رحيل بيبّينو دي كابري: لن أفعلها مجدداً

- برحيل بيبّينو دي كابري، تفقد إيطاليا صوتاً مميزاً ساهم في تحول الأغنية الإيطالية من التقليدية إلى الحداثة، حيث دمج الألحان النابولية الكلاسيكية مع الإيقاعات الغربية كالروك والبلوز، وأدخل رقصة التويست إلى إيطاليا. - تميز دي كابري بألحانه الرومانسية التي تجاوزت الحدود، مثل "روبرتا" و"شامبين"، والتي أصبحت كلاسيكيات عالمية، محققة مبيعات قياسية ومترجمة إلى لغات متعددة. - شارك في مهرجان سان ريمو 15 مرة، وفاز بالجائزة الأولى مرتين، ليترك إرثاً فنياً يربط بين الأصالة والتجديد في الموسيقى الإيطالية.

برحيل المغني بيبّينو دي كابري (1939 - 2026) أمس، تفقد إيطاليا واحداً من الأصوات التي رافقت تحول الأغنية الإيطالية من الطابع التقليدي إلى روح العصر الحديث؛ إذ كان شاهداً ومشاركاً في مرحلة انتقالية أعادت فيها الموسيقى الإيطالية تعريف علاقتها بالروك آند رول والإيقاعات العالمية، مع الحفاظ على دفء الأغنية النابولية ورومانسيتها.

وُلد الفنان باسم جوزيبي فاييلا في جزيرة كابري، وبدأ مسيرته مبكراً بعزف البيانو في سن الرابعة أمام القوات الأميركية التي كانت هناك. وفي أواخر الخمسينيات، أسس فرقة بيبّينو دي كابري والروكرز، ليدشن مرحلة تجديدية غيرت وجه الموسيقى المحلية عبر مزج الألحان النابولية الكلاسيكية بالإيقاعات الغربية الحديثة، كالروك والبلوز.

ويُسجل لدي كابري الفضل في إدخال موجة رقصة التويست إلى إيطاليا، وحققت أغانيه الشبابية مثل "سان تروبيه تويست" نجاحاً كبيراً. ومن المحطات الاستثنائية الحافلة في تاريخه المهني، اختيار فرقته الموسيقية لافتتاح الحفلات الوحيدة لفرقة ذا بيتلز خلال جولتهم التاريخية في إيطاليا عام 1965، ما عزز مكانته جسراً يربط الفن المحلي بالظواهر العالمية.

إلى جانب الإيقاعات الراقصة، تميز دي كابري بصياغة ألحان رومانسية تجاوزت الحدود الجغرافية؛ وتظل أغنيته الشهيرة "روبرتا" (1963)، وأغنيته الأيقونية "شامبين" (1973)، من كلاسيكيات الموسيقى العالمية التي أُعيد غناؤها بلغات متعددة وتصدرت القوائم الموسيقية في أوروبا وأميركا اللاتينية لعقود، محققة مبيعات قياسية بملايين النسخ.

وعلى صعيد المسابقات الرسمية، فرض حضوراً قياسياً في مهرجان سان ريمو الشهير، إذ شارك في منافساته 15 مرة، وتُوج بالجائزة الأولى مرتين؛ عام 1973 بأغنية "حب كبير ولا شيء أكثر"، وعام 1976 بأغنية "لن أفعلها مجدداً"، ليكون أحد الأعمدة الحاضرة في وجدان الأغنية الإيطالية المعاصرة.

يترك دي كابري مدرسة فنية أثبتت أن التحديث لا يعني التخلي عن الأصالة، بل إعادة إنتاج الجذور بروح متجددة تناسب العصور، لتبقى ألحانه شاهداً حياً على العصر الذهبي للإبداع الإيطالي.