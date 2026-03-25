رحلة الـ17 كلم التي حيّرت الصين: كيف عادت 7 كلاب إلى أصحابها؟

- رحلة العودة الملحمية: قطعت مجموعة من الكلاب المفقودة في الصين 17 كيلومتراً للعودة إلى منزلها، بقيادة كلب كورجي يُدعى "دابانغ"، وسط درجات حرارة متجمدة، مما أثار إعجاب الملايين عبر الإنترنت. - لغز الاختفاء: لم يُعرف سبب اختفاء الكلاب، لكن التكهنات شملت احتمال اختطافها لأغراض تجارية أو ضياعها بسبب كلبة في فترة التزاوج، وفقاً لمكتب الثقافة والسياحة المحلي. - جهود الإنقاذ: تونغ تونغ، متطوعة في مركز إنقاذ الكلاب، استخدمت طائرة بدون طيار للبحث عن الكلاب وسط الثلوج، مما أدى إلى العثور عليها وإعادتها إلى أصحابها، محققة انتشاراً واسعاً للقصة.

قطعت مجموعة من الكلاب المفقودة في الصين مسافة 17 كيلومتراً، سيراً على الأقدام، لتعود إلى منزلها. وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر سبعة كلاب، من بينها كلب غولدن ريتريفر، ولابرادور، وراعٍ ألماني، وبكيني، يقودها كلب كورجي، بينما كان أصحابها يبحثون عنها لأيام.

ويُظهر الفيديو، الذي نُشر لأول مرة على الإنترنت في 15 مارس/ آذار، فرقة الكلاب وهي تسير على طول الطريق السريع في تشانغتشون شمال شرقي الصين، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية ليلاً. ويقود المجموعة كلب كورجي، عُرف لاحقاً في وسائل الإعلام الصينية باسم "دابانغ"، التي تُترجَم إلى "السمين الكبير". وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت، وحصد أكثر من 230 مليون مشاهدة وفق صحيفة ذا غارديان البريطانية.

ولم يتضح سبب اختفاء الكلاب، لكن بعض مستخدمي الإنترنت أعربوا عن مخاوفهم من احتمال اختطافها من أجل لحمها، الذي لا يزال يُؤكل في بعض مناطق الصين، بينما افترض البعض الآخر أنها ربما سُرقت لإعادة بيعها كحيوانات أليفة أو لأغراض أخرى، أو أنها ضلّت طريقها وحدها. وصرّح مكتب الثقافة والسياحة في المنطقة بأن الكلاب ضلّت طريقها من تلقاء نفسها، بعد أن جذبتها كلبة الراعي الألماني التي كانت في فترة التزاوج، والتي عُرفت باختفائها لأيام عدة متتالية.

تونغ تونغ، وهي متطوعة في مركز محلي لإنقاذ الكلاب الضالة، قالت إنها طرقت أبواب القرى المجاورة ووزّعت منشورات عن الكلاب المفقودة بعد مشاهدة الفيديو، لقلقها على سلامة المجموعة في ظل درجات الحرارة المتجمدة. وتابعت في مقطع فيديو نشره مركز الإنقاذ: "في صباح يوم 18 مارس/آذار، استيقظتُ لأجد الثلج يتساقط في تشانغتشون. انتابني قلق شديد على الكلاب السبعة، خشية ألا تكون قد أكلت أو شربت شيئاً. لذا استعرت طائرة بدون طيار وانطلقت للبحث عنها".

ثلاثة من الكلاب، من بينها "دابانغ"، تعود ملكيتها لامرأة تعيش في قرية بالقرب من تشانغتشون. أخبرت السيدة وسائل الإعلام الصينية أنها كانت تبحث عن كلابها لأربعة أيام، وكادت أن تيأس، عندما دخل الكلب "دابانغ" إلى المنزل في 18 مارس/آذار. ثم بحثت في القرى المجاورة وعثرت على الكلاب الأخرى التي كان قد تبناها أحد سكان القرية. وأُعجب مستخدمو الإنترنت بالقصة التي حققت انتشاراً واسعاً حول العالم، وقال كثير من المعلّقين إن مغامرة الكلاب تصلح لأن تُحوّل إلى فيلم.