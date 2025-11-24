- تعطّل مشروع فيلم الأمير عبد القادر الجزائري بسبب خلافات بين السينمائيين، رغم توفر التمويل، مما قد يدفع الجزائر للاستعانة بأجانب لإنتاجه. - المشروع أُطلق في 2012 وتوقف لأسباب غامضة، وأُعيد بعثه في 2021 و2023 مع تشكيل لجنة لتحديد النص وإطلاق مسابقة لأفضل سيناريو. - الأمير عبد القادر رمز وطني وعالمي، قاد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وتُخطط السلطات لبناء تمثال ومتحف له في وهران.

أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

بتعطّل مشروع إنجاز فيلم عن الأمير عبد القادر الجزائري، بصفته مؤسّس الدولة الجزائرية الحديثة، بسبب وجود خلافات بين العاملين في السينما لم تُسهِّل مسارات إنجاز هذا العمل السينمائي المطروح منذ سنوات.وقال تبون، في لقاء مع مثقفين وممثلين وقيادات المجتمع المدني في قسنطينة، بثّه التلفزيون الرسمي الليلة الماضية: "منذ خمس سنوات، وتعاملتُ مع كبار المخرجين، وحاولنا أن ننجز فيلماً واحداً عن رمز الدولة الجزائرية (الأمير عبد القادر)، لكنّنا لم نتمكّن بسبب الأنانية وعدم تفاهم السينمائيين مع بعضهم، برغم أن الأموال موجودة، حتّى اضطررنا ربما أن ننجزه مع أجانب، وهذا أمر معيب أن ينجز لنا أجانب فيلماً عن رمزنا الكبير".

ولفت تبون إلى أن مشكلة السينما في الجزائر مرتبطة بمشكلة الأسرة السينمائية نفسها، مؤكداً: "مع الأسف ليس هناك حب ولا تضامن بين العاملين في السينما، إذا رغب أهل المهنة في تنظيم أنفسهم فنحن جاهزون والأموال موجودة، وإذا لم يتنظم أهل المهنة فذلك شأنهم. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تُصوَّر عنها أفلام في الجزائر، والحكومة ملتزمة بتمويلها، لكن للأسف المادة أخذت عقول الناس. السينما هي التي تجعل الشعوب تحيا وتترك آثارها".

ويُمثّل مشروع إنتاج فيلم عن الأمير عبد القادر الجزائري لغزاً سياسياً وثقافياً محيّراً في الجزائر، إذ كان المشروع قد أُطلق عام 2012 ورُصدت له موازنة كبيرة، لكنه تعطل لأسباب غامضة، خاصة أن وكالة حكومية كانت مكلفة بالإشراف على إنتاجه تلقت تمويلاً من الدولة، واختارت مخرجاً أميركياً للإشراف على الفيلم، وصُرفت أموال طائلة من دون تصوير أي لقطة. وفي أغسطس/آب 2021، قرر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون إعادة بعث مشروع إنتاج فيلم "الأمير عبد القادر الجزائري" باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمزاً عالمياً، لكن المشروع تأخر بعد ذلك لأسباب عديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبمناسبة الذكرى 191 لمبايعة الأمير عبد القادر، أعادت السلطات الجزائرية إطلاق مشروع جديد لإنتاج فيلم عن الأمير، وشُكِّلت حينها لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء سينمائية كبيرة ومؤرخين لتجهيز المحدّدات الرئيسة للنص المتعلق بالمحطات التاريخية في حياة الأمير، وتمّت هذه الخطوة على أن تتولى اللجنة وضع دفتر الشروط لاختيار أفضل سيناريو سيجري الاعتماد عليه في إنتاج الفيلم، بعد إطلاق مسابقة دولية لأفضل سيناريو.

وكان الرئيس تبون قد أمر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بوضع حيّز التنفيذ إطلاق مناقصة دولية لإنجاز عمل سينمائي كبير حول الأمير عبد القادر الجزائري، تخص "الإنتاج والإخراج" بهدف منح هذا العمل بُعداً عالمياً لما للأمير من رمزية في بناء الجزائر المعاصرة. ووجّه الرئيس تعليمات "بفتح المجال أمام كلّ الكفاءات السينمائية الجزائرية والعالمية، مع مراعاة المضمون المتفق عليه في دفتر الشروط".

ويُعدّ الأمير عبد القادر الجزائري مؤسّس الدولة الجزائرية، وقاد المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، قبل أن تنتهي مقاومته باعتقاله ونقله إلى فرنسا ثم إلى منفاه في دمشق، إذ لعب دوراً في حماية المسيحيين خلال الفتنة التي شهدتها بلاد الشام. وتوفي هناك عام 1883، لكن السلطات الجزائرية أصرت عام 1966 على نقل رفاته ودفنه في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين.

وتقيم الجزائر تمثالاً للأمير عبد القادر في شارع العربي بن مهدي بقلب العاصمة، وقد أُعيد أخيراً تهيئة الساحة المحيطة به. وإضافة إلى الفيلم، كانت السلطات قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي عن قرار بناء تمثال ضخم للأمير في أعالي تلة مطلة على مدينة وهران غرب الجزائر، سيكون الأعلى في العالم بارتفاع 42 متراً، بكلفة تعادل تسعة ملايين يورو. ويضم المشروع أيضاً إنشاء متحف خاص بالأمير عبد القادر.