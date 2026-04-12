رحيل المغنية الهندية آشا بوسلي... صوتٌ عبر اللغات

- رحيل آشا بوسلي عن 92 عاماً يمثل خسارة كبيرة للمشهد الفني الهندي، حيث امتدت مسيرتها لأكثر من سبعة عقود، مؤثرة في أجيال داخل الهند وخارجها. - تميزت بوسلي بقدرتها على التنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة، وسجلت أكثر من 12 ألف أغنية بلغات متعددة، مما جعلها أيقونة عالمية ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية. - رغم التحديات، صنعت بوسلي هوية فنية مستقلة، وكانت الخيار الأول لكبار ملحني بوليوود، ودمجت الروك والجاز في الموسيقى التقليدية، مما جعلها رمزاً ثقافياً عالمياً.

برحيل المغنية الهندية آشا بوسلي (Asha Bhosle)، اليوم عن 92 عاماً، يفتقد المشهد الفني الهندي إلى صوتٍ مثّل واحداً من أكثر الأصوات تأثيراً وثراءً في تاريخ الموسيقى الآسيوية، وصاحبة مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود، شكّلت خلالها وجدان أجيال كاملة داخل الهند وخارجها.

رحلت آشا بوسلي في مدينة مومباي بعد صراع مع مشكلات صحية شملت مضاعفات في القلب والجهاز التنفسي، إذ كانت قد أُدخلت إلى مستشفى بريتش كاندي قبل رحيلها بيوم واحد، إثر إصابتها بإجهاد شديد وعدوى في الصدر، قبل أن تتدهور حالتها وتفارق الحياة. وقد أكدت عائلتها الخبر، فيما تقرر تشييعها في مراسم رسمية تعكس مكانتها الكبيرة في الوجدان الهندي.

تمثّل آشا بوسلي واحدة من أعمدة الغناء في السينما الهندية، إذ عُرفت بصوتها المتعدد الطبقات وقدرتها الاستثنائية على التنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة، من الأغاني الكلاسيكية والجاز إلى موسيقى البوب والأغاني الراقصة.

تجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا، إذ تحولت إلى أيقونة عالمية استلهمت منها فرق وموسيقيون غربيون، مثل فرقة كورنر شوب في أغنيتها الشهيرة Brimful of Asha، وتعاوناتها مع كرونوس كوارترت وبوي جورج.

هذا الانفتاح الفني توّج بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونها أكثر فنانة تسجيلاً في تاريخ الموسيقى، برصيد تجاوز 12 ألف أغنية سجلتها بمرونة صوتية نادرة. وقد سجّلت آلاف الأغاني بلغات متعددة، ما جعلها من أكثر الفنانين إنتاجاً في تاريخ الموسيقى، حتى إنها حازت رقماً قياسياً في عدد التسجيلات.

بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وواجهت في بداياتها تحديات كبيرة، خاصة في ظل المنافسة مع شقيقتها الكبرى، المغنية الشهيرة لاتا مانغيشكار، إلا أن آشا استطاعت أن تصنع لنفسها هوية فنية مستقلة، قائمة على الجرأة والتجديد. ومع مرور الوقت، أصبحت الخيار الأول للعديد من كبار الملحنين في بوليوود، الذين وجدوا في صوتها مرونة نادرة وقدرة على أداء أنماط غير تقليدية.

ولا تمكن قراءة مسيرتها بمعزل عن شراكتها الاستثنائية مع الملحن الهندي آر. دي. بورمان (1939 - 1994)، الذي وجدت فيه توءماً فنياً ساعدها على إدخال ألوان الروك والجاز والبوب داخل قالب بوليوود التقليدي، ما جعلها "صوت الحداثة" في العصر الذهبي للسينما.

خلال مسيرتها الطويلة، أدّت آشا بوسلي أغنيات خالدة ارتبطت بأفلام شهيرة ونجوم كبار، وأسهمت في تشكيل ذاكرة السينما الهندية. من بين أشهر أغانيها Dum Maro Dum وChura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko، وهي أعمال لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. وقد تميّزت هذه الأغاني بأسلوبها الحيوي وإيقاعاتها المتجددة، ما جعلها قريبة من مختلف الفئات العمرية.

لم تقتصر إنجازات آشا بوسلي على النجاح الجماهيري، بل حصدت أيضاً العديد من الجوائز والتكريمات الرفيعة، من بينها جائزة داداساهيب فالكي، أرفع تكريم سينمائي في الهند، إضافة إلى وسام بادما فيبهوشان، أحد أعلى الأوسمة المدنية في البلاد. وحظيت بتقدير دولي واسع، وأحيت حفلات في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة مكانتها رمزاً ثقافياً عالمياً.

تميّزت شخصية آشا بوسلي أيضاً بروحها المرحة وحضورها القوي، إذ بقيت نشطة فنياً حتى سنوات متقدمة من عمرها، وشاركت في برامج تلفزيونية وحفلات موسيقية، حتى إنها قدّمت عروضاً حية في سن التسعين، في مشهد نادر يعكس شغفها الدائم بالفن .

ورغم نجاحها الكبير، لم تخلُ حياتها من التحديات الشخصية، إذ واجهت صعوبات عائلية مؤلمة، إلا أنها ظلت مثالاً للصمود والاستمرار، محافظة على حضورها الفني وتأثيرها العميق في الساحة الموسيقية.

برحيلها، تخسر الهند واحدة من آخر رموز العصر الذهبي للموسيقى السينمائية، صوتاً وصفه كثيرون بأنه عابر للأجيال، استطاع أن يجمع بين الأصالة والتجديد في آن. وقد عبّر عدد كبير من الفنانين والسياسيين عن حزنهم لرحيلها، مؤكدين أن إرثها الفني سيبقى حياً في ذاكرة الشعوب.