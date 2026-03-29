رحيل الممثل جيمس تولكان… نجم "العودة إلى المستقبل" و"توب غان"

توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان (James Tolkan)، المعروف بتقمّصه دور الشخصية السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" (Back to the Future) و"توب غان" (Top Gun).

وقال وكيل أعماله، جون ألكانتار، يوم السبت، إن تولكان فارق الحياة، يوم الخميس، في منزله بمدينة ليك بلاسيد في ولاية نيويورك، حيث كان يقيم. وذكر نعيٌ مقتضب نُشر على موقع "العودة إلى المستقبل" أنّه "توفي بهدوء" عن عمر ناهز 94 عاماً، من دون الكشف عن سبب الوفاة.

وفي فيلم "العودة إلى المستقبل"، أدّى تولكان دور نائب مدير المدرسة جيرالد ستريكلاند، المعروف بربطة عنقه ونظرته الصارمة تجاه الطلاب في أروقة مدرسة "هيل فالي"، ولا سيما شخصية مارتي ماكفلاي التي جسّدها مايكل جي فوكس. وفي أحد أشهر مشاهده في فيلم 1985، يقول لشخصية ماكفلاي: "لديك مشكلة حقيقية في السلوك… أنت متكاسل. تذكرني بوالدك عندما كان هنا، كان متكاسلاً أيضاً".

كما ظهر تولكان في "توب غان" بدور القائد توم ستينغر جارديان. وفي أحد المشاهد قرب نهاية الفيلم، يسأل شخصية مافريك، التي أدّاها توم كروز، عن خططه المستقبلية، فيجيبه بأنه يرغب في أن يصبح مدرّباً في برنامج "توب غان"، ليردّ عليه القائد مازحاً: "ليساعدنا الله".

وُلد تولكان في بلدة "كالوميت" بولاية ميشيغن، وخدم في البحرية الأميركية خلال الحرب الكورية، قبل أن ينتقل إلى نيويورك حيث أمضى نحو 25 عاماً في التمثيل المسرحي، وكان ضمن طاقم العمل الأصلي لمسرحية "جلينغاري غلين روس" (Glengarry Glen Ross). واستمر نشاطه الفني بوتيرة ثابتة بعد نجاحه في ثمانينيات القرن الماضي، مع مشاركات في العديد من الأفلام والمسلسلات حتى عام 2011. ويُذكر أنّ تولكان كان متزوجاً منذ 54 عاماً من بارميلي ويلز.