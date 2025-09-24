رحيل ديفيد هيرست... شاهد على نصف قرن من أزمات المنطقة

- وُلد ديفيد هيرست في بريطانيا ودرس في أكسفورد والجامعة الأميركية في بيروت، مما أثر في مسيرته الصحافية، حيث عمل في صحيفة ذا غارديان منذ الستينيات وكتب في صحف أخرى، ليصبح من أقدم الصحافيين المقيمين في بيروت. - أصدر هيرست كتباً مهمة مثل "البندقية وغصن الزيتون" و"احذروا الدول الصغيرة"، حيث ربط المحلي بالإقليمي وانتقد السياسات الاستعمارية، مما أثار جدلاً واسعاً. - تميز بموقفه من القضية الفلسطينية وانتقاده للانحياز الإعلامي الغربي، وشرح تشابك العوامل الداخلية والخارجية في أزمات الشرق الأوسط، مما أثر في وعي القرّاء.

توفي الصحافي البريطاني ديفيد هيرست الاثنين الماضي عن 89 عاماً، بعد مسيرة مديدة جعلته يُذكر واحداً من أبرز المراسلين والمحللين الغربيين لشؤون المنطقة. لم يكن مجرد ناقل للأخبار من بيروت أو القاهرة أو القدس، بل مراقباً شديد الحساسية لطبقات التاريخ والسياسة والاستعمار، وصوتاً نقدياً لم يساوم في نظرته إلى الصراع العربي الإسرائيلي وعلاقة الغرب بالمنطقة.

وُلد ديفيد هيرست في بريطانيا، وتلقى تعليمه في مدرسة "رغبي" العريقة، قبل أن يؤدي خدمته العسكرية في مصر وقبرص منتصف الخمسينيات. تلك التجربة الأولى في المنطقة العربية ستترك أثراً عميقاً في مساره اللاحق. بعد ذلك، تابع دراسته في جامعة أكسفورد، ثم في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث انفتح على ديناميكيات المشرق العربي في لحظة مفصلية.

منذ ستينيات القرن الماضي، ارتبط اسمه بصحيفة ذا غارديان البريطانية التي عمل فيها مراسلاً ومحللاً حتى أواخر التسعينيات، ليصبح واحداً من أقدم الصحافيين المقيمين في العاصمة اللبنانية بيروت وأكثرهم اطلاعاً على تفاصيلها. كتب أيضاً في صحف ومجلات أخرى مثل كريستيان ساينس مونيتور وآيرش تايمز وديلي ستار اللبنانية، وظل حاضراً في النقاشات العامة عبر مقالاته وكتبه.

أصدر عدة كتب، لكن أبرزها يبقى "البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط" (1977)، الذي عُدّ من المراجع الأساسية لفهم جذور القضية الفلسطينية. قدّم فيه قراءة تاريخية متماسكة تفضح السياسات الاستعمارية، وتنقد السرديات الغربية والإسرائيلية الرسمية. عاد لاحقاً إلى الموضوع نفسه في طبعات موسّعة، ليواكب تحولات العقود الأخيرة. أثار الكتاب جدلاً واسعاً عند نشره، مع تحديثات لاحقة صدرت عامي 1984 و2003. وصفته مجلة نيو ريبابليك اليمينية الأميركية بأنه "أكثر الكتب عداءً لإسرائيل نُشرت باللغة الإنكليزية عبر شخص يدعي الجدية"، وهو ما لم يكن مفاجئاً لمحرري "ذا غارديان" الذين كثيراً ما انتقدتهم السفارة الإسرائيلية على ما اعتبروه تحيزاً في تغطية هيرست، وفقاً للنعي الذي نشرته الصحيفة البريطانية أمس الثلاثاء. نقله إلى العربية، عن طبعته الثالثة عبد الرحمن إياس، وأصدرته شركة رياض الريس للكتب والنشر في بيروت عام 2003. وفي كتابه "احذروا الدول الصغيرة: لبنان ساحة صراع الشرق الأوسط" (2010)، قدّم قراءة بانورامية لتاريخ لبنان الحديث بما هو دولة صغيرة هشّة تحوّلت إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية. الكتاب مثال على منهجه الذي يربط المحلي بالإقليمي، ويرى في أزمات "الدول الصغيرة" انعكاساً لصراعات القوى الكبرى.

اختار ديفيد هيرست أن يعيش معظم حياته في بيروت، حيث خبر الحرب الأهلية اللبنانية عن قرب، وتعرّض أكثر من مرة للاختطاف أو المنع من دخول بلدان عربية مثل سورية والعراق ومصر والسعودية. كان من بين القلائل الذين غطوا أخبار مدينة حماة السورية بعد هجوم الغاز الذي شنته قوات الرئيس حافظ الأسد عام 1982 وأسفر عن آلاف القتلى، مبرزاً "عمق الأزمة في النظام العربي القائم وفشل حزب البعث الحاكم في تحقيق مهمته المعلنة بالوحدة والحرية والاشتراكية". كما انتقد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 2001، مشيراً إلى "غروره الشهير" ومساره الذي اتسم بـ"الاعتدال المتزايد". وصف أسلوب عرفات في الحكم بأنه "قائم على الرغبة المهووسة بالسيطرة الشخصية، والتدخل في أدق تفاصيل الإدارة، واستغلال الآخرين من خلال المحسوبية والفساد"، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى شجاعته وتفانيه في العمل. بعد إعدام صدام حسين في 2006، كتب تحليلاً دقيقاً لشخصيته، قائلاً إنها "نموذج للديكتاتوريات النامية؛ ناجحة في الحفاظ على السلطة ودموية في ممارستها"، مشبّهاً الرئيس العراقي الراحل بالزعيم السوفييتي جوزيف ستالين في الأصل والطبع والطريقة.

تميّز ديفيد هيرست بموقف واضح من القضية الفلسطينية: اعتبر أن جذور العنف في المنطقة تعود إلى النكبة وتداعياتها، وإلى السياسات التوسعية الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة. في مقالاته وحواراته، كان يهاجم الانحياز الإعلامي الغربي الذي يقدّم إسرائيل في صورة "الضحية الدائمة" ويهمّش رواية الفلسطينيين. انتقد أيضاً الدور الأميركي في الشرق الأوسط، معتبراً أن واشنطن لا تكتفي بحماية إسرائيل، بل تدعم أنظمة استبدادية مقابل مصالح اقتصادية أو جيوسياسية. بالنسبة له، هذا التواطؤ يعمّق الأزمات ويحوّل "إسرائيل النووية" إلى عبء استراتيجي على الغرب بدلاً من كونها حليفاً مضموناً.

في الوقت نفسه، لم يُبدِ تساهلاً مع الاستبداد العربي، ورأى أن أنظمة المنطقة تسهم بدورها في تكريس الانقسام والفساد والتبعية للخارج. في كتاباته عن لبنان مثلاً، شرح كيف يتشابك العامل الداخلي الطائفي مع التدخلات السورية والإسرائيلية والإيرانية، ليجعل البلد مختبراً دائم الانفجار.

يوصف ديفيد هيرست بأنه "صوت العقل" في الصحافة الغربية حول الشرق الأوسط. امتلك قدرة على الربط بين التاريخ الطويل للمنطقة والسياسات اليومية، وكان يحذّر من إغفال الجذور الاستعمارية والاقتصادية للصراعات. ومع أن مواقفه أثارت جدلاً، خصوصاً في الأوساط المؤيدة لإسرائيل، إلا أن أثره في تشكيل وعي القرّاء الغربيين والعرب على السواء ظلّ عميقاً.