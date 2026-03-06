ذكور الجيل زد أكثر ميلاً لتبنّي آراء تقليدية من سابقيهم

- أظهر استطلاع عالمي أن ذكور الجيل زد يميلون إلى تبني آراء تقليدية حول الأدوار الجندرية، حيث يعتقد ثلثهم بضرورة طاعة الزوجة لزوجها، مقارنةً بنسبة أقل بكثير من الأجيال السابقة. - يعبر 24% من ذكور الجيل زد عن اعتقادهم بأن النساء يجب ألا يظهرن مستقلات، بينما يعتقد 21% أن المرأة لا ينبغي أن تبادر إلى الجنس، مما يعكس ميلاً نحو تقليدية أكبر مقارنة بالأجيال السابقة. - رغم هذه الآراء التقليدية، يظل دعم المساواة بين الجنسين قوياً، لكن هناك مخاوف من تزايد الخطابات المناهضة للمساواة، وفقاً لمديرة المعهد العالمي للقيادة النسائية.

يميل الذكور من الجيل زد إلى تبنّي آراء تقليدية حول الأدوار الجندرية مقارنةً بالأجيال الأكبر سنّاً، بحسب ما بيّنه استطلاع للرأي شمل أكثر من 23 ألف شخص من 29 دولة، أجرته شركة إبسوس ومعهد القيادة النسائية العالمي في كلية كينغز لندن، وصدرت نتائجه، الخميس.

وعبّر ثلث الذكور المنتمين إلى الجيل زد (أي المولودين بين عامَي 1997 و2012) من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن على الزوجة أن تطيع زوجها، ورأت نسبة مماثلة أنه يجب أن تكون الكلمة الأخيرة للزوج في القرارات المهمة.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل أشخاصاً فوق سن الـ16 من دولٍ منها الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل والهند، أن الذكور من الجيل زد أكثر ميلاً بمرتين من رجال جيل الطفرة السكانية (بومرز) إلى تبنّي مواقف تقليدية بشأن اتخاذ القرار داخل الزواج، إذ وافق 13% فقط من رجال الجيل الأكبر على أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها دائماً. فيما وافقت 18% من نساء الجيل زد على هذا الرأي مقابل 6% من نساء جيل الطفرة السكانية. وكان الأشخاص من كلا الجنسين في إندونيسيا وماليزيا الأكثر موافقة على هذه الفكرة.

وعبّر 24% من ذكور الجيل زد عن اعتقادهم بأن النساء يجب ألّا تظهرن مستقلات أكثر من اللازم، بينما لم يحظَ هذا الموقف بدعم سوى 12% من الأكبر سنّاً. وبشكل مماثل، رأى 21% من مستطلعي الجيل زد أن المرأة لا ينبغي أن تبادر إلى الجنس، مقارنة بـ7% فقط بالأجيال السابقة. وعلى الرغم من أن الذكور من الجيل زد كانوا الأكثر ميلاً للاعتقاد بأن المرأة يجب ألّا تبدو مستقلة جداّ، فإن 41% منهم وافقوا على أن النساء ذوات المسيرة المهنية الناجحة أكثر جاذبية للرجال.

وأظهر الاستطلاع أن ذكور الجيل زد يحملون نظرة أكثر تقليدية حول سلوكهم، إذ رأى 30% منهم أن الرجال لا ينبغي أن يقولوا أحبك لأصدقائهم، كما عبّر 21% منهم عن اعتقادهم بأن الرجال الذين يشاركون في رعاية الأطفال أقلّ رجولة من غيرهم.

واعتبرت مديرة المعهد العالمي للقيادة النسائية أنّ هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدلّ على أن دعم المساواة بين الجنسين لا يزال قويّاً، إلّا أن الآراء صارت أكثر تقليدية، مشيرةً إلى أنه في عام 2019، قال 42% من المشاركين في الاستطلاع إن حقوق المرأة وصلت إلى الحد الكافي في بلدانهم، أما هذا العام فقد وصلت النسبة إلى 52%. ورأت أن هناك "الكثير من مشاعر الاستياء"، و"مخاوف لدى الرجال من خسارة مواقعهم الاجتماعية"، مشيرةً إلى أن "هناك فراغ يجري ملؤه بخطابات وأصوات تحاول دفع الشباب للوقوف ضد المساواة بين الجنسين، وضد النساء الشابات، وضد المهاجرين".

من جهتها، وصفت رئيسة المعهد العالمي للقيادة النسائية ورئيسة وزراء أستراليا السابق، جوليا جيلارد، النتائج بأنّها "مقلقة"، موضحةً أن "هناك الكثير من رجال الجيل زد الذين يفرضون آراءهم التي تقيّد النساء، كما أنهم يحبسون أنفسهم داخل معايير جندرية ضيقة"، حسب تعبيرها.