رحيل أنطوان غندور أحد رواد الدراما التلفزيونية في لبنان

غيَّب الموت الكاتب والمخرج اللبناني أنطوان غندور أحد روّاد الدراما التلفزيونية في لبنان، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود وترك خلالها عشرات الأعمال في التلفزيون والمسرح والسينما والإذاعة.

وُلد غندور في 5 إبريل/نيسان 1942 في بلدة عين علق في لبنان، وارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال الدرامية التي عُرضت على الشاشات اللبنانية والعربية. وخلال مسيرته، قدّم عشرات النصوص والأعمال الإخراجية، حصدت بعضها جوائز وشهادات تقدير.

ويُعدّ غندور من أوائل الكتّاب الذين قدّموا حلقة تلفزيونية لبنانية طويلة مدّتها ساعة ونصف الساعة، ضمن سلسلتي "كانت أيام" و"أديب وقصة"، في تجربة إنتاجية اعتمدت على ديكورين فقط، في خطوة اعتُبرت آنذاك محاولة مبكرة لتطوير شكل الحلقة الدرامية التلفزيونية. وقد تجاوز مجموع أعماله المائة عمل، توزّعت بين المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية والإذاعية والسينمائية، إضافة إلى عدد من الأعمال الوثائقية التي عُرضت على شاشات عربية ولبنانية.

ومن أبرز الأعمال التي ارتبط اسمه بها فيلم "كلنا فدائيون" عام 1969، ومسلسلات "كانت أيام" عام 1964، و"أخوت شاناي" عام 1973، و"بربر آغا" عام 1979، و"أربع مجانين وبس" عام 1982، و"رصيف البارزيانا" عام 1985. أما أشهر مسرحياته فكانت مسرحية "القبقاب" عام 1979، ومسرحية "بربر آغا" عام 1980، ومسرحية "طانيوس شاهين" عام 1990.

وكرّم وزير الإعلام اللبناني السابق زياد المكاري الراحل أنطوان غندور في 17 إبريل/نيسان 2024، ضمن برنامج "ألبوم الأصالة" الذي عُرض على تلفزيون لبنان، حيث سلّمه درعاً تكريمية تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته طوال عمر الدراما اللبنانية.