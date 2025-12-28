رحيل المخرج والكاتب الإيراني بهرام بيضائي عن 87 عاماً

توفي بهرام بيضائي أحد أبرز المخرجين والكتّاب المسرحيين الإيرانيين، عن 87 عاماً، في الولايات المتحدة حيث كان يقيم منذ سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت.

وأفادت وكالة إرنا للأنباء بأن بيضائي كان "يصارع مرض السرطان"، وتوفي يوم الجمعة، الذي صادف ذكرى ميلاده السابع والثمانين. وأعرب النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عن أسفه لرحيل "أحد أكثر الأصوات عمقاً في التاريخ المعاصر للفن الإيراني"، و"شخصية بارزة في الذاكرة الثقافية" للبلاد.

وخلال مسيرته المهنية الطويلة، أنجز بهرام بيضائي عشرة أفلام روائية، وعشرات المسرحيات، ونشر عدداً كبيراً من الكتب، من بينها مؤلفات مخصّصة للمسرح الإيراني. واحتلّت الميثولوجيا الفارسية والروايات الدينية الشيعية مكانةً مركزيةً في أعمال بيضائي.

وبعدما خضع للرقابة مراتٍ عدّة بسبب التفسيرات السياسية لأعماله، استقر في الولايات المتحدة، وزاول التدريس في قسم الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا. وكانت عائلته من أتباع الديانة البهائية، وهي ديانة إبراهيمية محظورة ومضطهدة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، غير أن بيضائي نفسه لم يكن يتبنى قناعات دينية محددة.

ومنذ مطلع السبعينيات، رسّخ بهرام بيضائي مكانته بكونه أحد أبرز رموز الموجة الجديدة في السينما الإيرانية، ولا سيما من خلال أفلام "داونبور" (Downpour – 1971)، و"ذا سترينجر أند ذا فروغ" (The Stranger and the Fog – 1974)، و"ذا ريفن" (The Raven – 1976). وبعد الثورة، أخرج فيلم "باشو، ذا ليتل سترينجر" (Bashu, the Little Stranger)، الذي يروي قصة طفل يقع ضحية للحرب الإيرانية – العراقية (1980–1988). كذلك كتب سيناريو فيلم "ذا فيتفول داي" (The Fateful Day)، الصادر عام 1995، الذي يُعدّ من أبرز الأفلام الإيرانية التي تناولت سيرة استشهاد الإمام الحسين.

