"ديف شابيل: أداء لا يُقهر"... هناك مؤامرة ما في مكان ما

- يستعرض ديف شابيل في عرضه على نتفليكس قضايا سياسية واجتماعية، منها نقده لإدارة ترامب وتجاهلها للمشردين، وحرية التعبير في الولايات المتحدة مقارنة بالدعم الأميركي لإسرائيل، بالإضافة إلى الجدل حول مشاركته في مهرجانات كوميدية في السعودية والإمارات. - يتناول شابيل العلاقة بين المال والضغط العام وحدود السخرية، مشيرًا إلى حادثة اغتيال تشارلي كيرك وضغوط التبرع على جيمي كيميل، واستخدام ترامب للمنظومة القضائية ضد الإعلام، وزيارته لمنزل باف ديدي كمثال على تداخل السلطة والشهرة. - يعبر شابيل عن هاجسه من نظريات المؤامرة، مشيرًا إلى أن السلطة تخفي الجرائم وتحد من نجاح الأفراد، خاصة السود، مستندًا إلى أمثلة من تاريخ الملاكمة والهيب هوب، ويظهر كصوت كوميدي سياسي يواجه العطب البنيوي في النظام القانوني الأميركي.

فجأة ومن دون إعلان مسبق، طرحت منصة نتفليكس عرضاً جديداً للكوميديان ديف شابيل صُوّر في واشنطن العاصمة. يبدأ العرض باستعادة خطاب شابيل خلال تسلّمه جائزة مارك توين للكوميديا عام 2019، قبل دخوله إلى صالة ضخمة وسط هتاف الجمهور، في إشارة محسوبة إلى مكانته بوصفه أحد أكثر الأصوات الكوميدية نفوذاً وإثارة للجدل في الولايات المتحدة.

يحمل العرض عنوان "ديف شابيل: أداء لا يُقهر…" (Dave Chappelle: The Unstoppable…) ويُفتتح مباشرة بصدام سياسي مع إدارة دونالد ترامب، على خلفية نشر الحرس الوطني في ولايات أميركية عدّة، في مقابل تجاهل ملف المشردين في واشنطن، والفجوات الطبقية، والانقسام العرقي بين البيض والسود. هنا، لا يكتفي شابيل بالنقد، بل يضع نفسه داخل المعادلة، مشيراً، وإن بشكل غير مباشر، إلى كيفية تحويله ثروته المتأتية من الكوميديا إلى رأسمال مادي: شراء عقارات، وافتتاح نوادٍ للموسيقى والكوميديا.

من هذا المدخل، ينتقل ديف شابيل إلى سؤال حرية التعبير في الولايات المتحدة، مقارناً بينها وبين بلدان أخرى، خصوصاً في سياق الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب الإبادة على غزة. ويتوقف عند الجدل الذي أثارته مشاركته في مهرجانات كوميدية في السعودية والإمارات، مدافعاً عن خياره، ومشيراً بوضوح إلى أنه قال هناك نكات لم يكن ليجرؤ على قولها في بلده.

يتوسّع هذا الطرح مع تطرّقه إلى اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، وما تبعه من ضغوط مورست على مقدّم البرامج الساخر جيمي كيميل، بعدما أثار استياء اليمينيين بمونولوغ ألقاه في برنامجه المسائي. كيميل نفسه قال، في رسالة عيد الميلاد البديلة التي بثتها القناة الرابعة البريطانية، إن "الاستبداد يزدهر" في الولايات المتحدة، متحدثاً عن تعليق برنامجه على شبكة "إيه بي سي" لفترة وجيزة تحت وطأة ضغوط سياسية، قبل العودة إلى البث تمديد عقده. هذه الواقعة لا تأتي كحادثة معزولة، بل كجزء من منطق أوسع يربط فيه شابيل بين المال، والضغط العام، وحدود السخرية. ومن هنا، تعود المقارنة إلى دونالد ترامب نفسه، ليس فقط من خلال خطابه العدائي تجاه الصحافيين، بل عبر استخدام المنظومة القضائية كأداة ردع، وإرغام وسائل الإعلام على دفع تسويات مالية باهظة عند انتقاد رأس الدولة.

في هذا السياق تحديداً، يطرق شابيل أحد أكثر المواضيع إشكالية في العرض: زيارته إلى منزل باف ديدي، المدان والموجود حالياً في السجن. لا يقدّم شابيل هذه القصة بوصفها اعترافاً، بل كمثال إضافي على التداخل بين السلطة والشهرة والحصانة غير المعلنة. وفي الوقت نفسه، يستعرض مهاراته الكوميدية، مؤكداً سيطرته المطلقة على أداته، عبر نكتة ذات نهايتين مختلفتين، أو عبر قلب النكتة وتغيير معناها بحسب الجمهور، في إعادة تأكيد متكرّرة على كونه "سيّد صنعته".

غير أن هذا الاستعراض المهني لا ينفصل عن بنية فكرية أوسع. يستحضر شابيل مثالاً من تاريخ الملاكمة الأميركية، مذكّراً بالأثر السياسي لأي مواجهة بين رجل أبيض وآخر أسود، ومتوقفاً عند قصة جاك جونسون الذي هزم عدداً من الملاكمين البيض مطلع القرن العشرين، قبل أن يُدان لاحقاً استناداً إلى "قانون مان" الذي وُضع عملياً لاستهدافه. هنا، يربط شابيل بين العنصرية القانونية، والخوف من صعود السود اجتماعياً واقتصادياً.

في هذا الإطار، يكرر ديف شابيل هاجسه من نظريات المؤامرة. هو لا ينفي وجودها، بل يقول إنه يؤمن بأن "شيئاً ما" يحدث في هذا العالم، شيء غير طبيعي، لكنه يحذّر من محاولات تفسيره بسذاجة. المؤامرة، بحسب منطقه، ليست حبكة سرّية واحدة، بل شبكة علاقات تتحرك فيها السلطة لإخفاء الجرائم من جهة، وللحدّ من نجاح بعض الأفراد، خصوصاً السود، من جهة أخرى. ويضرب أمثلة من تاريخ الملاكمة، والهيب هوب، وغيرها من المجالات التي قرّرت فيها "السلطة" فجأة إنهاء مسيرة شخص بعينه.

في المحصلة، يظهر ديف شابيل في هذا العرض ثابتاً على مواقفه: صوت كوميدي سياسي، يواجه الوضع القائم، ويركّز على العطب البنيوي في النظام القانوني الأميركي، ذي التاريخ العنصري الممتد. لكن في الوقت نفسه، يبدو خطابه نفسه نوعاً من "تفسير" المؤامرة التي يتحدث عنها. فهو يستند إلى وقائع حقيقية، غير أن كل حكاية تمرّ عبر عدسة تفسيره الشخصي، لتتحول الكوميديا أحياناً إلى وسيلة لإزاحة النظر عن المشكلة الأساسية.

وهنا تكمن المفارقة الأخلاقية الأشد: فباف ديدي، مثلاً، ليس ضحية مؤامرة، بل مجرم مدان، وأفعاله موثقة. هذا العنف لا يمكن ردّه إلى لعبة سلطة غامضة، بل إلى قرار واعٍ من شخص يمتلك المال والنفوذ. في هذه اللحظة، تتعرّى حدود خطاب شابيل نفسه: حين تصبح الكوميديا، لا أداة فضح، بل مساحة رمادية قد تُستخدم لتخفيف وطأة الحقيقة بدل مواجهتها.