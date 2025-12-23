- قطع المشجع المغربي إسماعيل سكيرة رحلة شاقة بالدراجة من باريس إلى الرباط لحضور افتتاح أمم أفريقيا 2025، مستغرقًا أربعة أسابيع لقطع أكثر من 3 آلاف كيلومتر. - اختار سكيرة الدراجة رغم صعوبتها، مستلهمًا من أغنية مشجعين في بطولة 2024، حيث تعطلت دراجته في إشبيلية، لكنه استغل الوقت لزيارة ملعب ريال بيتيس والتحدث مع لاعبين. - التقى سكيرة بأشخاص ساعدوه خلال الرحلة، وأعرب عن استعداده لتكرار التجربة لحضور مباريات كأس العالم 2030 في المغرب.

بدا على المشجع المغربي إسماعيل سكيرة مزيج من الإرهاق والسعادة، بعدما قطع رحلة طويلة للغاية بالدراجة من العاصمة الفرنسية باريس إلى الرباط، لحضور مباراة منتخب بلاده في افتتاح أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 بالمغرب. وقد استغرقت رحلته الطويلة أربعة أسابيع، قطع خلالها أكثر من 3 آلاف كيلومتر، وقد نفّذ الرحلة وهو على أبواب الستين سنة.

وأصرّ إسماعيل سكيرة (59 عاماً) على تشجيع منتخب بلاده من المدرجات في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. وبدلاً من السفر بالسيارة أو الطائرة اختار الدراجة رغم متاعبها. عن سبب هذا الاختيار يقول سكيرة لقناة دويتشه فيله الألمانية: "عندما حضرتُ بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار عام 2024، كان المشجعون يردّدون في المدرجات أغنية للمنتخب"، "كلمات الأغنية كانت تقول إن بعضهم وصل بالطائرة، وآخرون بالسيارة، وبعضهم استعان بالدراجة، بينما توجه آخرون إلى الملعب سيراً على الأقدام. لفتت انتباهي الاستعانة بالدراجة، لذا قررت خوض هذه المغامرة".

لم تكن الرحلة سهلة. يقول سكيرا: "لقد تعطلت دراجتي في إشبيلية، ولم أجد أي قطع غيار، واضطررت للبقاء في المدينة الإسبانية لمدة ثلاثة أيام حتى وجدتُ شخصاً إسبانياً ساعدني في إصلاح الدراجة". واستغل وقت إصلاح دراجته لزيارة ملعب نادي ريال بيتيس الإسباني، حيث أتيحت له فرصة التحدث لفترة وجيزة إلى اللاعب المغربي عز عبده، والنجم الإسباني المخضرم إيسكو.

لكن ما بقي عالقاً حقاً في أذهان المشجع هو لقاؤه بعض الشخصيات الأخرى. يوضح سكيرة: "قابلت أشخاصاً لم أكن أعرفهم من قبل، وساعدوني كثيراً، لدرجة أن بعضهم دعاني لزيارة منازله". وكل الصعوبات لم تنفّر سكيرة من فكرة رحلة أخرى مشابهة، إذ يختم تصريحاته بأنه "إذا سنحت لي فرصة أخرى، ربما سأكرر نفس التجربة بالاستعانة بالدراجة لحضور مباريات كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)