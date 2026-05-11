رحيل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاماً

- توفي الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً يتجاوز 400 عمل في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، حيث كان رمزاً للقيم الإنسانية في أعماله. - بدأ مسيرته الفنية في المسرح بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبرز في الدراما التلفزيونية بأدوار مثل "المعلم سردينة" في "لن أعيش في جلباب أبي" و"الحجاج بن يوسف الثقفي" في "عمر بن عبد العزيز". - شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية، وقدم الأداء الصوتي لشخصيات شهيرة في أفلام الرسوم المتحركة مثل "جعفر" في "علاء الدين" و"سكار" في "الأسد الملك".

رحل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاماً اليوم الاثنين، إثر تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، تاركاً وراءه أكثر من 400 عمل في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما.

وأعلن الخبر نجله أحمد عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب "مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة... مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية".

ولد عبد الرحمن عبد الرحمن أبو زهرة في محافظة دمياط في الثامن من مارس/آذار عام 1934، وحصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفاُ في وزارة الحربية، ثم عيّن ممثلاً في المسرح. عمله المسرحي الأول كان مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، وله أعمال أخرى بينها "أقوى من الزمن" و"قريب وغريب" و"عفاريت مصر الجديدة" و"الحصان الطائر" و"زهرة الصبار" و"بلاد بره".

مسيرته الأبرز كانت في الدراما التلفزيونية، إذ شارك في عشرات الأعمال، أبرزها دور "المعلم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" (1995)، وشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي في مسلسل "عمر بن عبد العزيز" (1994)، إلى جانب الممثل نور الشريف (1946 ــ 2015)، و"الملك فاروق"، و"من أطلق الرصاص على هند علام"، و"العميل 1001"، و"سمارة"، و"جحا المصري"، و"سنوات الضحك والدموع"، وغيرها. وكان ظهوره الأخير من خلال مسلسل "ستات بيت المعادي" (2021)، حيث حل ضيفاً على الحلقة الثالثة.

كما شارك في عشرات الأفلام، منها "الجزيرة"، و"حب البنات"، و"بئر الحرمان"، و"الحاسة السابعة"، و"أرض الخوف"، و"الجزيرة". وشارك في مسلسلات إذاعية وسهرات تلفزيونية، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة، كشخصية "جعفر" في فيلم "علاء الدين" بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد "سكار" في النسخة العربية من فيلم "الأسد الملك" من إنتاج "ديزني" عام 1994.