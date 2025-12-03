رجل يبتلع بيضة ذهبية قيمتها 19 ألف دولار

- ألقت شرطة أوكلاند القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بعد ابتلاعه قلادة "فابرجيه إكس 007" المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 33,5 ألف دولار نيوزيلندي. - القلادة الفريدة مزينة بمينا غيوشيه خضراء، ومرصعة بـ60 ماسة و15 ياقوتة زرقاء، وتحتوي على أخطبوط مصغر من الذهب بعينين من الماس الأسود. - الرجل محتجز ويخضع لمراقبة طبية مستمرة، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 8 ديسمبر.

قالت شرطة نيوزيلندا إن رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً قد ابتلع بيضة ذهبية من عيار 18 قيراطاً وتبلغ قيمتها أكثر من 33,5 ألف دولار نيوزلندي (19,2 دولار أميركي). ونقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن قائد المنطقة المركزية في مدينة أوكلاند، غراي أندرسون، أن الشرطة استُدعيت إلى متجر المجوهرات "بارتريدج جولرز" في وسط المدينة بعد ظهر الجمعة، بعد أن أبلغ الموظفون عن إقدام رجل على التقاط القلادة التي تتخذ شكل بيضة وابتلاعها.

وأضاف أندرسون: "استجاب فريق شرطة مدينة أوكلاند بعد دقائق، وألقى القبض على الرجل داخل المتجر". وأكدت لوائح الاتهام، التي اطلعت عليها الصحيفة، توجيه تهمة السرقة لرجل يبلغ من العمر 32 عاماً في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة سرقته قلادة "فابرجيه إكس 007" ذات الإصدار الخاص. و"فابرجيه" واحدة من أشهر صائغي المجوهرات في العالم، وتشتهر ببيضها الإمبراطوري الروسي.

ووفقاً لموقع "فابرجيه" الإلكتروني، فإن القلادة مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ومزينة بمينا غيوشيه خضراء. وهي مرصعة بـ60 ماسة بيضاء و15 ياقوتة زرقاء، وتحتوي بداخلها على أخطبوط مصغر من الذهب عيار 18 قيراطاً بعينين من الماس الأسود. ولم تتمكن الشرطة من تقديم أي صور للقطعة المسروقة نظراً إلى عدم العثور عليها بعد.

وُضع الرجل رهن الاحتجاز، وسيُعاد مثوله أمام المحكمة في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي. ونقلت شبكة سي أن أن عن أندرسون اليوم الأربعاء أن الرجل خضع لتقييم طبي وقت توقيفه، ويخضع لمراقبة مستمرة من الضابط. وأضاف أنه "بما أن هذا الرجل محتجز لدى الشرطة، فمن واجبنا مواصلة مراقبته بالنظر إلى ملابسات ما حدث".