"ذا تايمز": مات بريتن مديراً عاماً لـ "بي بي سي"

- تم تعيين مات بريتن، المدير التنفيذي السابق في غوغل، مديراً عاماً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خلفاً لتيم ديفي، في ظل تحديات التكيف مع التحولات الرقمية في استهلاك المحتوى الإعلامي. - يواجه بريتن ضغوطاً للتفاوض مع الحكومة بشأن تجديد الميثاق الملكي ونموذج التمويل، وسط مقترحات لتحويل "بي بي سي" إلى خدمة قائمة على الاشتراكات أو الإعلانات، مع دعم استخدام التكنولوجيا للتكيف مع المشهد الإعلامي. - وُلد بريتن عام 1968، ودرس في جامعة كامبريدج، وبدأ مسيرته في العقارات ثم "ماكينزي"، وانضم إلى "غوغل" عام 2007، وهو شغوف بالتجديف ومثّل بريطانيا في أولمبياد سيول 1988.

أفادت صحيفة "ذا تايمز"، أمس الأحد، بتعيين المدير التنفيذي السابق في شركة غوغل، مات بريتن، مديراً عاماً جديداً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مجلس إدارة "بي بي سي" أقرّ تعيين بريتن خلال اجتماع عُقد يوم الخميس، على أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كانت "بي بي سي" قد أعلنت أن مديرها العام تيم ديفي سيتنحى عن منصبه في 2 إبريل/ نيسان، على أن يتولى رودري تالفان ديفيز، مدير شؤون الأقاليم في المؤسسة، مهام المنصب بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدير جديد. وكان ديفي قد أعلن استقالته عقب انتقادات طاولت الخدمة الإخبارية للمؤسسة البريطانية، على خلفية تعديل مضلل لمقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي احتمال تعيين مات بريتن في وقت تواجه فيه "بي بي سي" تحديات كبيرة في التكيف مع التحولات الضخمة في استهلاك المحتوى الإعلامي، مدفوعةً بصعود المنصات الرقمية مثل "يوتيوب"، المملوك للشركة الأم لـ"غوغل".

وكان بريتن قد أبلغ شخصيات في قطاع التلفزيون أنه لطالما أعجب بصناعة التلفزيون البريطانية، مشيراً، لدى تسلمه زمالة الجمعية الملكية للتلفزيون (Royal Television Society) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أنها صناعة "حاولتُ دخولها لفترة طويلة جداً". وأضاف أنه خلال عمله في "غوغل" سعى إلى إقناع القطاع الإبداعي بأن شركات التكنولوجيا الكبرى يمكن أن تكون "شركاء لا مفترسين". ويرى بريتن أن مفهوم التلفزيون يشهد تغيراً، معتبراً أنه بات يُوصف بشكل أدق بأنه "سرد قصصي عبر الفيديو".

وسيُطلب من المدير العام الجديد الانخراط فوراً في محادثات حاسمة مع الحكومة بشأن تجديد الميثاق الملكي للمؤسسة ونموذج تمويلها الأوسع.

وتواجه إدارة "بي بي سي" ضغوطاً متزايدة لدرء مقترحات تحويلها إلى خدمة قائمة على الاشتراكات أو الإعلانات، وهي خيارات تقول إنها ستقوّض بشكل جذري مهمتها المعلنة في تقديم محتوى للجميع. وفي مؤشر على الضغوط السياسية التي تتعرض لها المؤسسة، كانت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي، قد أيدت بالفعل فكرة تثبيت ميثاق المؤسسة بشكل دائم.

ويرى بريتن، الذي تحدث عن كونه من محبي مسلسل "دكتور هو" (Doctor Who)، أن قطاع الإعلام يمر "بفترة استثنائية من الاضطراب"، مع إقراره بوجود "انقسامات داخل المجتمع" تتسع أيضاً.

ويُنظر إليه داخل المؤسسة على أنه شخصية قريبة جداً من ديفي، ويُعد كل منهما من الداعمين لاستخدام التكنولوجيا لمساعدة "بي بي سي" على التكيف مع المشهد الإعلامي المتغير، إذ أنشأ ديفي قسماً جديداً باسم "بي بي سي ميديا تيك" (BBC Media Tech) كان يطمح لتحويله إلى خدمة تجارية.

ووصف بريتن صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنه "فرصة كبيرة" للمواهب الإبداعية الجديدة، مع إقراره بوجود تحديات تتعلق بالمخاطر التي يفرضها "في ما يخص الملكية الفكرية والإبداع".

محطات أساسية في مسيرة مات بريتن

وُلد بريتن عام 1968 في مقاطعة ساري البريطانية، ويبلغ من العمر 57 عاماً. درس في كلية روبنسون بجامعة كامبريدج حيث حصل على درجة البكالوريوس عام 1989، قبل أن يكمل دراسته لاحقاً بالحصول على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام 1997.

بدأ مسيرته المهنية في شركة "كونيل ويلسون" (Connell Wilson) العقارية، حيث عمل لمدة ست سنوات وتدرج حتى منصب مدير مشارك، ثم انتقل إلى شركة "ماكينزي آند كومباني" (McKinsey & Company) بصفة مستشار.

انضم إلى "غوغل" عام 2007، وتدرج سريعاً في المناصب القيادية، إذ أصبح المدير العام لـ"غوغل المملكة المتحدة" عام 2009، ثم نائب رئيس الشركة لشمال أوروبا ووسطها عام 2011، قبل أن يُعيَّن عام 2014 رئيساً لعمليات "غوغل" وأعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وهو المنصب الذي شغله لمدة عقد تقريباً.

وفي عام 2025، أعلن بريتن مغادرته "غوغل" بعد نحو 18 عاماً، موضحاً في منشور عبر "لينكد إن" أن القرار جاء بعد مسيرة وصفها بأنها "امتياز كبير" في بناء فرق العمل وتوسيع الأعمال في المنطقة.

إلى جانب مسيرته في التكنولوجيا، يُعرف بريتن بشغفه برياضة التجديف، إذ مثّل بريطانيا في أولمبياد سيول 1988، كما أحرز ميدالية برونزية في بطولة العالم للتجديف عام 1989.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج من كاثرين بيتس عام 1995، ولهما ولدان. كما مُنح وسام "قائد رتبة الإمبراطورية البريطانية" (CBE)، تقديراً لإسهاماته في مجال التكنولوجيا وتعزيز المهارات الرقمية.

ويشغل بريتن حالياً مناصب غير تنفيذية، منها عضو مجلس إدارة في "سينسبري" (Sainsbury's)، وكذلك في "غارديان ميديا غروب" (Guardian Media Group)، التي أعلن انضمامه إلى مجلس إدارتها في 2025.