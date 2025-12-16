- قرر الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو توزيع 20.7 مليون دولار على 1768 موظفاً متميزاً في مجموعة BUA، حيث حصل خمسة موظفين على 691 ألف دولار لكل منهم، بينما حصل آخرون على مبالغ متفاوتة. - رابيو، مؤسس مجموعة BUA، يجمع بين نمو الأعمال والعمل الخيري، حيث زاد رواتب موظفيه بنسبة 50% لمواجهة التضخم في نيجيريا، مما جعل مجموعته من أكثر التكتلات اهتماماً بالموظفين. - رغم كرمه مع موظفيه، يعيش رابيو حياة باذخة، حيث اشترى طائرة بومباردييه غلوبال 8000، ليصبح أول أفريقي يمتلك هذه الطائرة الفاخرة.

قرّر ملياردير نيجيري توزيع 20.7 مليون دولار نقداً على موظفيه المتميزين. واستفاد ما يقارب 1800 موظف من مكافأة مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة BUA النيجرية عبد الصمد رابيو، وقد أعلن عن صرف هذه المكافآت يوم السبت خلال حفل توزيع جوائز BUA للموظفين المتميّزين، الذي أُقيم في لاغوس النيجيرية.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، حصل خمسة موظفين على 691 ألف دولار لكل منهم، بينما حصل خمسة آخرون على 345 ألف دولار، في حين تلقى عشرات آخرون مبالغ تتراوح بين 3450 و13.810 دولارات. وفي المجمل استفاد 1768 موظفاً، من كبار الموظفين إلى صغارهم في الصفوف الأولى.

عبد الصمد رابيو بين البذخ والعناية بالموظفين

عبد الصمد رابيو ثري نيجيري، نجل رجل أعمال، أسس شركته الخاصة عام 1988، إذ استورد الحديد والصلب والمواد الكيميائية. وهو مؤسّس مجموعة BUA، وهي تكتل نيجيري يعمل في إنتاج الإسمنت وتكرير السكر والعقارات، كما شغل رابيو منصب رئيس مجلس إدارة بنك الصناعة النيجيري. اليوم، تقدّر مجلة فوربس ثروة رابيو بـ7.9 مليارات دولار.

واشتهر الملياردير بالجمع بين نمو الأعمال والعمل الخيري الذي يركز على الموظفين، ما جعل مجموعة BUA واحدة من أكثر التكتلات الاقتصادية اهتماماً بالموظفين في القارة السمراء. في وقت سابق من هذا العام زاد رواتب موظفيه بنسبة 50%، وهي زيادة شملت الموظفين الدائمين والمؤقتين على حدّ سواء، في ظلّ ارتفاع التضخم والضغوط الاقتصادية في نيجيريا.

لا يحرم رابيو نفسه، إذ أهداها مؤخراً طائرة خاصة من طراز بومباردييه غلوبال 8000، يتراوح سعرها بين 78 و82 مليون دولار، وقد يصل سعرها إلى 85-95 مليون دولار عند إضافة تصميمات داخلية حسب الطلب، ليصبح بذلك أول أفريقي يمتلك هذه الطائرة النفاثة فائقة المدى. وهذا يجعله متوازناً بين رعاية موظفين ونمط حياة باذخ لرجل أعمال ثري.