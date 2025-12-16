راقص الغيوم... تعرّفوا إلى اللون الرسمي لعام 2026

- اختار معهد بانتون للألوان لون "راقص الغيوم" الأبيض كلون عام 2026، واصفاً إياه بأنه رمز للهدوء والسكينة في عالم صاخب، يشجع على الاسترخاء والتركيز والإبداع. - يُعتبر "راقص الغيوم" تعبيراً عن تبسيط واعٍ، يعزز التركيز ويحرر من تشتيت المؤثرات الخارجية، مما يفتح المجال للابتكار والتجديد في ظل التحولات العالمية. - يرمز اللون إلى بداية جديدة، حيث يتيح مساحة للإبداع والانطلاق، ويعكس رغبتنا في تبني مناهج جديدة، مع التركيز على أهمية اسم اللون في استحضار الصور الذهنية.

وقع اختيار معهد بانتون للألوان على درجة من اللون الأبيض تدعى "راقص الغيوم" لتكون اللون المختار لعام 2026. ووصف المعهد، الذي يُعتبر مرجعاً رائداً في مجال الألوان، ويتنبأ بالترندات ويُقدّم الاستشارات للعلامات التجارية، هذه الدرجة بأنها "همسة من السكينة والسلام في عالم صاخب"، إذ هو "لون أبيض ناصع يرمز إلى الهدوء والسكينة في مجتمع يعيد اكتشاف قيمة التأمل الهادئ. لون أبيض ناعم يفيض بالسكينة"، ويشجع، بحسب المعهد، "على الاسترخاء والتركيز الحقيقيين، ما يسمح للعقل بالانطلاق والإبداع بالتنفس، ويفتح المجال للابتكار".

وينقل موقع المعهد عن مديرته التنفيذية ليتريس إيزمان أنه "في هذا الوقت من التحول، حيث نعيد تصور مستقبلنا ومكانتنا في العالم، يمثل لون راقص الغيوم PANTONE 11-4201 درجةً بيضاء هادئة تُبشر بالصفاء. لقد باتت الضوضاء المحيطة بنا طاغية، ما يصعّب علينا سماع صوت ذواتنا الداخلية. يُعبّر راقص الغيوم عن تبسيط واعٍ، فهو يعزّز تركيزنا، ويحرّرنا من تشتيت المؤثرات الخارجية".

وينقل المصدر ذاته عن نائبة رئيس معهد بانتون للألوان لوري بريسمان أنه "تماماً كلوحة بيضاء فارغة، يرمز لون راقص الغيوم إلى رغبتنا في بداية جديدة. بنزع طبقات التفكير البالي، نفتح الباب أمام مناهج جديدة. يمنحنا هذا اللون الأبيض النقي (...) مساحةً للإبداع، ويسمح لخيالنا بالانطلاق، فتتبلور أفكار جديدة وجريئة".

ومنذ عام 1999 والمعهد يسعى سنوياً إلى تسليط الضوء على كيفية تعبير لغة الألوان عما يحدث في ثقافتنا العامة في لحظة معينة. ومن أجل اختيار لون العام، يمعن فريق المعهد النظر في المراجع الثقافية والسياسية والأسلوبية المعاصرة، ليستقرّ على عائلة لونية، ثم يركز على الدرجة اللونية الدقيقة، مع إيلاء اهتمام بالغ لاسمها أيضاً.

وتنقل شبكة "سي أن أن" عن بريسمان أن "اسم اللون بالغ الأهمية. فبمجرد سماع اسم يصف لوناً ما، تتبادر إلى ذهنك صورة معينة على الفور". ومن أسماء الألوان السابقة من معهد بانتون لون "موس الموكا" لعام 2025، وهو "لون بني ناعم يفيض بدفء مريح وحسي"، ولون "زغب الخوخ" لعام 2024، وهو "لون فاتح فاكهي يوحي بالسلام والسكينة".

أمّا "راقص الغيوم"، لون 2026، وتلك الدرجة اللونية الدقيقة من الأبيض، بتوازنها المتساوي بين الدرجات الباردة والدافئة، فقد اختيرت بعناية فائقة، على حد قول بريسمان، التي توضح للشبكة أنه "لو اخترنا درجة لون أبيض أكثر سطوعاً، لما فقدنا فقط الإحساس الطبيعي والصدق والأصالة التي نسعى إليها، بل لكان سيوحي بالبرودة والعزلة".