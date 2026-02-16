رحل الممثل الأميركي الحائز جائزة أوسكار روبرت دوفال عن عمر 95 عاماً. رحل دوفال "بسلام" في منزله بمدينة ميدلبيرغ بولاية فرجينيا أمس الأحد، وفقاً لبيان صادر عن وكالة العلاقات العامة الخاصة به نيابةً عن زوجته لوسيانا. واشتهر الراحل في فيلمي "العراب" و"نهاية العالم الآن" وأدوار عدة للرجل القوي خلال مسيرة فنية حافلة امتدت لستة عقود.

من أبرز أدوار روبرت دوفال شخصية مستشار عائلة كورليوني في فيلم "العراب" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، والذي نال عنه أول ترشيح له لجائزة الأوسكار عام 1972، قبل أن يعود لتجسيد الدور نفسه بعد عامين في الجزء الثاني من "العراب". وقد غاب عن الجزء الثالث بسبب خلاف حول الأجر.

وُلد روبرت دوفال في سان دييغو، كاليفورنيا؛ التحق بكلية برينسيبيا في إلينوي، وخدم في الجيش خلال الحرب الكورية قبل أن ينتقل إلى نيويورك ويدرس التمثيل على يد مدرب التمثيل الشهير سانفورد مايسنر. خلال تلك الفترة، تقاسم شقة مع داستن هوفمان، وكان يتردد على جين هاكمان، وهو ممثل شاب آخر حقق نجاحاً باهراً في ما بعد.

شارك دوفال في عدد من المسرحيات، قبل أن يُسند إليه دور البطولة في الفيلم المقتبس عن رواية "أن تقتل طائراً بريئاً". توالت بعد ذلك أدوار سينمائية عدة، من بينها دور الشرير أمام جون واين في فيلم "الشجاعة الحقيقية"، وهو الفيلم الوحيد الذي فاز فيه واين بجائزة الأوسكار؛ ودور الرائد فرانك بيرنز في فيلم روبرت ألتمان "ماش". ولعب دور البطولة في فيلم الخيال العلمي THX 1138 للمخرج جورج لوكاس، مخرج سلسلة "حرب النجوم".

وقد ساهم دور روبرت دوفال في "العراب" محامياً لعائلة كورليوني في نقله إلى مستوى آخر، فقد عمل الممثل باستمرار بعد ذلك، إذ لعب دور مدير تنفيذي في مسلسل "نيتوورك" الساخر، كما شارك في المسلسل القصير"لونسوم دوف" الذي حقق نجاحاً كبيراً.

فاز دوفال بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره مغنياً ريفياً في فيلم "تيندر ميرسيز" عام 1983، إذ غنّى بنفسه. ورُشِّح لجائزة أوسكار عن دوره جندياً في مشاة البحرية على خلاف مع عائلته في فيلم "ذا غريت سانتيني"، وعن دوره في فيلم "أبوكاليبس ناو" الملحمي عن حرب فيتنام.