رحيل غلين هانسارد... سيرة ألّفتها أغنية للسقوط

- في عام 2008، حقق غلين هانسارد شهرة عالمية بفوزه بجائزة الأوسكار عن أغنية "السقوط ببطء"، مما شكل نقطة تحول في مسيرته الموسيقية، حيث نقلته من شوارع دبلن إلى منصات التتويج الدولية. - بدأ هانسارد مسيرته في شوارع دبلن، وأسس فرقة "ذا فريمز" في 1990، التي أصبحت من أكثر الفرق تأثيراً في أيرلندا بفضل ألبوماتها الناجحة وحفلاتها المميزة. - اتجه هانسارد إلى مسيرة فردية، حيث أصدر ألبومات ناضجة دمجت الفولك الأيرلندي مع مؤثرات جديدة، محافظاً على روحه الشعبية ونشاطه الاجتماعي لدعم المشردين.

في عام 2008، حاز الموسيقي والمغني الأيرلندي، غلين هانسارد (1971 - 2026)، الذي رحل أول من أمس، جائزة أوسكار عن أفضل أغنية أصلية، هي "السقوط ببطء" (Falling Slowly)، التي كتبها وأداها مع المغنية وعازفة البيانو التشيكية ماركيتا إرغلوفا. جاءت ضمن فيلم "وَنس" (Once) للمخرج جون كارني، وقد شارك فيه هانسارد وإرغلوفا بالتمثيل أيضاً، ولعبا دور موسيقيين يلتقيان في دبلن وتنشأ بينهما علاقة فنية وإنسانية.

وحين ودّعه جمهوره أول من أمس، بعد رحيله إثر حادث درّاجة نارية، ها هو يفتقد إلى صوت جاء سقوطه سريعاً وباكراً، فما زال هانسارد في أوج عطائه، بل كان يحضّر لجولة أوروبية كانت ستنطلق في 19 أغسطس/آب المقبل من لندن، وتُختتم يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2026 في مدينة بيزارو الإيطالية.

شكلت أغنية "السقوط ببطء" نقطة تحول جوهرية في مسيرة هانسارد، ونقلته من شوارع دبلن حيث اعتاد العزف والغناء للمارة، إلى منصات التتويج والمحافل الدولية. تحمل "السقوط ببطء" مزيجاً من الشجن الصادق والأمل الهش، وتعكس الأسلوب العفوي الذي عُرف به طوال حياته.

اعتمدت الأغنية على بساطة التوزيع المقتصر في بدايته على الغيتار الصوتي وصوت هانسارد الخشن والدافئ في آن، قبل أن يتدخل بيانو إرغلوفا وصوتها الرقيق ليخلقا تناغماً لامس قلوب الملايين حول العالم. تجاوز نجاح الأغنية حدود الشاشة الفضية، وتحولت إلى نشيد لجيل كامل يبحث عن الأصالة في الموسيقى الاستهلاكية، وحصدت ترشيحات لجوائز غرامي المرموقة، وفتحت الباب أمام الثنائي لإصدار ألبوم ناجح للغاية تحت اسم "ذا سوييل سيزون" (The Swell Season).

كان هذا النجاح المفاجئ تتويجاً لسنوات من العمل الشاق والمثابرة في المشهد الموسيقي المستقل، وأثبت أن الفن النابع من القلب قادر على اختراق الحواجز التجارية والوصول للمستمعين المهتمين بالفن الأصيل.

تجربة غلين هانسارد السينمائية مع فيلم "وَنس" مثلت انعكاساً دقيقاً لجزء كبير من حياته وواقع معاناته فناناً. وُلد غلين في عائلة من الطبقة العاملة في دبلن، واختار ترك المدرسة في سن الثالثة عشرة ليبدأ رحلته الاستكشافية مع الموسيقى عازفَ شوارع. هذه البدايات الصعبة صقلت موهبته الفطرية وعلمته كيفية التواصل المباشر مع الجمهور، واستيعاب ردات فعله الفورية.

في عام 1990، قرر اتخاذ خطوة احترافية كبرى بتأسيس فرقة موسيقى الروك الأيرلندية ذا فريمز (The Frames)، التي سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الفرق تأثيراً وشعبية في المشهد المحلي. أصدرت الفرقة ألبومات نالت استحسان النقاد والجمهور، مثل "فيتزكارالدو" (Fitzcarraldo) و"بيرن ذا مابز" (Burn the Maps).

دمج في أعماله الأخيرة الفولك الأيرلندي مع مؤثرات أضافت أبعاداً لصوته

تميزت حفلاتهم الحية بطاقة هائلة وحضور مسرحي استثنائي لهانسارد، إذ كان يعتصر روحه على المسرح ويغني وكأن كل حفلة هي الأخيرة في حياته، ما خلق رابطة قوية ومتينة بينه وبين محبي الروك والفولك في أيرلندا، وأسس لقاعدة جماهيرية وفية رافقته طوال العقود اللاحقة.

مع تزايد شهرته، اتجه غلين هانسارد إلى توسيع آفاقه الفنية بمسيرة فردية متميزة. أصدر ألبومه المنفرد الأول "ريذم أند ريبوز" (Rhythm and Repose) عام 2012، مقدماً تجربة موسيقية ناضجة عكست تطوره كاتبَ أغانٍ محنكاً. استمر في الغوص في أعماق المشاعر عبر ألبومات مثل "ديدنت هي رامبل" (Didn't He Ramble) الذي نال ترشيحاً لغرامي، و"بين شاطئين" (Between Two Shores)، وصولاً لأعماله الأخيرة التي أظهرت تجريباً جريئاً.

دمج في تلك الأعمال الفولك الأيرلندي مع مؤثرات صوتية أضافت أبعاداً لصوته. احتفظت موسيقاه بالروح الشعبية المتمردة الممتزجة بالمسؤولية الاجتماعية، وعُرف بنشاطه الدائم لدعم المشردين، وتنظيمه حفلات خيرية في شوارع دبلن لجمع التبرعات. حافظ غلين على هويته عازفاً يرفض المساومة على فنه، مستمراً في تقديم أعمال تتناول الحب والمقاومة. غيابه اليوم يطوي صفحة استثنائية لموسيقي جعل من معاناته اليومية جسراً للتواصل الإنساني العميق والمؤثر في وجدان كل من استمع إليه.