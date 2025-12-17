رئيس "نتفليكس" يتعهد بمواصلة عرض أفلام "وارنر براذرز" في الصالات

- أكّد تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي لـ"نتفليكس"، أن الشركة ستواصل عرض أفلام وارنر براذرز في السينما، مع الحفاظ على استقلالية استوديوهاتها، رغم تصريحاته السابقة التي أشارت إلى أن البث التدفقي أصبح الخيار الأكثر راحة. - أعلنت "نتفليكس" عن اتفاقها للاستحواذ على معظم شركات وارنر براذرز ديسكفري مقابل 83 مليار دولار، لكن الصفقة تنتظر موافقة الهيئات التنظيمية، وتواجه منافسة من باراماونت سكايدانس بعرض مضاد بقيمة 108.4 مليارات دولار. - في حال نجاح الصفقة، ستملك "نتفليكس" حقوق سلسلة "هاري بوتر"، "سيد الخواتم"، وأفلام دي سي استوديوز مثل "باتمان" و"سوبرمان".

أكّد الرئيس التنفيذي لـ"نتفليكس"، تيد ساراندوس، الثلاثاء، أنّ شركته ستواصل عرض أفلام شركة وارنر براذرز في صالات السينما، في حال نجاح عرضها للاستحواذ على أحد أشهر استوديوهات الإنتاج السينمائي وأهمها في هوليوود، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال ساراندوس في مقابلة على هامش مشاركته في احتفالية لشبكة كانال بلس الفرنسية في باريس إن "نتفليكس ستستمر بتشغيل استوديوهات وارنر براذرز بشكل مستقل"، مضيفاً: "سنطرح الأفلام بالطريقة المعتادة في دور العرض". كذلك، اعترف بأن التعليقات السابقة حول صالات السينما "صارت تربك الناس حالياً"، خصوصاً أنه لمّح في وقتٍ سابق إلى أن تجربة الذهاب إلى السينما صارت من الماضي، معتبراً أن المشاهدة من البيت عبر البث التدفقي صارت خياراً مريحاً أكثر.

وأشار ساراندوس خلال المقابلة التي أجراها معه رئيس "كانال بلس" ماكسيم سعادة إلى أن "نتفليكس" لم تبدأ بإنتاج أعمالها الخاصة إلّا قبل 12 عاماً، فيما "تمتد مكتبة وارنر براذرز إلى 100 عام مضت"، حسب تعبيره، متابعاً: "هم يعرفون الكثير عن أمور لم نقم بها من قبل، مثل التوزيع السينمائي".

وكانت "نتفليكس" قد أعلنت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي توصلها إلى اتفاق مع شركة وارنر براذرز ديسكفري للاستحواذ على معظم شركات المجموعة مقابل 83 مليار دولار أميركي. لكن إتمام الصفقة لا يزال بانتظار الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة. كذلك فإنها تواجه حالياً منافسة من مجموعة باراماونت سكايدانس التي قدمت بدورها عرضاً مضاداً للاستحواذ على "وارنر براذرز" بقيمة تصل إلى 108.4 مليارات دولار أميركي.

وفي حال نجاح "نتفليكس" في إتمام الصفقة، فإنها ستصير مالكة لشبكة إتش بي أو العريقة، ولمجموعة من أبرز مجموعات الأفلام، على رأسها سلسلتا "هاري بوتر" و"سيد الخواتم"، إضافةً إلى أفلام أبطال دي سي استوديوز الخارقين، مثل "باتمان" و"سوبرمان".