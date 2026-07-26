راين غوسلينغ ينضم إلى عالم مارفل بطلاً لفيلم "غوست رايدر"

- أعلنت استوديوهات مارفل انضمام رايان غوسلينغ لتجسيد شخصية "غوست رايدر" في فيلم مستقل يُطرح عام 2028، بإخراج شون ليفي الذي تعاون مع غوسلينغ في "حرب النجوم: ستارفايتر". - غوسلينغ سيكون ثاني ممثل يجسد "غوست رايدر" بعد نيكولاس كيدج، الذي لعب دور جوني بلايز في فيلمين سابقين، بينما جسد غابرييل لونا نسخة روبي رييس في مسلسل "عملاء شيلد". - في القصص المصورة، يبيع جوني بلايز روحه للشيطان ميفيستو لعلاج والده، ليصبح "روح الانتقام" بقدرات خارقة، رغم التقييمات السلبية لأفلام كيدج.

أعلنت استوديوهات مارفل رسمياً انضمام الممثل الكندي رايان غوسلينغ إلى عالم مارفل السينمائي، حيث سيجسد شخصية "غوست رايدر" (Ghost Rider) في فيلم مستقل، من المقرر طرحه في عام 2028.

وجاء الإعلان على لسان رئيس استوديوهات مارفل كيفن فايغي، خلال فعالية "هول إتش" في مهرجان "سان دييغو كوميك-كون"، السبت، مؤكداً أن الفيلم سيخرجه شون ليفي. ويملك ليفي خبرة سابقة مع مارفل، إذ أخرج وأنتج فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine)، كما تعاون أخيراً مع غوسلينغ في فيلم "حرب النجوم: ستارفايتر" (Star Wars: Starfighter)، الذي يؤدي بطولته غوسلينغ ويُنتظر عرضه في 28 مايو/ أيار 2027.

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وقال ليفي على المسرح: "أشعر وكأنني أعيش ذكريات قبل عامين عندما قدمنا ديدبول وولفرين. لن أنسى تلك الليلة لأنني تعرفت فيها إلى أعظم جمهور. رايان مذهل بحق، وأقول ذلك بكل احترام. أمضينا وقتاً طويلاً العام الماضي في تصوير ستارفايتر، وعندما بدأ يتحدث عن هذه الشخصية قلت له: هيا بنا. نراكم في 2028".

وسيصبح غوسلينغ ثاني ممثل يجسد شخصية "غوست رايدر" في السينما، بعد نيكولاس كيدج، الذي لعب دور جوني بلايز (Johnny Blaze) في فيلمين من إنتاج سوني، هما "غوست رايدر" (Ghost Rider) عام 2007 و"غوست رايدر: روح الانتقام" (Ghost Rider: Spirit of Vengeance) عام 2011.

كما جسد غابرييل لونا نسخة روبي رييس من الشخصية في مسلسل "عملاء شيلد" (Agents of S.H.I.E.L.D.)، وكان من المقرر أن يعود في مسلسل مستقل لصالح منصة هولو، إلا أن المشروع أُلغي عام 2019.

وفي القصص المصورة والفيلم الأول، يبيع جوني بلايز روحه للشيطان ميفيستو (Mephisto) مقابل علاج والده من السرطان. ورغم وفاء ميفيستو بوعده، يموت والد جوني لاحقاً في حادث في أثناء تنفيذ عرض بالدراجة النارية. بعدها يرتبط جوني بكيان خارق للطبيعة يُعرف باسم "روح الانتقام" (Spirit of Vengeance)، ما يمنحه القدرة على التحول إلى هيكل عظمي مشتعل يمتلك قوة خارقة، ويستخدم سلاسل نارية سلاحاً، إضافة إلى قدرته الشهيرة "نظرة الندم" (Penance Stare)، التي تجعل ضحاياه يشعرون بكل الألم الذي سبَّبوه للآخرين. ورغم النجاح الجماهيري للفيلمين اللذين لعب بطولتهما كيدج، حصلا على تقييمات نقدية سلبية في معظمها.

وبعد عودة حقوق الشخصية إلى "مارفل"، أعادت الشركة تقديمها من خلال مسلسل "عملاء شيلد" (Agents of S.H.I.E.L.D.)، عبر نسخة روبي رييس، وهو شاب من أصول لاتينية يحمل لقب "غوست رايدر". ويأتي انضمام غوسلينغ إلى "مارفل" في فترة نشطة من مسيرته، بعد بطولته فيلم "مشروع هيل ماري" (Project Hail Mary)، واستعداده للانضمام إلى عالم "حرب النجوم" من خلال "حرب النجوم: ستارفايتر" (Star Wars: Starfighter) العام المقبل.