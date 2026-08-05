رحلة البحث عن ورقة يانصيب بمليون يورو ضاعت في النفايات

- مواطن إيطالي يكتشف فوزه بجائزة يانصيب كبرى بعد أن ألقى التذكرة الفائزة في القمامة، مما أطلق عملية بحث مكثفة استمرت يومين لاستعادتها. - الفائز كان يختار الأرقام نفسها دائماً لارتباطها بشخص عزيز، وعندما علم بفوزه، اتصل بشركة النظافة SANB لتتبع التذكرة المفقودة، متعهداً بتغطية تكاليف البحث. - بفضل الجهود المكثفة، تم تحديد شاحنة النفايات الصحيحة واستعادة التذكرة الفائزة، مما أدى إلى نهاية سعيدة للفائز الذي تأثر بشدة عند استعادتها.

يوم الأحد الماضي ذهب مواطن في إيطاليا إلى متجر محلي للتحقق مما إذا كانت تذكرة اليانصيب التي له قد فازت. أشارت الآلة إلى أن الورقة "غير قابلة للدفع". فالمتاجر الصغيرة لا تستطيع صرف الجوائز الكبيرة. لم يكن يعلم أنه قد فاز بالجائزة الكبرى، التي لا تقل عن مليون يورو. بعدما علم بفوزه، كانت الورقة الفائزة في النفايات. هذا أطلق عملية بحث استمرت يومين.

كان الفائز دائماً ما يختار الأرقام نفسها، لأنها مرتبطة بشخص عزيز عليه. وعندما عاد إلى منزل من المتجر، أخبره أحد أفراد عائلته أن أرقامه المعتادة قد فازت أخيراً. عادوا مسرعين إلى المتجر، لكن اكتشفوا أن التذكرة قد أُلقيت بالفعل وجُمعت مع القمامة.

عندها اتصل الفائز بمدير شركة النظافة SANB في منطقة بوليا جنوب إيطاليا، نيكولا توسكانو. تنقل عنه وكالة فرانس برس أنه "حاولنا تتبع مسار التذكرة، لكن دون أمل كبير في العثور عليها، إذ كانت قد جُمعت بالفعل بواسطة شاحنة قمامة". ولأن SANB وكالة حكومية، ما يعني أن تكلفة البحث كانت ستُدفع من أموال دافعي الضرائب، فقد وقّع الفائز على تعهد بتغطية جميع التكاليف الإضافية المتكبدة.

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لكن، لحسن الحظ، تمكنوا من تحديد الشاحنة الصحيحة وإيقافها. ونظراً إلى الخطر الذي قد تُشكّله المواد التي فيها فقد نقلوا شاحنة النفايات إلى شركة متخصصة مُجهزة للبحث. هناك بحث العمّال وعثروا على تذاكر وأجزاء تذاكر متفرقة. ثم جاءت النهاية السعيدة. يقول توسكانو: "كانت من بينها الجزء الذي كنا نبحث عنه، والذي كان سليماً بأعجوبة". وعندما أخبر الفائز أنهم وجدوه، "بكى من شدة التأثر".