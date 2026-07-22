رحيل بلاس جونسون عازف شارة "بينك بانثر" الشهيرة

توفي عازف الساكسوفون الأميركي بلاس جونسون صاحب الأداء الشهير لشارة سلسلة أفلام "بينك بانثر" (The Pink Panther)، عن عمر 94 عاماً، داخل منزله في مدينة لوس أنجليس الأميركية، وفق ما أكد نجلاه إريك جونسون وستيفاني أوليفر لوسائل إعلام أميركية.

ويُعد بلاس جونسون واحداً من أبرز موسيقيي الاستوديوهات في هوليوود، بعدما ارتبط اسمه بالمقدمة الموسيقية الشهيرة لفيلم "بينك بانثر" الصادر عام 1963، التي ألّفها الموسيقار هنري مانشيني. تحولت المقطوعة، بفضل عزفه المميز على آلة الساكسوفون، إلى واحدة من أكثر الشارات الموسيقية شهرة وتميزاً في تاريخ السينما، وفازت بثلاث جوائز غرامي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجوائز التي فازت بها شارة "بينك بانثر" بفضل عزف بلاس جونسون؟ من هم أبرز نجوم الغناء الذين عمل معهم بلاس جونسون خلال مسيرته الفنية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكشف أفراد عائلته أنه ظل يمارس شغفه بالموسيقى حتى أسابيعه الأخيرة على قيد الحياة، إذ قدّم عرضاً موسيقياً في مقر إقامته قبل نحو شهر من موته.

وكان مانشيني قد كتب مقطوعة "بينك بانثر"، واضعاً جونسون في اعتباره منذ البداية، مشيداً بصوته وأسلوبه الفريد في العزف. وروى جونسون في مقابلات سابقة أن تسجيل المقطوعة استغرق محاولتين فقط داخل الاستوديو، قبل أن يدرك الحاضرون أنهم أمام عمل استثنائي، حتى إن عازفي الأوركسترا صفقوا فور انتهاء التسجيل، في مشهد نادر داخل جلسات التسجيل الاحترافية.

وامتدت مسيرة جونسون الفنية لأكثر من سبعة عقود، شارك خلالها في تسجيل مئات الأعمال الموسيقية والأغاني التصويرية، وعمل مع نخبة من أبرز نجوم الغناء، بينهم فرانك سيناترا، وإيلا فيتزجيرالد، وباربرا سترايساند، وإلتون جون، ومارفن غاي، وعزف في موسيقى عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، بينها The Monkees وMannix وThe Odd Couple.

كذلك كان جونسون عضواً بارزاً في "ذي ريكينغ كرو" (The Wrecking Crew)، وهي مجموعة ضمت أشهر موسيقيي الاستوديوهات في لوس أنجليس الذين وقفوا خلف تسجيل عدد كبير من أنجح الأغاني والألبومات في خمسينيات القرن الماضي وستينياته وسبعينياته، رغم بقائهم بعيدين عن الأضواء.

وُلد بلاس جونسون في ولاية لويزيانا عام 1931 وسط عائلة موسيقية، وبدأ بتعلم العزف على الساكسوفون في الثانية عشرة من عمره قبل انتقاله إلى لوس أنجليس في خمسينيات القرن الماضي، حيث أصبح من أوائل الموسيقيين السود الذين نجحوا في فرض حضورهم داخل صناعة الموسيقى التصويرية واستوديوهات التسجيل في هوليوود.

وعلى الرغم من مشاركته في مئات التسجيلات وإصداره أكثر من اثني عشر ألبوماً باسمه، بقي اسمه مرتبطاً بالمقطوعة التي صنعت شهرته العالمية، إذ لا تزال شارة "بينك بانثر" تُعد واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة وتأثيراً في تاريخ السينما، وتستحضر بصوت ساكسوفونه شخصية النمر الوردي حتى اليوم.