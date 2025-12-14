رحيل فيل أبتشيرش... العصابة كلها هناك

- تحدي الصور النمطية: فيل أبتشيرش، عازف الجيتار، يرفض ربط موسيقى الجاز بالمعاناة، مشيرًا إلى طفولته المرحة، مثل مايلز ديفيس، ليبرز أن الموسيقى يمكن أن تكون مصدرًا للفرح والمرح. - إسهامات فنية فريدة: أبتشيرش شارك في ألبوم "أنا الأعظم" لمحمد علي، مضيفًا نبرة حماسية بأسلوب جاز ارتجالي، مما ساهم في تطوير موسيقى الهيب هوب. - نجاح موسيقي: في عام 1961، حقق أبتشيرش نجاحًا مع مقطوعة "لا تستطيع الجلوس"، التي دمجت بين الجاز والبلوز بأسلوب مبتكر، وبيعت منها أكثر من مليون نسخة.

ضحك البودكاستر جيك فاينبرغ عالياً كما لو أنه فوجئ، خلال سلسلة ستريمنغ تحمل اسمه على "يوتيوب و"فيسبوك" (The Jake Feinberg Show) مخصّص لاستضافة كبار نجوم الجاز، حين سمع إجابة ضيفه، عازف الغيتار فيل أبتشيرش (1941 - 2025). وذلك حين طَلب من الأخير أن يصف له طفولته، أجاب، بكلمة واحدة، أنها كانت "مرحة".

وفق المروية التي يُجمع عليها الأميركيون، ومن خلفهم الأوروبيون وسائر أنحاء العالم، فإن الجاز لا تربطه أيّ صلةٍ بالمرح. في البدءِ كان البلوز، وهو لونٌ غنائيٌّ حزين، ظهر بين العبيد الأفارقة حين كانوا يفلحون حوضَ نهرِ الميسيسيبي، يواسون به أنفسهم جرّاء بؤسِ مصائرهم.

وعن البلوز تطوّر الجاز، الذي ظل يُنظَر إليه بمثابة لحنٍ مُصاحبٍ لتاريخٍ طويلٍ من الاضطهاد تعرّض له السود في أميركا، بدأ بحقبة العبودية، واستمر بعد إلغائها على شكلِ تمييزٍ عِرقيٍّ واقتصاديٍّ.

وقد سبق لموسيقيّ الجاز وعازفِ الترومبيت مايلز ديفيس (1926 - 1991) أن استخفّ بتلك النظرة ذاتها، واصفاً إيّاها بالكليشيه السطحي، وذلك في معرض إجابته عن سؤالٍ ألقي عليه خلال مقابلةٍ تلفزيونية أُجريت معه سنة 1989 حول سرّ تفوّق الموسيقيين السود في موسيقى الجاز، وهل يعود ذلك إلى الاضطهاد الذي تعرّضوا له منذ العبودية.

حينها، أوضح ديفيس أنّه لم يختبر المعاناة في حياته، وأنّه قد قضى طفولته في كنف عائلةٍ ميسورة، أمّنت له الدعمَ العاطفيَّ والماديَّ. وبالرغم من ذلك، أصبح واحداً من أفضل عازفي الجاز في تاريخ الولايات المتحدة.

فيل أبتشيرش (Phil Upchurch) الذي رحل أخيراً عن 84 عاماً، يُمثّل، مثله مثل ديفيس، المروّية السوداء المضادّة لتلك المؤسسيّة والقائمة على حصرِ الثقافة الأفروأميركية ومُخرجاتها الفنّية داخل مربّع المعاناة، إرضاءً لأنا الغربيِّ التي ما انفكّت تنوس، بحسب روح العصر أو جهةِ التحزّب السياسي من يمينٍ أو يسار، بين مُضطهِدٍ للآخر، ومُضطهِدٍ لنفسه جرّاء اضطهاده للآخر، حاملاً على كاهله الوزر الأخلاقي لـ"تركة الرجل الأبيض".

أمّا الرجل الأسود ابن مدينة شيكاغو في ولاية إيلينوي، غربِ وسط البلاد، المعروفةِ بمناخها القاسي وخشونة أهلها، فلا يبدو أنّه قد التفت إلى ذاك النَّوّاس النرجسي، ضمن الخطاب السياسي والثقافي الأميركي، ولم يكيّف إجابته بحسب متطلّبات المرويات المفروضة من الأعلى، بل ظلّ جلّ تركيزه منصبّاً على احتضان المرح الخالص الذي تمنّ به الموسيقى على من يشتغل بها، إذ يتسنّى له، إن حالفه الحظ، أن يعتاش من ممارسته العزف والغناء، وأن يعيش في الوقت ذاته حياةً ملؤها المتعة والإثارة، فيسدُّ شيئاً من حاجته المادية والروحية على حدٍّ سواء.

تجلّى نهج فيل أبتشيرش المرح في الحياة والموسيقى، في خياراته المهنيّة والفنيّة. ففي حين قبل بدوره عازفاً محترفاً مأجوراً، عُرِف عنه جمعه النادر من نوعه، عزفُ كلٍّ من آلتيّ الغيتار والباص الكهربائيّتين، شاء أن يخوض تجارب فريدة، تتجاوز رتابة إيقاع الوظيفة كونه عازف استوديو.

ومن بين تلك الأكثر فرادةً، كان انضمامه إلى فريق تسجيل ألبومٍ كوميديٍّ صدر سنة 1963، أعدّ له وقدّمه ملاكم الوزن الثقيل الأسطوري كاسيوس كلاي، الذي سيُعرف في ما بعد باسم محمد علي، بعنوان "أنا الأعظم" (I Am the Greatest).

يمثّل الألبوم نموذجاً أوّليّاً لما سيُعرف لاحقاً بهيب هوب، ويخلف الجاز صوتاً للثقافة الأميركية السوداء. وقد تضمّن نصوصاً غير ملحّنةٍ بالعامية، أشبه بشعرِ هجاء، اشتهر به محمد علي، يُهاجم به خصومه بالخطابة، محاولاً النيل من معنوياتهم استعداداً للهجوم عليهم في النزال. وقد رُشح لنيل جائزة غرامي في دورتها السادسة سنة 1964.

يُسمع فيه صوتُ غيتار فيل أبتشيرش (التراك العاشر) من خلال نبضِ إيقاعٍ لحنيٍّ بفعل ضرب الريشة على شكل ارتجال جاز، يعزّز من نبرة الكلام، ليزيد من وقعه الحماسي. وفي التراك الأخير (12) يقود الغيتار اللحن الأساسي للأغنية المعنونة "العصابة كلها هنا" (The Gang’s All Here)، من خلال عزفٍ حيويٍّ بصُحبة طبول الدرامز، يرافق صوتَ محمد علي وهو يُنشد: "هيا هيا، العصابة كلها هنا، انضمّوا إلى المرح، هيا هيا، العصابة سترقص رقصة جسدٍ واحد". وكأيّ عازفِ استوديو، يتوارى شخصُ أبتشيرش، فلا يُذكر اسمه ضمن طاقم الإنتاج، ويبقى عزفه الأنيق يزوّق مناخات الألبوم الموسيقية.

الخرق أكثر مرحاً بلا منازع في إرث فيل أبتشيرش حدث سنة 1961 إثر تركه لفريق Dee Clark وتسجيله مقطوعة آليّة لشركة إنتاج صغيرة أسمها Boyd، وقد صدرت بعنوان "لا تستطيع الجلوس" (You Can't Sit Down). بين ليلة وضحاها، حققت المقطوعة بيع ما يفوق مليون نسخة في الولايات المتحدة. بموجب النجاح منقطع النظير، استُنسخت على شكل أغان، ومن ثم قررت الشركة تسجيل ألبوم كامل لمُبدعها يحمل ذات العنوان.

لا يكمن المرح فقط في روح الأداء، وإنما في القصة أيضاً. في عام 1960، عكف أبتشيرش بالشراكة مع عازف الأورغ كورنيل مولدرو (Cornell Muldrow) على إعادة توزيع ترتيلة كنسية أسمها "اجلس يا خادم"، لتعاد عنونتها بسخرية "لا يمكنني الجلوس". تبدأ الأغنية على وقع الأكف بمقطع للأورغ برفقة فرقة جاز.

ومن ثم ينفرد الساكسفون في العزف على طريقة البلوز. لاحقاً، ينضم الغيتار بارتجالية مينيمالية، فيما يتابع الأورغ المرافقة، إلى أن يزعق بصورة هستيريّة كوميديّة، ممهّداً لدخول آلة الكونتراباص على الخط ومن ثم الترومبيت. في الخلفية، تسمع أصوات العازفين والراقصين في طرب وحماسة.

هكذا، لئن ظل أبتشيرش طول سيرته الفنية يولي كل نغمة العناية التامّة، فإنه بالمقابل لم يعرِ الألق النجومي كبير اهتمام. قضى معظم حياته يؤدي الأدوار الثانوية ضمن هرم الإنتاج الموسيقي، إلا إنه كان يجد في كل تجربة فنيّة السبل المؤديّة لجعل الحياة أقل تعاسة، وعليه أكثر مرحاً، ولعل تلك بالضبط الغاية الأولى من الموسيقى سواءً لمن يمارسها أو يستمع إليها.