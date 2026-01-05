- دفع رائد الأعمال الياباني كيوشي كيمورا مبلغاً قياسياً قدره 3.2 ملايين دولار لشراء سمكة تونة زرقاء عملاقة تزن 243 كيلوغراماً في مزاد رأس السنة بطوكيو، محطماً الرقم القياسي السابق. - تُعتبر تونة "أوما" من الأنواع عالية الجودة، وتُباع بأسعار مرتفعة في المزادات، حيث كانت تُصنَّف سابقاً من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت تتعافى بفضل جهود الحفاظ عليها. - بعد المزاد، قُطّعت السمكة إلى قطع سوشي بيعت في مطاعم كيمورا، مما أضفى شعوراً بالطاقة والحيوية على الزبائن في بداية العام.

دفع رائد أعمال ياباني في مجال السوشي مبلغاً قياسياً بلغ 3.2 ملايين دولار ثمناً لسمكة تونة زرقاء عملاقة، يوم الاثنين، في مزاد رأس السنة الشهير الذي يُقام سنوياً في السوق الرئيسي للأسماك بطوكيو، محطّماً الرقم القياسي السابق.

وكان صاحب أعلى عرض سلسلة مطاعم السوشي التابعة لرجل الأعمال المعروف بلقب "ملك التونة" كيوشي كيمورا مقابل السمكة التي بلغ وزنها 243 كيلوغراماً (536 رطلاً)، والتي صيدت قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.

وتُباع المئات من أسماك التونة يومياً في المزاد الصباحي الباكر، غير أنّ الأسعار تكون أعلى بكثير من المعتاد بالنسبة لتونة "أوما"، ولا سيما في مزاد العام الجديد الاحتفالي. ونظراً لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي، كانت تونة الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ تُصنَّف سابقاً من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت تتعافى في السنوات الأخيرة بفضل جهود الحفاظ عليها.

وصرح كيمورا بعد المزاد الذي جرى قبل الفجر في السوق الرئيسي للأسماك بطوكيو: "كنت أظن أننا سنتمكن من الشراء بسعر أقل قليلاً، لكن السعر ارتفع فجأة قبل أن ندرك ذلك". وأضاف: "تفاجأت بالسعر... وآمل أن يشعر أكبر عدد ممكن من الناس بالطاقة والحيوية عبر تناول تونةٍ مباركة في مطلع العام".

وسجّل سعر 510.3 ملايين ين في مزاد السنة الجديدة أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات المماثلة عام 1999. وكان الرقم القياسي السابق 333.6 مليون ين لسمكة تونة زرقاء وزنها 278 كيلوغراماً بيعت في عام 2019، بعد انتقال السوق من موقعه التقليدي في تسوكيجي وسط طوكيو إلى منشأة أكثر حداثة. أمّا أعلى سعر دفع العام الماضي فبلغ 207 ملايين ين لسمكة وزنها 276 كيلوغراماً.

وبعد انتهاء مزاد هذا العام بفترة قصيرة، قُطّعت السمكة وحُوّلتْ إلى قطع سوشي بيعت بنحو 500 ين (3 دولارات) للقطعة. وتحدثت الشابة مينامي سوغيياما، البالغة 19 عاماً، لوكالة فرانس برس من داخل أحد مطاعم كيمورا في منطقة تسوكيجي: "أشعر بأنني بدأت العام بطريقة جيدة بعد تناول شيء مبارك كهذا في مطلع السنة". ووافقها الرأي زبون آخر، هو كيوشي نيشيهيمورا، البالغ 40 عاماً، قائلاً: "حتى من دون تغميسها في صلصة الصويا، تمتلك التونة حلاوة... والغنى والملمس يجعلانك تشعر بالسعادة".