رحيل أيقونة موسيقى السالسا الأميركي ويلي كولون عن 75 عاماً

- توفي ويلي كولون، الموسيقي الرائد في موسيقى السالسا، عن عمر 75 عاماً، تاركاً إرثاً موسيقياً خالداً ومؤثراً في الثقافة اللاتينية، حيث اشتهر بمزج الموسيقى البورتوريكية مع الجاز. - بدأ كولون مسيرته الموسيقية في سن مبكرة، وحقق نجاحاً كبيراً بتعاونه مع نجوم مثل سيليا كروز، وحصل على عشرة ترشيحات لجوائز غرامي، وكرّم بجوائز مرموقة مثل "جائزة الإنجاز مدى الحياة". - كان كولون ناشطاً اجتماعياً، وشارك في قضايا مثل مكافحة الإيدز ودعم المهاجرين، وترك بصمة لا تُنسى في الموسيقى اللاتينية.

توفي ويلي كولون الموسيقي الأميركي الرائد في موسيقى السالسا، عن 75 عاماً، وفق ما أفادت عائلته ومدير أعماله في بيان نشر على صفحته في "فيسبوك"، من دون ذكر سبب الوفاة.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة زوجنا وأبينا الحبيب، والموسيقي المعروف، ويلي كولون. لقد رحل بسلام هذا الصباح، محاطاً بعائلته المحبة. وبينما نحزن لغيابه، نحتفي أيضاً بالهبة الخالدة لموسيقاه، وبالذكريات العزيزة التي صنعها والتي ستبقى إلى الأبد. تتقدم عائلتنا بجزيل الشكر والامتنان لدعواتكم ومساندتكم لنا في هذا الوقت العصيب. نرجو منكم احترام خصوصيتنا في هذه الظروف الصعبة".

وُلد كولون ونشأ في حيّ برونكس، وبرزت موهبته الموسيقية منذ صغره، إذ عزف على الترومبيت والترومبون. ووقّع أول عقد له مع شركة "فانيا ريكوردز" وهو في الخامسة عشرة. وبعد عامين، حين كان في السابعة عشرة، صدر ألبومه الأول "إل مالو" (El Malo). واشتهر بمزجه الموسيقى البورتوريكية التي ورثها عن والديه وأجداده مع موسيقى الجاز في مدينته.

وخلال مسيرته، أصدر كولون عدداً كبيراً من الأعمال، وتعاون مع أسماء بارزة مثل سيليا كروز، وديفيد بيرن، وسوليداد برافو، وإسماعيل ميراندا. وحصل على عشرة ترشيحات لجوائز غرامي، كذلك نال "جائزة الإنجاز مدى الحياة" من "الأكاديمية اللاتينية للتسجيل" عام 2004. وأُدرج اسمه في "قاعة مشاهير الموسيقى اللاتينية الدولية" عام 2000، ثم في "قاعة مشاهير كتّاب الأغاني اللاتينيين" عام 2019.

وخارج الموسيقى، كان كولون ناشطاً أيضاً، إذ شغل عضوية "اللجنة اللاتينية لمكافحة الإيدز" و"مؤسسة الأمم المتحدة للمهاجرين".

ونعاه بروس ماكنتوش، نائب رئيس قسم الموسيقى اللاتينية في شركة كرافت ريكوردينغز، بقوله: "كان ويلي أكثر من مجرد فنان أيقوني، لقد كان صاحب رؤية حقيقيّاً ساهم في صياغة نوع جديد من الموسيقى اللاتينية نحبّه جميعاً اليوم، يُسمّى السالسا. إن إرثه منقوش في روح الثقافة اللاتينية ذاتها. وسيبقى إلى الأبد إل مايسترو (El Maestro)". وكتب مدير أعماله بيترو كارولوس: "لقد فقدنا أحد مهندسي صوت نيويورك".

وتناولت أغنية "سييمبرا" (Siembra) التي صدرت عام 1978 بمشاركة المغني روبن بليدز، قضايا اجتماعية تواجهها الجالية اللاتينية في الولايات المتحدة. وقال كولون في لقاء مع مجلة بيلبورد: "لقد جئت من حيّ قاسٍ للغاية".

وفي دلالة على البصمة التي تركها، ذُكر اسمه في أغنية "نويفا يول" (Nueva Yol) الناجحة للمغني الحائز جائزة غرامي باد باني عام 2025.