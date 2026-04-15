- أدانت رابطة الصحافيين الأجانب استخدام الجيش الإسرائيلي لصورة مُعدّلة ومضلّلة لصحافي لبناني قُتل بغارة جوية، محذرة من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي في تقويض مصداقية الصحافيين. - أشارت الرابطة إلى نمط متكرر من نشر معلومات غير دقيقة من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحروب، مما يثير الشكوك حول الصحافيين، حيث قُتل أكثر من 200 صحافي فلسطيني منذ أكتوبر 2023. - دعت الرابطة المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر من المواد البصرية الموزعة من الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن الصحافيين يجب ألا يكونوا أهدافاً.

أدانت رابطة الصحافيين الأجانب استخدام الجيش الإسرائيلي صورة مُعدّلة ومضلّلة لصحافي لبناني قتله بغارة جوية جنوبي لبنان، وحذرت من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي في تقويض مصداقية الصحافيين.

وأشارت الرابطة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر في 28 مارس/آذار صورة على منصات التواصل الاجتماعي زُعم أنها تُظهر صحافياً لبنانياً بزيّ عسكري تابع لحزب الله، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنها مزيفة. وأضافت أن هذه الصورة استُخدمت لتشويه سمعة الصحافي بعد قتله، وأكدت أنه "لم يكن ينبغي نشرها أساساً"، حتى مع صدور توضيح لاحق بشأنها.

Our latest statement from the board on the recent use of AI by the @IDF @IDFSpokesperson @LTC_Shoshani. pic.twitter.com/52Uql3rFLz — Foreign Press Assoc. (@FPAIsPal) April 15, 2026

ولفتت الرابطة إلى أن هذه الحادثة تندرج ضمن نمط متكرر، إذ "بات من الشائع" خلال الحروب الأخيرة أن يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى نشر معلومات غير دقيقة وإطلاق ادعاءات من دون تقديم أدلة واضحة، بهدف إثارة الشكوك حول الصحافيين وتقويض مصداقيتهم. وأشارت الرابطة إلى أن أكثر من 200 صحافي فلسطيني قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت ادّعت فيه إسرائيل أن بعضهم مقاتلون، من دون تقديم أدلة كافية في العديد من الحالات.

وأكدت أن الاستخدام "غير المناسب" للذكاء الاصطناعي في هذه القضية يثير تساؤلات جدية حول مصداقية المواد البصرية الأخرى التي يوزعها الجيش الإسرائيلي، ودعت المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه المواد كحقائق مسلّم بها، وشددت على أن الصحافيين "يجب ألا يكونوا أهدافاً".

تمثّل رابطة الصحافيين الأجانب وسائل الإعلام الدولية "العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وعلى الرغم من أن بيان رابطة الصحافيين الأجانب لم يسمِّ الصحافي المعني، فإن الوقائع التي أوردها تنطبق على مراسل قناة المنار علي شعيب الذي استهدفته غارة إسرائيلية في 28 مارس الماضي أثناء وجوده ضمن فريق إعلامي على طريق جزين، جنوبي لبنان. واستشهد شعيب، إلى جانب مراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني، وشقيقها المصوّر محمد فتوني. وأعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن العملية، زاعماً أن شعيب "حرّض ضد جنود الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل" وأنه كان ينقل معلومات عن مواقع قواته خلال الحرب.

وبعد وقت قصير من الاغتيال، نشر الحساب الرسمي لجيش الاحتلال على منصة إكس صورة معدّلة تُظهر شعيب مرتدياً زيّاً عسكرياً تابعاً لحزب الله، مع كتابة اسمه على الزي، مدعياً أنه عنصر في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، وأن "سترة الصحافة كانت مجرد غطاء للإرهاب". وفي وقت لاحق، أقرّ جيش الاحتلال في رد على استفسار من شبكة فوكس نيوز الأميركية بأن الصورة "ليست حقيقية".