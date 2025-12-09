- أظهرت دراسة بريطانية أن ربع المراهقين في إنكلترا وويلز يلجأون إلى روبوتات الدردشة للحصول على النصائح النفسية، خاصةً ضحايا ومرتكبي العنف، مما يثير قلقاً حول حاجتهم لدعم إنساني. - تشير النتائج إلى أن روبوتات الدردشة تلبي احتياجات لا تغطيها خدمات الصحة النفسية التقليدية، حيث يفضلها المراهقون بسبب الخصوصية وسهولة الوصول، رغم عدم دقتها في حماية الخصوصية. - تواجه "أوبن إيه آي" دعاوى قضائية بسبب حالات انتحار مرتبطة بروبوتها، وتعمل على تحسين تقنيتها للتعرف على علامات الضيق النفسي وتوجيه المستخدمين نحو الدعم الواقعي.

وجدت دراسة بريطانية أن ربع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً في إنكلترا وويلز يلجأون إلى روبوتات الدردشة للحصول على النصائح النفسية. ووصل البحث، الذي أجري على أكثر من 11 ألف شاب، إلى أن ضحايا ومرتكبي العنف أكثر ميلاً بشكل ملحوظ لاستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على هذا الدعم مقارنةً بالمراهقين الآخرين. وقد أثارت النتائج، الصادرة عن صندوق وقف الشباب البريطاني، تحذيرات بأن القاصرين المعرضين للخطر "يحتاجون إلى إنسان لا روبوت".

ووجدت الدراسة أن واحداً من كل أربعة من المراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً استخدموا روبوتات الدردشة للحصول على النصائح النفسية، وأن نسبة الأطفال السود في ذلك أعلى بمرتين من نسبة الأطفال البيض. وكان المراهقون أكثر ميلاً للبحث عن الدعم عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، إذا كانوا على قائمة انتظار للعلاج أو التشخيص أو رُفض طلبهم، مقارنةً بمن يتلقون الدعم شخصياً بالفعل.

وتشير النتائج إلى أن روبوتات الدردشة تُلبّي طلباً لا تُلبّيه خدمات الصحة النفسية التقليدية، التي لديها قوائم انتظار طويلة، ويرى بعض المستخدمين الشباب أنها تفتقر إلى التعاطف. ويعتقد المستخدمون أن روبوتات الدردشة تحمي الخصوصية، وهذا ليس صحيحاً، لكنه عامل رئيسي آخر في زيادة استخدام ضحايا أو مرتكبي الجرائم لها.

ويعتمد المراهقون على روبوتات الدردشة للنصائح النفسية بالرغم من أن "أوبن إيه آي"، الشركة الأميركية المطورة لروبوت الدردشة الأشهر "تشات جي بي تي"، تواجه دعاوى قضائية عدة، بما في ذلك من عائلات شباب انتحروا بعد طول تحدث مع الروبوت، بينها عائلة آدم راين (16 عاماً)، من كاليفورنيا، الذي انتحر في إبريل/نيسان، بينما تنفي "أوبن إيه آي" أن يكون روبوتها هو السبب. وأكدت الشركة أنها تعمل على تحسين تقنيتها "للتعرف على علامات الضيق النفسي أو العاطفي والاستجابة لها، وتهدئة المحادثات، وتوجيه الناس نحو الدعم الواقعي". وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الشركة أنها قد تبدأ بالتواصل مع السلطات في الحالات التي يبدأ فيها المستخدمون بالحديث بجدية عن الانتحار.