أصبح بإمكان وضع الذكاء الاصطناعي من "غوغل" الآن التفتيش في الرسائل الإلكترونية وحتى الصور. ميزة Personal Intelligence (الذكاء الشخصي)، التي أعلنت عنها "غوغل" في الأيام الأخيرة، تسمح لوضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث بتصفح حسابات تطبيق البريد الإلكتروني "جيميل" وتطبيق الصور "فوتوز" الخاصة بالمستخدمين. وتعمل "غوغل" تدريجياً على ربط روبوت الدردشة جيميناي مع التطبيقات الخاصة بها، من أجل تحويل "جيميناي" من مجرد روبوت دردشة إلى مساعد آلي مصمم لتلبية احتياجات وتفضيلات كل مستخدم.

وكتب نائب رئيس قسم المنتجات في قسم البحث بـ"غوغل"، روبي شتاين، في منشور مدونة، أن "الذكاء الشخصي يحوّل البحث إلى تجربة فريدة من نوعها، من خلال ربط البيانات بين تطبيقات غوغل المختلفة. مع هذه التجربة الجديدة، يمكنك الاستفادة من سياقك الشخصي ورؤيتك الخاصة للحصول على إجابات بحث أكثر فائدة ومخصصة لك".

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة، سوف يتعين على المستخدم منح وضع الذكاء الاصطناعي إذناً بالوصول إلى بيانات "جيميل" و"فوتوز" الخاصة به. هذا يعني أنه يمكن طرح أسئلة شخصية عامة على محرك البحث من دون الحاجة إلى شرح تفاصيل دقيقة حول عادات المستخدم، لأنه سوف يستعين برسائل البريد الإلكتروني والصور السابقة لتقديم إجابة أكثر تخصيصاً.

لكن منح "غوغل" الإذن بالتفتيش في الرسائل والصور الخاصة قد يثير مخاوف حول الخصوصية والتجسس. وحاول شتاين الطمأنة إلى أن رسائل المستخدم وصوره لن تُستخدم لتدريب نماذج جديدة. تضاف إلى ذلك مخاوف حول الدقة والأداء. وينقل موقع زي دي نت عن متحدث باسم "غوغل" أنه "مثل ميزات ناشئة عدة للذكاء الاصطناعي، لا يزال الذكاء الشخصي قيد التطوير. قد تُخطئ هذه التقنية، مثل سوء تفسير السياق أو وضع افتراضات خاطئة حول نشاطك".

الميزة لا تزال تجريبية حتى الآن، وسوف تُطرح لمشتركي "غوغل إيه آي برو" و"أولترا" في الولايات المتحدة خلال الأيام الحالية. وسيتلقى المشتركون في هذه الباقات إشعاراً مباشراً داخل وضع الذكاء الاصطناعي.