ديفيد جونسون يخلف تشادويك بوزمان في "بلاك بانثر 3"

- أعلنت استوديوهات مارفل عن اختيار ديفيد جونسون لتجسيد شخصية "بلاك بانثر" الجديدة في فيلم "بلاك بانثر 3"، المقرر عرضه في 15 ديسمبر 2028، حيث سيؤدي دور الأمير تشالا الثاني، ابن الملك تشالا، مع عودة راين كوغلر للإخراج. - الفيلم يركز على رحلة تشالا الثاني نحو النضج وتحمل إرث "بلاك بانثر"، مع استمرار ليتيشا رايت في دور شوري ووينستون ديوك في دور إمباكو، وقد أُعلن الخبر في مهرجان "كوميك-كون". - حقق فيلم "بلاك بانثر" الأول إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار، وحصل على سبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار، بينما حقق "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد" 859 مليون دولار عالمياً، مع خمسة ترشيحات للأوسكار.

أعلنت استوديوهات مارفل اختيار الممثل البريطاني ديفيد جونسون لتجسيد شخصية "بلاك بانثر" الجديدة في فيلم "بلاك بانثر 3" (Black Panther 3)، المقرر عرضه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2028.

ويؤدي جونسون دور الأمير تشالا الثاني (T'Challa II)، ابن الملك تشالا (T'Challa)، الذي ظهر طفلاً للمرة الأولى في فيلم "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد" (Black Panther: Wakanda Forever). ويركز الجزء الجديد على رحلة الشخصية نحو النضج وتحمل إرث "بلاك بانثر". ويعود راين كوغلر لإخراج الفيلم الثالث، فيما تستأنف ليتيشا رايت دور شوري (Shuri)، إلى جانب وينستون ديوك في دور إمباكو (M'Baku). وأُعلن الخبر خلال جلسة مارفل في قاعة "هول إتش" بمهرجان "كوميك-كون".

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وكانت ليتيشا رايت قد حملت لقب "بلاك بانثر" في فيلم "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد"، بعد وفاة زميلها تشادويك بوزمان، الذي جسّد شخصية الملك تشالا في فيلم "بلاك بانثر" (Black Panther) الأول. وتوفي بوزمان بسرطان القولون عام 2020 عن عمر 43 عاماً، بينما كان كوغلر يعمل على تطوير الجزء الثاني. وفي نهاية "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد"، كُشف أن تشالا الثاني هو ابن تشالا وناكيا (Nakia)، التي تجسدها لوبيتا نيونغو.

وشارك جونسون أخيراً في فيلم "إيليين: رومولوس" (Alien: Romulus)، وفيلم "المسيرة الطويلة" (The Long Walk) المقتبس من رواية للكاتب ستيفن كينغ.

وكانت ليتيشا رايت قد صرحت لمجلة فارايتي في يناير/كانون الثاني 2023، بعد عرض الجزء الثاني، بأنها تعتقد أن العمل على الجزء الثالث "بدأ بالفعل". وقالت: "لقد أمضينا عامين رائعين في إطلاق الفيلم ورؤية الجميع يجتمع لدعمه. نحتاج إلى استراحة قصيرة، وإعادة ترتيب الأمور، كما يحتاج راين إلى العودة إلى غرفة الكتابة، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا متحمسون جداً لما سيشاهده الجمهور".

سينما ودراما لوبيتا نيونغو تدافع عن دورها في فيلم "الأوديسة"

وحقق فيلم "بلاك بانثر"، الذي عُرض عام 2018، إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وشارك في بطولته تشادويك بوزمان، وليتيشا رايت، ولوبيتا نيونغو، وفورست ويتيكر، ومايكل بي. جوردان، وداناي غوريرا، وأنجيلا باسيت.

وحصل الفيلم على سبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار، بينها جائزة أفضل فيلم، ليصبح أول فيلم مقتبس عن قصص الأبطال الخارقين ينال هذا الترشيح، قبل أن يفوز بثلاث جوائز هي: أفضل تصميم أزياء، وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل موسيقى تصويرية أصلية.

أما "بلاك بانثر: واكاندا إلى الأبد"، الذي صدر عام 2022، فقد حقق 859 مليون دولار حول العالم، وسجل أحد أفضل افتتاحيات شباك التذاكر بعد جائحة كورونا بإيرادات بلغت 331 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى عالمياً. كما نال الفيلم خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار، وأصبحت أنجيلا باسيت أول ممثلة في فيلم من إنتاج مارفل تُرشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.

ولن يضطر جمهور مارفل إلى الانتظار حتى إطلاق الفيلم الجديد لرؤية ليتيشا رايت مجدداً، إذ تشارك أيضاً في فيلم "المنتقمون: يوم القيامة" (Avengers: Doomsday)، المقرر عرضه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2026.