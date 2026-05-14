رئيس مجموعة أكسل شبرينغر الإعلامية: علينا جميعاً أن نكون صهاينة

- دعا ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرينغر، إلى تعزيز الهجرة والتجنيس للعائلات اليهودية في أوروبا، مشددًا على أهمية الصهيونية لليهود وغير اليهود، واصفًا انتقادها بأنه شكل عصري من معاداة السامية. - انتقد دوبفنر منصة تيك توك، معتبرًا إياها محركًا رئيسيًا لمعاداة السامية بين الشباب، ودعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة مشابهة للولايات المتحدة ضد المنصة. - قدم دوبفنر خطة من خمس نقاط لمكافحة معاداة السامية، تشمل سياسة عدم التسامح المطلق، وتعزيز التثقيف حول الهولوكوست، ودعم هجرة العائلات اليهودية، مؤكدًا أن مكافحة معاداة السامية مسؤولية غير اليهود.

حذّر الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل شبرينغر الإعلامية، ماتياس دوبفنر، من تصاعد "معاداة السامية" حول العالم، داعياً إلى جعل "أوروبا أكثر يهودية"، ومطالباً بمنح أفضلية في الهجرة والتجنيس إلى العائلات اليهودية، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس إدارة المؤتمر اليهودي العالمي في جنيف، مطلع الأسبوع. ودافع دوبفنر في خطاب ألقاه، الاثنين الماضي، ضمن فعاليات الذكرى الـ90 لتأسيس المنظمة التي تمثّل جاليات يهودية في نحو 100 دولة، عن الصهيونية، معتبراً أن اعتناقها ضروري لليهود وغير اليهود. وقال: "ما لا يبدو منطقياً لي هو هذا التساؤل: لماذا ينبغي للصهيونية أن تكون فكرةً وهدفاً لا يحقّ اعتناقهما سوى لليهود؟"، مضيفاً: "أنا غير يهودي وصهيوني، من كل قلبي، وعن قناعةٍ، وبشغف".

وهاجم دوبفنر انتقاد الصهيونية، معتبراً أنها "شكلٌ عصريٌّ من أشكال معاداة السامية"، وتابع: "الصهيونية ليست عنصرية، بل إن معاداة الصهيونية هي العنصرية بعينها". ووصف إسرائيل بأنها "جسر للقيم الغربية في منطقة الشرق الأوسط"، واصفاً الصهيونية بأنّها "النتيجة المنطقية لمسار التاريخ". واعتبر أنّ أيديولوجيا "الووك" "تفتح الباب أمام أشكال جديدة من معاداة السامية"، ورأى أنها تحوّلت في بعض الأوساط إلى "حصان طروادة" يسمح بتمرير مواقف معادية لإسرائيل أو متسامحة مع خطاب معاداة السامية تحت شعارات العدالة الاجتماعية والهوية السياسية، بحسب وصفه.

وخصّ رئيس "أكسل شبرينغر"، مالكة مجلة بيلد الألمانية وموقع بوليتيكو الأميركي وصحيفة بزنس إنسايدر الأميركية، جزءاً من خطابه للهجوم على منصة تيك توك، معتبراً أنّها "محرك رئيسي لمعاداة السامية وكراهية إسرائيل" في أوساط الشباب، و"إحدى أخطر آلات الدعاية لترويج المحتوى المتطرف"، بحسب تعبيره. كما طالب الاتحاد الأوروبي بأن يسير على خطة الولايات المتحدة بفرض بيع المنصة لملاك غير صينيين.

ودعا دوبفنر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً لمواجهة ما وصفه "خطاب الكراهية المناهض للسامية"، مستعرضاً خطةً تتألف من خمس نقاط، وتشمل من بين أمور أخرى: تبني سياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه كراهية اليهود، بما في ذلك طرد من يروّجها حيثما يسمح القانون بذلك، وتطبيق تدابير أكثر صرامةً للحد مما وصفه "المحتوى المعادي للسامية" على شبكة الإنترنت، وتعزيز برامج التثقيف والتوعية حول الهولوكوست، وتقديم المزيد من الدعم لهجرة العائلات اليهودية إلى أوروبا، داعياً إلى جعل القارة "أكثر تنوّعاً" وجعل الثقافة اليهودية "أكثر حضوراً ووضوحاً"، بحسب تعبيره.

واختتم دوبفنر خطابه بالقول إنّ "مكافحة معاداة السامية هي مهمة تقع على عاتق غير اليهود بالدرجة الأولى"، مضيفاً: "إذا لم يهزم الغرب، أي العالم الحر، معاداة السامية، فإنه سيدمّر نفسه". كما جدّد دعوته إلى التضامن مع إسرائيل، وتابع: "علينا جميعاً أن نكون صهاينة".