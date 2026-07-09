"ذا بيت" يتصدّر ترشيحات جوائز إيمي بـ25 ترشيحاً

- تصدر المسلسل الطبي "ذا بيت" جوائز إيمي بـ25 ترشيحاً، متفوقاً على "هاكس" بفارق ترشيح واحد، وحقق إنجازاً جماعياً بترشيح 13 من ممثليه، وفاز بثلاث جوائز تمثيلية في موسمه الأول. - شهدت الترشيحات حضوراً قوياً للنجوم البريطانيين مثل ماثيو ريس وريز أحمد، بينما غاب "سترينجر ثينغز" و"يوفوريا" عن قائمة أفضل مسلسل درامي، مع اقتصار ترشيحات "سترينجر ثينغز" على الفئات التقنية. - تضمنت الترشيحات فئات متنوعة، وسيتم إعلان الفائزين في حفل بلوس أنجليس في 14 سبتمبر، مما يجعل المنافسة هذا العام مرتقبة في صناعة التلفزيون الأميركية.

أعلنت جوائز إيمي الأميركية، أرفع الجوائز التلفزيونية في الولايات المتحدة، قائمة الترشيحات لدورتها لهذا العام، تصدر المسلسل الطبي "ذا بيت" (The Pitt) والمسلسل الكوميدي "هاكس" (Hacks) السباق. ونال "ذا بيت" 25 ترشيحاً، متقدماً بفارق ترشيح واحد فقط عن الموسم الأخير من "هاكس" الذي نال 24 ترشيحاً.

وحظي مسلسل "ذا بيت"، الذي تدور أحداثه في قسم طوارئ بمدينة بيتسبرغ ويجمع طاقماً من الأطباء والممرضين والمتدربين والمرضى ضمن أحداث تجري في الزمن الحقيقي، بحصة كبيرة من ترشيحات جوائز "إيمي"، بعدما حصد ممثلوه 13 ترشيحاً من أصل 25 نالها العمل، في أحد أكبر الإنجازات الجماعية لطاقم تمثيل في تاريخ الجائزة.

وكان الموسم الأول للمسلسل قد حصل العام الماضي على ثلاثة ترشيحات تمثيلية فقط، لكنه فاز بها جميعاً، وهي: أفضل ممثل في مسلسل درامي لنواه وايلي، وأفضل ممثلة مساعدة لكاثرين لا نازا، وأفضل ممثل ضيف لشون هاتوسي. وعاد الثلاثة هذا العام إلى قائمة المرشحين.

وانضمت إلى لا نازا في فئة أفضل ممثلة مساعدة كل من تايلور ديردن، وفيونا دوريف، وسيبيده موافي التي جسدت طبيبة جديدة تعاني اضطراب ما بعد الصدمة. أما شون هاتوسي، الذي أدى دور الدكتور جاك أبوت، قائد نوبة العمل الليلية، والذي اكتسب شعبية واسعة في الموسم الثاني، فقد انتقل من فئة أفضل ممثل ضيف إلى فئة أفضل ممثل مساعد، إلى جانب جيران هاول وباتريك بول.

وفي فئات الممثلين الضيوف، حصل كل من بريتاني ألين وجيف كوبر على ترشيحين بعد أن قدما ترشيحيهما بشكل فردي عن أدائهما لشخصيتي مريضين في قصتين مؤثرتين، فيما نال إرنست هاردن جونيور ترشيحاً عن دور "لوي كلوفرفيلد"، الشخصية الدائمة في قسم الطوارئ التي تكافح إدمان الكحول.

كما حصلت تال أندرسون، وهي ممثلة مصابة بالتوحد وناشطة في دعم تمثيل ذوي التنوع العصبي على الشاشة، على أول ترشيح لها لجائزة "إيمي"، عن دور "بيكا كينغ"، الشقيقة الصغرى للدكتورة ميل كينغ التي تسعى لأن يعاملها الآخرون على أنها امرأة بالغة.

وحضر النجوم البريطانيون بقوة في الترشيحات، إذ أصبح الممثل ماثيو ريس الوحيد المرشح لفئتين رئيسيتين في التمثيل، هما أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن "ويدوز باي" (Widow's Bay)، وأفضل ممثل في مسلسل قصير عن "ذا بيست إن مي" (The Beast In Me).

كما نال كل من ريز أحمد عن "بيت" (Bait)، وكاري موليغان عن "بيف" (Beef)، وغاري أولدمان عن "سلو هورسز" (Slow Horses)، وروفوس سيويل (Rufus Sewell) عن "ذا ديبلومات" (The Diplomat) ترشيحات في فئات التمثيل. في المقابل، غاب الموسم الأخير من "سترينجر ثينغز" (Stranger Things) و"يوفوريا" (Euphoria) عن قائمة أفضل مسلسل درامي في الدورة الـ78 من جوائز "إيمي".

واقتصرت ترشيحات "سترينجر ثينغز" السبعة على الفئات التقنية، فيما كانت زندايا العضو الوحيد من طاقم "يوفوريا" الذي ظهر ضمن فئات التمثيل الرئيسية.

ورغم وصول مسلسل "ذا بير" (The Bear) إلى قائمة أفضل مسلسل كوميدي، فإن بطله جيريمي ألين وايت، الفائز بجائزة أفضل ممثل كوميدي عامي 2024 و2025، لم ينل أي ترشيح هذا العام.

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أكثر الأعمال ترشيحاً

"ذا بيت" (The Pitt): 25 ترشيحاً.

"هاكس" (Hacks): 24 ترشيحاً.

"ويدوز باي" (Widow's Bay): 19 ترشيحاً.

"بلوريبوس" (Pluribus): 18 ترشيحاً.

"بيف" (Beef): 16 ترشيحاً.

"دي تي إف سانت لويس" (DTF St Louis): 13 ترشيحاً.

أكثر الأعمال ترشيحاً لجوائز إيمي أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

المرشحون لأفضل مسلسل درامي

"ذا ديبلومات" (The Diplomat)

"ذا غيلديد إيج" (The Gilded Age)

"إيه نايت أوف ذا سفن كينغدومز" (A Knight Of The Seven Kingdoms)

"بارادايس" (Paradise)

"ذا بيت" (The Pitt)

"بلوريبوس" (Pluribus)

"سلو هورسز" (Slow Horses)

"يور فريندز آند نيبرز" (Your Friends & Neighbors)

المرشحون لأفضل مسلسل كوميدي

"آبوت إليمنتري" (Abbott Elementary)

"ذا بير" (The Bear)

"هاكس" (Hacks)

"مارغوز غوت ماني ترابلز" (Margo's Got Money Troubles)

"نوبودي وونتس ذيس" (Nobody Wants This)

"أونلي مردرز إن ذا بيلدينغ" (Only Murders In The Building)

"شرينكينغ" (Shrinking)

"ويدوز باي" (Widow's Bay)

المرشحون لأفضل مسلسل قصير أو مختارات

"أول هير فولت" (All Her Fault)

"ذا بيست إن مي" (The Beast In Me)

"بيف" (Beef)

"دي تي إف سانت لويس" (DTF St Louis)

"لوف ستوري: جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت" (Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette)

المرشحون لأفضل ممثل في مسلسل درامي

ستيرلينغ كيه براون - "بارادايس"

غاري أولدمان - "سلو هورسز"

مارك روفالو - "تاسك"

روفوس سيويل - "ذا ديبلومات"

نواه وايلي - "ذا بيت"

المرشحات لأفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاري كون - "ذا غيلديد إيج"

تشايس إنفينيتي - "ذا تيستامنتس"

كيري راسل - "ذا ديبلومات"

ريا سيهورن - "بلوريبوس"

زندايا - "يوفوريا"

المرشحون لأفضل ممثل في مسلسل كوميدي

يحيى عبد المتين الثاني - "وندر مان"

ستيف كاريل - "روستر"

ماثيو ريس - "ويدوز باي"

جيسون سيغل - "شرينكينغ"

مارتن شورت - "أونلي مردرز إن ذا بيلدينغ"

المرشحات لأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

كوينتا برونسون - "آبوت إليمنتري"

أيو إدبيري - "ذا بير"

إيل فانينغ - "مارغوز غوت ماني ترابلز"

ليزا كودرو - "ذا كومباك"

جين سمارت - "هاكس"

المرشحون لأفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

ريز أحمد - "بيت"

جيسون بيتمان - "بلاك رابيت"

تشارلي هونام - "مونستر: قصة إد غين"

أوسكار إسحاق - "بيف"

ماثيو ريس - "ذا بيست إن مي"

المرشحات لأفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

كلير دينز - "ذا بيست إن مي"

سالي فيلد - "ريماركبلي برايت كريتشرز"

كاري موليغان - "بيف"

سارة بيدجون - "لوف ستوري: جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت"

سارة سنوك - "أول هير فولت"

كما شملت الترشيحات فئات أفضل ممثل وممثلة مساعدين في الأعمال الدرامية والكوميدية والمسلسلات القصيرة، إلى جانب فئات برامج تلفزيون الواقع، والبرامج المنوعة، وأفضل فيلم تلفزيوني، في سباق يُعد من أكثر المنافسات ترقباً في صناعة التلفزيون الأميركية. ومن المقرّر إعلان الفائزين خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة لوس أنجليس في 14 سبتمبر/أيلول المقبل.