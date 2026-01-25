رابطة الصحافيين الإيرانية تنتقد إغلاق "هم ميهن"

أصدرت رابطة الصحافيين في محافظة طهران، اليوم الأحد، بياناً انتقدت فيه قرار توقيف صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، معتبرة أن الخطوة جاءت في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ولا سيما في ظل تراجع الاضطرابات.

وأشار البيان إلى أن القيود على الإنترنت الدولي زادت الضغوط على المؤسسات الإعلامية، وأن توقيف الصحف هو تكرار لأسلوب أثبت سابقاً محدودية فاعليته وأضراره، مؤكدة أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تؤدي إلى إغلاق وسائل الإعلام المستقلة، وأن التعامل مع أي مخالفات يجب أن يتم عبر القضاء، من دون تعطيل المؤسسات الصحافية، لما لذلك من تبعات اجتماعية ومعيشية على الصحافيين.

ووجهت الرابطة انتقاداً إلى ما وصفته بأنه ضعف جهود وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في معالجة المشكلات الأخيرة، داعية الجهات المعنية إلى عدم إغلاق ما تبقى من منافذ الإعلام المستقل، محذرة من أن ذلك يفسح المجال أمام منصات "غير مهنية تضر بالمصلحة الوطنية". وطالبت الوزارة، بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، بإعادة النظر في سياسة إغلاق الإعلام، وتهيئة الظروف لعودة الصحيفة.

يأتي القرار بعد أن أغلقت هيئة الرقابة على الصحف "هم ميهن" في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، معتبرة أن مقالتين نشرتا أخيراً تخلان بالأمن، إحداهما بعنوان "من يناير 1979 إلى يناير 2026" والأخرى "عندما تنهار قداسة العلاج" والتي تضمنت اتهامات للشرطة بمهاجمة مستشفيين خلال الاحتجاجات.

يذكر أن الصحيفة، التي يترأسها السياسي الإصلاحي غلام حسين كرباسجي، تعرضت للإغلاق مرتين منذ تأسيسها وعادت للصدور بعد رفع الحظر عنها في يوليو/تموز 2022.

في سياق آخر، ما زالت الإنترنت في إيران مقطوعة منذ أكثر من أسبوعين. وأعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، اليوم الأحد، أن الأنباء المتداولة حول إقرار إعادة ربط الإنترنت بقرار من مجلس الأمن القومي "غير صحيحة". وأكدت الوزارة، ردّاً على تقرير نشرته وكالة فارس حول "إبلاغ وزارة الاتصالات بقرار رفع القيود عن الإنترنت الدولي من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي"، أن هذا الخبر "عارٍ عن الصحة".

وقالت منظمة نت بلوكس، المعنية بمراقبة الوصول إلى الإنترنت عالمياً، إنه "بعد 17 يوماً من قطع الإنترنت لإخفاء حملة قمع دامية، لا تزال فقط بعض الخدمات المحدودة جداً والموافق عليها مسبقاً متاحة لعدد قليل من المستخدمين". وأضافت المنظمة أن "أدوات تجاوز الحجب تتيح مروراً محدوداً للرسائل، وأن الارتفاعات المؤقتة في الاتصالات تخلق انطباعاً مضللاً بعودة الإنترنت".