنان أكبر عبدي، عبر أدائه لأدوار خالدة، بمكانة رفيعة وأبدية في تاريخ السينما الإيرانية وفي الذاكرة الجماعية للإيرانيين". وكان عبدي قد ظهر في آخر مقطع فيديو له قبل بضعة أشهر، متحدثاً بدموع عن التضخم والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الأدوار التي جسدها أكبر عبدي والتي أثارت جدلاً واسعاً؟ كيف ساهمت أدوار أكبر عبدي الكوميدية في تخفيف أعباء الحياة عن الجمهور الإيراني في فترة ما بعد الثورة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وُلد الممثل الراحل، الحائز وسام الدرجة الأولى في الثقافة والفن، في 26 أغسطس/ آب 1960 في طهران. وتعود بداياته الفنية إلى أواخر السبعينيات، إذ بدأ نشاطه الفني عام 1979، بعد نيله شهادة الدبلوم، من خلال مشاركته في مسارح الهواة، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون عام 1982.

كان عبدي من خريجي مدرسة الفن والأدب التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، واكتسب شهرته الأولى من خلال المسلسل التلفزيوني "تأخرتُ عن المدرسة مجدداً" عام 1983. ودخل عالم السينما عام 1984 عبر فيلم "الضجة الكبرى"، ليؤكد بعد ذلك قدراته العالية في الأدوار الكوميدية من خلال أفلام مثل "الرجل الذي أصبح فأراً"، و"المستأجرون"، و"غراند سينما"، و"يا إيران".

وانتقد أكبر عبدي في حفل ختام الدورة الثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الحكومي عام 2011، آلية تنظيم المهرجان والتحكيم فيه، قائلاً إنه كان ينبغي أن يحصل على جائزة "العنقاء البلورية" عن أدائه في فيلم "يا إيران"، فيما لم يُقبل الفيلم أصلاً في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وامتاز عبدي بملامح وجهه وأسلوب أدائه الفريدين، وهو ما مكنه من تقديم شخصيات استثنائية، من بينها دوره في فيلم "الأم" بدور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وظهوره في فيلم "الرحلة السحرية" في دورين مزدوجين يمثلان مرحلتي طفولته وكهولته، محققاً شعبية واسعة لدى جمهور السينما، وهو ما برز أيضاً في فيلمي "ذوو القلوب الوالهة" و"السيد حظ".

وعُرف عبدي طوال مسيرته بمرونته النادرة في تجسيد شخصيات متنوعة، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة. ويُعد دوره في فيلم "الرجل الثلجي" للمخرج داوود ميرباقري أحد أبرز أدواره وأكثرها إثارة للجدل، حيث جسد دور رجل يتنكر في زي امرأة للوصول إلى الولايات المتحدة. ولم يُسمح بعرض الفيلم، الذي أُنتج عام 1994، في دور السينما الإيرانية لعدة سنوات. وأصبح تجسيده الشخصيات النسائية لاحقاً إحدى السمات البارزة في مسيرته المهنية، إذ كرر هذه التجربة في أعمال أخرى. ونال جائزتي "العنقاء البلورية" لأفضل ممثل مساعد في مهرجان فجر السينمائي عن دوريه في فيلمي "الأم" (1989) و"أشعر بالنعاس" (2011).

وفي عام 2022، إبان الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الآداب، ظهر عبدي في مقطع فيديو معبراً عن تعاطفه مع المحتجين، وداعياً الله أن يلطف بالشعب الإيراني.

ولا يزال صدى وفاة أكبر عبدي يتسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر ممثلون وصناع أفلام وزملاء له ومواطنون إيرانيون، خلال الساعات الماضية، سيلاً من رسائل المواساة والذكريات التي تؤكد مكانته في السينما والتلفزيون ودوره في تشكيل ذاكرة أجيال متعاقبة.

وفي هذا السياق، أشار المخرج بابك رضواني إلى الحضور الفكاهي المميز للراحل، قائلاً: "لقد رحل ملح السينما، طاب مسعاك يا حضرة أكبر عبدي"، وهو تعبير يلخص إحدى السمات الدائمة للممثل الذي كان يضفي الدفء والدعابة والبهجة على العديد من الأفلام والمسلسلات.

وإلى جانب هذه الرسائل، استذكر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي ارتباط أدوار أكبر عبدي بذكرياتهم الشخصية والعائلية. ووصفت صفحة "نسل دهه شصتی‌ها" (جيل الستينيات بالتقويم الشمسي) على "إنستغرام" الراحل بأنه ليس مجرد ممثل، بل "جزء من ذكريات جيل كامل"، مستذكرةً أمسيات الجمعة، وأعياد النوروز المزدحمة، والليالي التي كانت تجتمع فيها العائلات لتضحك مع أدواره الكوميدية المتنوعة. وأشارت الصفحة إلى أن عبدي، بأدواره المتنوعة التي راوحت بين الطفل والشيخ والمرأة والرجل، أصبح جزءاً من حياة الناس، وحمل البهجة إلى البيوت، ليكون أحياناً بلسماً للأيام الصعبة.

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يقول الخبير الإيراني صلاح الدين خديو لـ"العربي الجديد" إن بداية المسيرة المهنية لأكبر عبدي تزامنت مع الأشهر والسنوات الأولى التي أعقبت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، مضيفاً أن تلك الحقبة شهدت خفوت الحماسة وتراجع الزخم الثوري لدى جيل العقود الماضية، ما دفع كثيرين إلى البحث عن متنفس يخفف عنهم أعباء الحياة.

ويتابع قائلاً إنه في تلك الظروف، كان ظهور نجم سينمائي قادر على رسم البسمة على وجوه الناس بمثابة هبة حقيقية، موضحاً أن عبدي كان يمنحهم استراحة قصيرة من قسوة العيش، ويشتت انتباههم عن معاناتهم اليومية، ويوفر لهم فرصة للضحك على هموم الحياة ومصاعبها. ويضيف أن عبدي لم يكن يبيع الأوهام أو يعد بمستقبل مثالي، ولم يقدم نفسه بوصفه مخلصاً للفقراء، بل كان يصنع الكوميديا من قلب الواقع اليومي، ومن الضائقة الاقتصادية والإخفاقات والتناقضات الاجتماعية، مشيراً إلى أن موهبته كانت تكمن في استخراج الكوميديا من رحم المأساة.

وأوضح أن أكبر عبدي أصبح ممثل عصر الواقعية؛ العصر الذي كف فيه الجميع عن انتظار المنقذ، لكنهم ظلوا بحاجة إلى لحظة ضحك تعينهم على تحمل عبء الانتظار الثقيل. فالأجيال التي جاءت بعد الثمانينيات والتسعينيات أدركت أن الواقع الاجتماعي لا يمكن تغييره دائماً، وأن غياب العدالة أشد عناداً من التخيلات السياسية، وأن الحرية ليست ذلك الطائر الصغير السعيد الذي قد يلوح فجأة في أفق السماء.