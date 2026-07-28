رحيل لمين مرباح: نضال ميداني ومسار سينمائي ثري بعناوين ومسائل

- محمد الأمين مرباح، المعروف بلمين مرباح، كان شخصية بارزة في السينما الجزائرية، تأثر بوالده المناضل وقرر النضال من خلال السينما، حيث درس في المعهد الوطني للسينما في الجزائر وتابع تكوينه في التلفزيون البولندي. - بدأ مسيرته المهنية في التلفزيون الجزائري، حيث أخرج أفلامًا وثائقية تمجد الاشتراكية، ومن أبرز أعماله فيلم "بني هندل" الذي تناول معاناة سكان وارسنيس تحت الاستعمار الفرنسي. - ترك مرباح إرثًا سينمائيًا غنيًا ساهم في تنويع السينما الجزائرية، ورغم رحيله في يوليو 2026، إلا أن أعماله، خاصة فيلم "بني هندل"، ستظل محفوظة في ذاكرة الجزائريين.

لم يكن محمد الأمين مرباح، المعروف بلمين مرباح، مجرد اسم في مدوّنة السينما الجزائرية. إنه أكثر من ذلك بكثير: عائلة مناضلة عاش معها، مسارٌ شخصي، تكوين، ثم إنجازات سينمائية وتلفزيونية. هذه حقائق غائبة أو مُغيّبة عن شريحة واسعة من المجتمع، ومُقرّبون وقلّة خارجهم يعرفونها.

برحيله في 25 يوليو/تموز 2026، انكشفت معطيات وحقائق ومحطات، أضاءت مساره، وتشكّلت كلّها في العقود الثمانية الخصبة التي عاشها (مواليد 28 يوليو/تموز 1946). والمُصادفة أن رحيله هذا حصل في الشهر المولود فيه أيضاً. لكن المسافات وحدها فرّقت بينهما، إذ ولد في بلدة صغيرة، اسمها تغنيف (ولاية معسكر)، معقل الأمير عبد القادر وموطنه، وتوفي ودُفن في العاصمة التي عاش فيها معظم سنوات حياته.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهها لمين مرباح في مسيرته الفنية والمهنية؟ كيف أثرت تجربة عيشه تحت الاستعمار الفرنسي على أعماله السينمائية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أول صدمة لمرباح نسجت شخصيته وصقلتها باكراً. إنها أول مؤثّر في معظم الأعمال السينمائية التي حقّقها، أو كان طرفاً فيها، وتمثّلت في عيش جزء من طفولته ومراهقته زمن الاستعمار الفرنسي، مع ما يعنيه ذلك من شعور دائم بالخوف والقسوة والظلم، يومياً. حاله هذه كحال كلّ جزائري عاش الحقبة المظلمة من تاريخ الجزائر. لكن مرباح أكثرهم خوفاً ووعياً في الوقت نفسه، فوالده مولاي مرباح مناضل في الحركات الوطنية، ومُقرّب ومساعد لأب الحركة الوطنية، مصالي الحاج.

هذه معطيات جعلته يعيش النضال عن قرب، ويعرف أشياء كثيرة من والده، قبل الاستقلال وبعده. في الفترة الثانية، وقف وعاش معه مرارة أخرى: آلام أبناء الوطن وظلمهم، في الجزائر الفتيّة التي همّشت معظم مناضلي الحركات الوطنية، ممن لم يلبّوا نداء جبهة التحرير الوطني للنضال المسلّح. لكنه تجاوز تلك الصُوَر السلبية، أو خبّأ مرارتها وغصّتها في قلبه، ثم رحلت معه إلى القبر.

نجوم وفن السينما الجزائرية تودّع المخرج محمد الأمين مرباح

خياره في الحياة لم يكن كخيار والده. ربما لأن المعطيات لم تعد نفسها. لكن طريق النضال والمواجهة مشترك بينهما، رغم اختلاف الآليات والغايات. لذا، قرّر مرباح الشاب، بالجزائر الجديدة، أن يناضل سينمائياً. التحق بالمعهد الوطني للسينما عام تأسيسه (1962)، أي بعد سنتين فقط من استقلال الجزائر. تلقّى تكوينه هناك لغاية عام 1967. شغف التكوين والاكتشاف لم ينتهِ عنده في الجزائر، بل واصل إثراء المرجعية الفنية بمواصلة تكوينه في التلفزيون البولندي (1968). هناك، تعلّم التشكيل السينمائي ـ التلفزيوني بطريقة عملية، وهذه من أبرز المحطات الدافعة له قُدماً إلى كسب مهارات.

بعد تلك التجربة، بدأ حياته المهنية في التلفزيون الجزائري، أي المدرسة العريقة التي تخرج منها كثيرون من صنّاع السينما الجزائرية. عبرها، بدأ مساره بإعداد تقارير وإخراج أفلام وثائقية تُمجّد الاشتراكية، وتُظهر انعكاساتها الإيجابية على المجتمع الجزائري. هذه المحطة مرّ عليها معظم مخرجي تلك المرحلة؛ أحمد راشدي ومرزاق علواش وعمار العسكري ومحمد سليم رياض ومحمد لخضر حمينة وغيرهم. لكن كل واحد منهم حمل شعلة سينمائية، يبحث لها عن منفذ خارج السينما التوجيهية، فحقّقها بطريقة ما.

أفلام كثيرة أخرجها مرباح، ومسؤوليات تقلّدها أيضاً. لكن، يبقى أهم وأعظم مُنجز حقّقه، غطى على أعماله وإنجازاته الأخرى، السينمائية والتلفزيونية، في بداياته كما في محطاته الأخيرة، إخراجه فيلم "بني هندل" سنة 1977: ملحمة سينمائية عن سكان منطقة وارسنيس، المعروفة حالياً بجبال الونشريس، بتناوله معاناة عاشوها سنة 1880، بعدما بدأت سلطات الاستعمار سلب الأراضي من الأهالي وتقديمها إلى المُعمّرين، رغم أنها المصدر الوحيد لرزقهم، فعاشوا بعد ذلك القرار الظالم مآسي لا توصف: الجوع والعطش والمرض. طوردوا من مكان إلى آخر، بينما رُمِي بعضهم في مقالع الحجارة التي تُبنى بها قرى المُعمّرين ومدنهم.

الفيلم (80 د.، إنتاج الديوان الوطني للتجارة والصناعة السينماتوغرافية) وثيقة تاريخية حقيقية، تناولها الباحث ساري جيلالي في دراسته "تجريد الفلاحين الجزائريين من أراضيهم (1830 ـ 1962)"، الصادرة سنة 1975. علماً أن الباحث نفسه شارك في كتابة السيناريو مع مصطفى غريبي ولمين مرباح، ومثّل فيه نجوم الصف الأول، كحسن حسني وكلثوم وعثمان عريوات وحاج إسماعيل ومحمد سيساني. ولَّفه رشيد بن علال، الذي لا يزال حيّاً، كتقني الصوت كمال مكسر، المُشارك في أفلامه السينمائية كلّها تقريباً.

لا تكتمل قيمة الفيلم في تطرّقه لواقعة تاريخية مهمّة فقط، بل أيضاً بالمعالجة الفنية، إذْ أبان مرباح مقدرته على إخراج أفلام كبيرة ذات محمول جمالي ودرامي، منها: "المنتصر" (1969)، و"المهمة" (1971)، و"المستلبون" (1972)، و"راضية"(1992)، إضافة إلى أعمال أخرى، قصيرة ووثائقية وتلفزيونية.

رحل محمد الأمين مرباح تاركاً أعمالاً كثيرة، ساهمت في تنويع مدوّنة السينما الجزائرية. أعمال ستبقى محفوظة في ذهن كلّ جزائري ومُحبّ للسينما، خاصة فيلمه "بني هندل"، أو "بلا جذور" بحسب العنوان الفرنسي. والمُبهج فعلياً ترميمه سنة 2008، ليبقى ذاكرة حيّة للأجيال المقبلة.