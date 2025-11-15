"ذا تليغراف"... عامٌ من الترقب قبل انسحاب المستثمر

- انسحبت "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" من عرضها للاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية، مما زاد من الغموض حول مستقبل "ذا ديلي تليغراف" بسبب التدقيقات الحكومية والنزاعات السياسية. - تعود الأزمة إلى قانون بريطاني يمنع ملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام، مما أثر على صفقة "ريدبيرد" و"آي إم آي"، وزادت الروابط الصينية لرئيس "ريدبيرد" من القلق بشأن استقلالية الصحيفة. - بعد انسحاب "ريدبيرد"، يبقى مستقبل "ذا تليغراف" مفتوحاً أمام رجال الإعلام والأعمال، مع تعقيدات بسبب التدقيق السياسي، واهتمام "آي إم آي" و"ذا نيويورك صن" بالاستحواذ.

تعمّقت حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل صحيفة ذا ديلي تليغراف البريطانية، بعد إعلان شركة الأسهم الخاصة الأميركية ريدبيرد كابيتال بارتنرز سحب عرضها للاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية، بعد سلسلة طويلة من المحاولات المتعثّرة والتدقيقات الحكومية والنزاعات السياسية حول ملكية المؤسسات الصحافية البريطانية. وأعلنت "ريدبيرد"، في بيان الجمعة، سحب عرضها للاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية، وأضافت: "ما زلنا واثقين تماماً بأن ذا تليغراف وفريقها عالمي المستوى أمامهم مستقبل مشرق، وسنعمل بجد للمساعدة في إيجاد حل يصبّ في مصلحة الموظفين والقرّاء".

يمثل هذا التطور ضربة جديدة لمحاولات إيجاد مالك مستقر للصحيفة التي تأسست عام 1855، وعُرفت تاريخياً بميولها اليمينية ودعمها لحزب المحافظين، حتى لُقّبت بـ"ذا توريغراف" (يجمع بين اسم الصحيفة وكلمة Tory التي تشير إلى حزب المحافظين البريطاني). ويعيد الانسحاب فتح الباب أمام مزيد من الغموض بشأن الطرف الذي قد يتقدّم بعرض جديد للاستحواذ.

وأكدت مجموعة تليغراف الإعلامية أن أولويتها حالياً هي "تقليل الاضطراب في العمل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، لإيجاد حل". كما ألقى رئيس تحرير الصحيفة كريس إيفانز الضوء على التوترات الداخلية التي رافقت عملية البيع، قائلاً للموظفين: "من المعروف أنني وكبار المحررين وكثيراً من كتّابنا كانت لدينا مخاوف بشأن هذا العرض. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن هذه العملية طالت كثيراً. ذا تليغراف تستحق مالكين يهتمون بالصحافة ويرغبون في الاستثمار فيها".

اضطرت "ريدبيرد" و"آي إم آي" إلى طرح الصحيفة للبيع في إبريل/نيسان الماضي، بعدما أقرّ البرلمان البريطاني قانوناً يمنع ملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام البريطانية. وتعود الحساسية إلى أن "آي إم آي" تخضع لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي "مانشستر سيتي". ومع أن حكومة حزب العمال الجديدة خففت القيود، وسمحت للدول الأجنبية بامتلاك حصص أقلّية لا تتجاوز نسبة محدودة، فإن الوزراء أشاروا إلى أن الصفقة "لن تمرّ من دون تدقيق إضافي"، خصوصاً مع استمرار الجدل السياسي حول النفوذ الإعلامي الأجنبي. تجاوزت تداعيات الصفقة حدود الساحة الإعلامية، وصولاً إلى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والإمارات، الشريك الاستراتيجي في الاستثمار والاستخبارات. وتحدّث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بشأن الصفقة قبل أيام، وشدد على "قيمة العلاقة الأوثق بين المملكة المتحدة والإمارات".

كانت "ريدبيرد" وشريكتها "آي إم آي" ــ الشركة الإعلامية المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة ــ تستعدان لمواجهة تحقيقات من جهات تنظيمية بريطانية حول صفقة الاستحواذ، سواء من "أوفكوم" أو هيئة المنافسة والأسواق. ودرست وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، إحالة التحالف الذي يضم أيضاً مالك صحيفة ديلي ميل جوناثان هارمسوورث والملياردير الصناعي السير ليونارد بلافاتنيك للتحقيق. وفي ظل التعديلات الجديدة، كانت "ريدبيرد" بصدد ترتيب صفقة تُبقي لـ"آي إم آي" حصة تبلغ 15%، فيما كان من المتوقع أن يحصل مالك "ديلي ميل" والملياردير ليونارد بلافاتنيك على نحو 10% لكل منهما.

الاعتراضات لم تقتصر على الجانب الإماراتي، إذ أثارت الروابط الصينية لرئيس "ريدبيرد" جون إل. ثورنتون قلقاً إضافياً. فثورنتون، المصرفي السابق في "غولدمان ساكس"، تربطه علاقات متعددة مع الحزب الشيوعي الصيني، ما استدعى تحذيرات من ناشطي حقوق الإنسان بشأن استقلالية الصحيفة. إذ نشرت "ذا تليغراف" نفسها الشهر الماضي صورة التُقطت عام 2024 تظهر ثورنتون مصافحاً كاي تشي، العضو الرفيع في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني والمقرّب من الرئيس شي جين بينغ، والذي كُشف لاحقاً عن كونه المستفيد المحتمل من معلومات مرتبطة بقضية تجسّس بريطانية انهارت قضائياً. أعادت الصورة النقاش حول احتمال استخدام الصحيفة كوسيط لنفوذ صيني، وهو ما نفته "ريدبيرد" بالكامل. كما أشار منتقدون إلى أن ثورنتون لديه مقعد في المجلس الاستشاري لصندوق الاستثمار الصيني (CIC)، أكبر صندوق سيادي في الصين، وشغل سابقاً رئاسة شركة طريق الحرير المالية، ما ضاعف الشبهات حول الروابط الاقتصادية والسياسية. وفي أغسطس/آب الماضي الماضي، وجّهت تسع منظمات حقوقية رسالة إلى ليزا ناندي، تطالبها فيها بوقف الصفقة وفتح تحقيق رسمي في علاقات "ريدبيرد" بالصين.

وبعد الإعلان عن انهيار الصفقة، قالت المديرة التنفيذية لمجموعة تليغراف الإعلامية، آنا جونز، إنّها ستعمل مع مجلس الإدارة على مراجعة "الخطوات المقبلة" وتحديد ما تعنيه التطورات الحالية لمستقبل الملكية. وأقرت بأن العملية كانت "صعبة وغير متوقعة"، مشيدة بجهود الموظفين وصبرهم. من جهتها، أكدت "آي إم آي" أنها ما تزال على تواصل مع أطراف عدة مهتمة بالشراء، وأن "الاهتمام بالصحيفة لا يزال قوياً"، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية لضمان التوصل إلى "حل طويل الأمد".

بعد انسحاب "ريدبيرد"، يبقى مستقبل "ذا تليغراف" مفتوحاً أمام عدد من رجال الإعلام والأعمال الذين أبدوا اهتماماً سابقاً، في مقدمتهم مؤسسات إعلامية بريطانية كبرى ومجموعة من المالكين المحتملين من القطاع الخاص. لكن خروج الجهة الوحيدة القادرة على توفير البنية المالية المطلوبة يجعل الطريق نحو صفقة جديدة أكثر تعقيداً، خاصة في ظل التدقيق السياسي والإعلامي المزدوج حول النفوذين الإماراتي والصيني في الصحافة البريطانية. بعد ساعات من إعلان انسحاب "ريدبيرد"، أعلن ناشر صحيفة ذا نيويورك صن، دوفيد إيفيون، أنه مستعد لتقديم محاولة جديدة للاستحواذ على "ذا تليغراف"، وهو برز سابقاً كمرشح مفضل في عملية بيع أجرتها "آي إم آي"، لكنه فشل آنذاك في جمع المبلغ المطلوب (500 مليون جنيه إسترليني)، وقد أثارت محاولاته السابقة للاستحواذ على الصحيفة البريطانية قلقاً بين العاملين فيها، نظراً إلى سجله الحافل من التعليقات المضللة والمحرِّضة ضد الفلسطينيين، علماً أنه يصف نفسه بأنه "يهودي بشكل لا لبس فيه".

كانت "ريدبيرد" قدّمت عرضاً قيمته 500 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) لشراء حصة مسيطرة في مجموعة تليغراف، مع خطط لتوسيع حضور الصحيفة دولياً، خاصة في الولايات المتحدة. وهو العرض الثاني للشركة بعد محاولة أولى أُحبطت عام 2024 إثر اعتراض سياسي واسع على ملكية دول أجنبية لمؤسسات صحافية بريطانية. أما عرض "آي إم آي" و"ريدبيرد" الأصلي، والممول في غالبه من الإمارات، فلا يزال تقنياً قائماً ويخضع للتنظيم. وما زالت ناندي تمتلك صلاحية إحالته إلى هيئة المنافسة والأسواق للنظر في مطابقته لقانون ملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام.

وتعود جذور الأزمة إلى عامين ونصف العام، حين دخلت عائلة باركلي المالكة للصحيفة حينها في مأزق مالي أدى إلى وضع "ذا تليغراف" تحت إدارة مستقلين. سيطر تحالف "ريد بيرد" و"آي إم آي" فعلياً على صحيفة ذا ديلي تليغراف ومجلة سبيكتاتور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما سددت ديون عائلة باركلي المالكة لهما، بما في ذلك قرض قيمته 600 مليون جنيه إسترليني (753 مليون دولار أميركي) مقابل حصولها على حقوق الملكية.