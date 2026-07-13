رحيل سام نيل.. بطل "جوراسيك بارك" يودع الشاشة

توفي الممثل النيوزيلندي سام نيل الذي امتدت مسيرته الفنية بين أفلام حائزة على جوائز أوسكار وأعمال سينمائية جماهيرية مثل "ذا بيانو" (The Piano) و"جوراسيك بارك" (Jurassic Park)، عن عمر ناهز 78 عاماً.

وقد نُعي اليوم الاثنين، في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" دون أن يُكشف عن سبب الوفاة، علماً أن نيل كان قد أعلن أخيراً تعافيه من السرطان، بعدما شُخّص عام 2022 بإصابته بالمرحلة الثالثة من سرطان الغدد اللمفاوية التائية الوعائي المناعي (Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma)، وهو نوع نادر من سرطان الدم.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن، تعلن عائلة سام نيل نبأ وفاته يوم الاثنين 13 يوليو/تموز في سيدني بأستراليا. كان سام محاطاً بأفراد عائلته، ورحل بكرامة اتسمت بها حياته كلها. وأضاف البيان: "كانت الوفاة مفاجئة وغير متوقعة، لكن من دواعي العزاء أن سام ظل متعافياً من السرطان". وتابع: "سيُعلَن مزيد من التفاصيل لاحقاً، لكن العائلة تطلب حالياً احترام خصوصيتها وهي تواجه هذا الفقد الكبير".

ونعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الممثل الراحل، وكتب عبر منصة إكس: "شارك سام نيل في عدد كبير من الأعمال الأسترالية المحبوبة، وحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الأستراليين. كان ساخراً ورزيناً ومتأملاً وقليل الكلام، وقد واجه المرض بالكرامة وروح الدعابة والإصرار نفسها التي منحت القوة لكل أدواره. سيفتقده كثيرون، وسيظل حاضراً في الذاكرة طويلاً. فليرقد بسلام".

وُلد نيل باسم نايجل جون ديرموت نيل عام 1947 في مدينة أوماه بإيرلندا الشمالية، لأم إنكليزية وأب نيوزيلندي كان يخدم في الجيش البريطاني. وانتقلت العائلة إلى نيوزيلندا عام 1954.

واختار اسم "سام" عندما كان في الثانية عشرة من عمره، لأن عدداً من زملائه في المدرسة كان يحمل اسم "نايجل". وقال لاحقاً: "وجدت أنني أتحرك في الحياة بسهولة أكبر باسم سام. أما نايجل فلا يناسب كثيراً معظم المواقف. تخيل أن تكون ممثلاً سينمائياً اسمه نايجل نيل".

درس في مدينة كرايستشيرش، لكنه لم يتجه إلى التمثيل إلا بعد رسوبه في سنة وصفها بـ"الكارثية" خلال دراسة الحقوق. وبعد مشاركته في عروض مسرحية بجامعة كانتربري، انتقل إلى ويلينغتون لينضم إلى مسرح "داونستيج" ممثلاً محترفاً، مقابل أجر أسبوعي قدره 35 دولاراً، إضافة إلى ما يتبقى من الطعام الذي كان يقدم للجمهور قبل العروض.

وبعد أدوار صغيرة في التلفزيون المحلي، جاءت انطلاقته الحقيقية عام 1977 من خلال فيلم "سليبينغ دوغز" (Sleeping Dogs)، أول فيلم نيوزيلندي يُعرض تجارياً في الولايات المتحدة.

وتوالت بعدها أدواره البارزة، إذ لعب البطولة في "ماي بريليانت كاريير" (My Brilliant Career) عام 1979، وجسد شخصية ابن الشيطان في "أومن 3" (Omen III) عام 1981، وشارك في فيلم "بوسيشن" (Possession) للمخرج البولندي أندريه زولافسكي، كما ظهر إلى جانب ميريل ستريب في "إيفل أنجلز" (Evil Angels) عام 1988، قبل أن يشارك في "ذا هانت فور ريد أكتوبر" (The Hunt for Red October) عام 1990.

كما جعل دوره في "إيفانهو" (Ivanhoe) عام 1982 منه نجماً كبيراً في السويد، حيث يُعرض الفيلم على شاشات التلفزيون في أول أيام كل عام منذ أكثر من أربعة عقود.

وحقق سام نيل شهرته العالمية الواسعة عام 1993 بفضل دورين بارزين: الأول في "ذا بيانو" (The Piano)، الحائز على جائزة أوسكار للمخرجة جين كامبيون، والثاني في دور الدكتور آلان غرانت في "جوراسيك بارك" (Jurassic Park) للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وهو الدور الذي كان معروضاً في الأصل على هاريسون فورد. وعاد لاحقاً لتجسيد الشخصية نفسها في "جوراسيك بارك 3" (Jurassic Park III) و"جوراسيك وورلد: دومينيون" (Jurassic World Dominion).

وخلال مسيرة امتدت لأكثر من خمسين عاماً، شارك سام نيل في أكثر من 150 عملاً، وأجاد أداء أدوار البطل الرومانسي والشرير الكاريزمي على حد سواء. ومن أبرز أعماله "ديد كالم" (Dead Calm)، و"ذا جانغل بوك" (The Jungle Book)، و"إن ذا ماوث أوف مادنس" (In the Mouth of Madness)، و"إيفنت هورايزن" (Event Horizon)، و"بايسنتينيال مان" (Bicentennial Man)، و"ذا ديش" (The Dish)، و"بيتر رابيت" (Peter Rabbit).

وكان من أبرز المرشحين لخلافة روجر مور في دور العميل جيمس بوند، وخضع لاختبار أداء عام 1986، قبل أن يذهب الدور إلى تيموثي دالتون.

وفي عام 2016، شارك في فيلم "هانت فور ذا وايلدربيبول" (Hunt for the Wilderpeople) للمخرج تايكا وايتيتي، الذي حقق نجاحاً كبيراً، ما مهد لظهوره لاحقاً في مشاهد قصيرة ضمن فيلمي "ثور: راغناروك" (Thor: Ragnarok) و"ثور: لاف أند ثاندر" (Thor: Love and Thunder).

كما ترك بصمة في التلفزيون، إذ جسد سام نيل شخصية الميجور الفاسد تشيستر كامبل في مسلسل "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders)، وشارك في "ذا تويلف" (The Twelve) و"ذا تيودورز" (The Tudors)، إضافة إلى ظهوره في حلقات من "ذا سيمبسونز" (The Simpsons) و"ريك أند مورتي" (Rick and Morty). ورُشح أيضاً لجائزة "غولدن غلوب" عن أدائه لشخصية الجاسوس سيدني رايلي في المسلسل القصير "رايلي: إيس أوف سبايز" (Reilly, Ace of Spies) عام 1983.

وعاش سام نيل في مزرعة وكرم للنبيذ يحملان اسم "تو بادوكس" (Two Paddocks) في منطقة سنترال أوتاغو الشهيرة بإنتاج النبيذ في نيوزيلندا. وكان يطلق على حيوانات مزرعته أسماء زملائه في الوسط الفني، بينها لورا ديرن (دجاجة)، وكايلي مينوغ (بطة)، وهيلينا بونهام كارتر (بقرة).

وفي عام 2023، كشف نيل في مذكراته "ديد آي إيفر تيل يو أباوت ذيس؟" (?Did I Ever Tell You About This) أنه خضع للعلاج الكيميائي لمدة عام بعد تشخيص إصابته بسرطان الغدد اللمفاوية التائية الوعائي المناعي في مرحلته الثالثة.

وعند صدور الكتاب، كان السرطان قد دخل مرحلة الهدأة، لكنه واصل تلقي العلاج الكيميائي شهرياً حتى وفاته، بعدما أبرم اتفاقاً مع شركة الأدوية يقضي بأن يصبح العلاج مجانياً إذا ظل على قيد الحياة بعد أربعة أشهر من بدء البرنامج العلاجي.

وحصل نيل عام 1991 على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة ضابط تقديراً لخدماته في مجال التمثيل، ثم نال عام 2007 وسام الاستحقاق النيوزيلندي برتبة "الرفيق المتميز". وبعد تعديل نظام الأوسمة في نيوزيلندا، قبل تحويل الوسام إلى لقب فارس، ليحمل رسمياً لقب "السير" عام 2022.

وكان سام نيل يصف حياته العائلية، مازحاً، بأنها "فوضوية إلى حد ما" بسبب طبيعة عمله. ويترك وراءه أربعة أبناء وستة أحفاد، هم أندرو، الذي عُرض للتبني عندما كان نيل في أوائل العشرينيات من عمره قبل أن يلتقيا مجدداً عام 1994، وتيم من زواجه بالممثلة ليزا هارو، وإيلينا من زواجه بخبيرة التجميل نوريكو واتانابي، ومايكو، ابنة واتانابي من زواجها الأول، التي تبناها نيل لاحقاً.