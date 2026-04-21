رحيل "سيدة الشاشة الخليجية" حياة الفهد

رحلت الممثلة الكويتية حياة الفهد الملقّبة بـ"سيدة الشاشة الخليجية" عن 78 عاماً صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض، لتنتهي بذلك مسيرة فنية استثنائية امتدت لأكثر من ستة عقود، شكّلت خلالها أحد أبرز أعمدة الدراما في الخليج والعالم العربي.

وجاء إعلان وفاة حياة الفهد بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وسط متابعة واسعة من جمهورها والوسط الفني. وقبل يوم واحد من رحيلها، نُشر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بيان جاء فيه: "نهيب بجمهورنا الكريم ومحبي الفن الأصيل، الدعاء للفنانة القديرة حياة الفهد، حيث تمر هذه الأيام بوعكة صحية حرجة، نسأل الله أن يشملها بلطفه ورحمته، وأن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، ويعيدها إلى أهلها ومحبيها سالمة معافاة".

وُلدت حياة الفهد عام 1948 في منطقة شرق في الكويت، وانتقلت مع عائلتها إلى المرقاب وهي في الخامسة من عمرها بعد وفاة والدها، في ظروف معيشية صعبة أسهمت في تشكيل شخصيتها الصلبة. ولم تُكمل تعليمها النظامي في المرحلة الابتدائية، لكنها تمكّنت من تعلّم القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنكليزية، قبل أن تبدأ حياتها العملية موظفة في مستشفى الصباح.

دخلت عالم الفن بالصدفة، إذ التقت بالممثل القطري حسين بوجسوم خلال عملها في المستشفى، حيث شجّعها على خوض التمثيل. وعلى الرغم من معارضة عائلتها الشديدة في البداية، فإن والدتها وافقت لاحقاً بشروط، من بينها مرافقة شقيقها لها أثناء التصوير، لتبدأ مسيرتها الفنية فعلياً عام 1964 من خلال مسلسل "عائلة بوجسوم" الذي شكّل نقطة انطلاقها في الدراما الخليجية.

على مدى أكثر من ستة عقود، رسّخت الفهد حضورها كإحدى أبرز نجمات الدراما الخليجية، عبر أكثر من 200 عمل بين التلفزيون والمسرح والإذاعة والسينما. ومع أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، دخلت مرحلة البطولة المطلقة، وقدّمت شخصيات قريبة من الناس عكست واقع المجتمع الخليجي، خصوصاً قضايا المرأة. ويُعدّ دورها في مسلسل "خالتي قماشة" (1983) من أبرز محطاتها، إلى جانب أعمال أخرى مثل "رقية وسبيكة" (1986)، و"جرح الزمن" (2001)، و"عندما تغني الزهور" (2005).

كما تميّزت بقدرتها على التنقّل بين الدراما الجادة والكوميديا، فشاركت في أعمال كوميدية لاقت رواجاً واسعاً، مثل "عائلة فوق تنور ساخن" (1987) و"زوجة بالكمبيوتر" (1985)، إلى جانب أدوارها في الأعمال الاجتماعية ذات الطابع النقدي.

وفي الألفية الجديدة، واصلت حضورها من خلال أعمال ركّزت على قضايا المجتمع، مثل "ريحانة"، و"حال مناير"، و"حصة قلم"، و"حدود الشر"، وصولاً إلى "أفكار أمي" الذي جسدت فيه شخصية "شاهة" وعُرض في رمضان 2025، ليكون حضورها الأخير بعد غيابها عن موسم 2024 بسبب ظروف صحية.

لم يقتصر نشاط حياة الفهد على التمثيل، بل خاضت تجربة الكتابة الدرامية، وقدّمت أعمالاً مثل "سليمان الطيب" (1993)، و"الشريب بزة" (2002)، و"الفرية" (2006)، ما عزّز مكانتها كفنانة شاملة. كما عملت مذيعة في الإذاعة الكويتية في بداياتها، وأصدرت ديواناً شعرياً عنوانه "عتاب" في أواخر سبعينيات القرن الماضي، عكست فيه جانباً من تجربتها الإنسانية.

وحصلت خلال مسيرتها الطويلة على جوائز وتكريمات عدة، بينها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الكويت المسرحي (1989)، وتكريمات من مهرجانات عربية عدة، من بينها مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، ومهرجان الإعلام العربي، إضافة إلى تكريمها من جامعة الدول العربية ضمن مهرجان الرواد العرب، تقديراً لإسهاماتها في تطوير الدراما الخليجية.

في السنوات الأخيرة، واجهت تحديات صحية، من بينها إصابتها بجلطة دماغية استدعت دخولها العناية المركزة، إلى جانب خضوعها لعملية قسطرة قلبية، قبل أن تتدهور حالتها في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى وفاتها صباح اليوم. وبرحيلها، تفقد الدراما الخليجية واحدة من أبرز رائداتها، ممن أسهمن في تشكيل هويتها وتطوير لغتها الفنية. فقد استطاعت، عبر أعمالها، أن تعكس تحولات المجتمع الخليجي، وأن تقدّم شخصيات نسائية معقّدة ومؤثرة، ما جعلها حاضرة في الذاكرة الجماعية لجمهور واسع في العالم العربي.