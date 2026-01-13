رحيل بلقيس عوض... إحدى رائدات المسرح والدراما في السودان

- توفيت الممثلة السودانية بلقيس عوض عن عمر يناهز 80 عاماً في مستشفى الشرطة بمدينة دنقلا بعد معاناة مع المرض، حيث نزحت من الخرطوم بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. - وُلدت بلقيس في الخرطوم عام 1946، وبدأت مسيرتها المسرحية في سن الحادية عشرة، وشاركت في أعمال بارزة مثل "زهرة النرجس" و"مركب بلا صياد"، مما جعلها رمزاً في المسرح السوداني. - امتدت مسيرتها إلى التلفزيون والسينما، حيث شاركت في أعمال مثل "أقمار الضواحي" و"ويبقى الأمل"، وساهمت في الإذاعة بأكثر من 5000 تسجيل.

غيّب الموت الممثلة السودانية بلقيس عوض (80 عاماً) في مستشفى الشرطة بمدينة دنقلا في الولاية الشمالية، بعد معاناة مع المرض، بحسب ما أوردته وسائل إعلام سودانية، أمس الاثنين. ورحلت بلقيس بعيداً عن الخرطوم التي عُرفت فيها وجهاً مسرحياً وتلفزيونياً لسنوات؛ إذ أشارت تقارير إلى أنها أمضت أيامها الأخيرة في دنقلا عقب نزوحها من العاصمة بسبب الحرب التي اشتعلت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

وُلدت بلقيس عوض في الخرطوم عام 1946، وتلقّت تعليمها الأوّلي في مدارس "البعثة المصرية"، ثم واصلت دراستها الجامعية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، حيث تخصّصت في علم النفس والاجتماع، وفق ما أوردته مواقع سودانية. تركت الراحلة إرثاً مسرحياً لافتاً، منذ انطلاقة مسيرتها في سن الحادية عشرة، حين اختيرت لأداء دور العبّاسة أخت الرشيد في مسرحية مدرسية أثبتت فيها موهبتها المبكرة.

وفي عام 1962، وقفت على خشبة المسرح عبر مسرحية "الغول والغريب" بينما لا تزال طالبة جامعية، قبل أن يتعرّف إليها الجمهور على نطاق أوسع لاحقاً حين ظهرت على المسرح القومي في أم درمان عام 1973 في مسرحية "زهرة النرجس" إخراج عثمان قمر الأنبياء. ومنذ تلك البدايات، ارتبط اسمها بالمسرح السوداني في أعمال تُستعاد كلما ذُكر جيل الروّاد، بينها "مركب بلا صياد" و"هو وهي" و"نكبة البرامكة".

وإلى جانب ذلك، كان لها حضور تلفزيوني في أعمال من بينها "أقمار الضواحي" و"آخر قطار" و"سكة الخطر" و"بنت المدير" و"قطر الشمال" و"سكة ضياع". في مجال الأفلام السينمائية، شاركت الراحلة في فيلمي "ويبقى الأمل" و"العدل قبل القانون".

كما ساهمت في إثراء المكتبة الإذاعية بآلاف التسجيلات، حيث سجّلت أكثر من 5000 عمل إذاعي، كما كانت من أوائل النساء اللواتي قدمن مسلسلات إذاعية باللغة العربية الفصحى مثل "مأساة يرول" و"بوذا الأشراف والرؤيا".