ديفيد إليسون يتعهد بالحفاظ على استقلالية "سي أن أن"

- استحوذت "باراماونت سكاي دانس" على "وارنر براذرز ديسكفري"، مما أثار مخاوف صحافيي "سي أن أن" من تحول التغطية الإخبارية نحو توجه محافظ، رغم تعهد إليسون بحماية الاستقلال التحريري. - إليسون أكد على أهمية الحفاظ على استقلالية "سي أن أن" و"سي بي إس"، مشيراً إلى أن القناة ستستمر في العمل في مجال الحقيقة والثقة، مستهدفاً الجمهور من "يسار الوسط أو يمين الوسط". - رغم تصريحات إليسون، يشكك البعض في نواياه، مشيرين إلى احتمال تأثير الرئيس ترامب على القرارات التحريرية، بينما يؤكد خبراء أن الرقابة الإعلامية قد تضر بالأرباح.

مع استعداد شركة باراماونت سكاي دانس المملوكة لديفيد إليسون للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، المالكة لشبكة "سي أن أن" الأميركية، أعرب عدد من صحافيي الشبكة عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى دفع التغطية الإخبارية نحو توجه أيديولوجي أكثر محافظة. في المقابل، تعهد إليسون بحماية الاستقلال التحريري لـ"سي أن أن"، مؤكداً في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، الخميس، "ضرورة الحفاظ عليه".

ونجحت "باراماونت سكايدانس" الأسبوع الماضي في الفوز بعملية الاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، إثر انسحاب "نتفليكس" من السباق. وهي تنتظر حالياً الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة.

ورداً على سؤال حول مخاوف الموظفين من احتمالية إجراء عمليات دمج بين "سي بي إس" و"سي أن أن"، قال إليسون: ""سي أن أن" علامة تجارية مذهلة مع فريق رائع، ونحن نؤمن تماماً بالاستقلالية التي يجب الحفاظ عليها، خصوصاً لهؤلاء الصحافيين المميّزين، ونريد دعم ذلك في المستقبل". كذلك، قلّل من أهمية التوقعات بأن تصير القناة أكثر خضوعاً لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وقال: "سنحافظ على الاستقلال التحريري في "سي أن أن" تماماً كما هو الحال في "سي بي إس"".

ورأى إليسون إلى أنه يسعى إلى مخاطبة "الـ70% من الأميركيين" الذين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم من "يسار الوسط أو يمين الوسط"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "نحن نريد أن نعمل في مجال الحقيقة، ونريد أن نعمل في مجال الثقة، وهذا لن يتغير".

لكن تصريحات الملياردير لن تكون كافية بالضرورة لطمأنة المنتقدين، بحسب موقع "فرايتي"، الذي يرون أنه يسعى لإرضاء الرئيس ترامب، مشيرين إلى أنّه لن يتردّد في التخلي عن مراسلي "سي أن أن" ومنتجي "إتش بي أو" إذا شكّلوا عائقاً أمام توسعه التجاري. في الوقت نفسه، يشير خبراء آخرون إلى أن الرقابة على الإعلام ليست جيدة للشركات، خاصةً في حالة "سي أن أن" التي تحقّق أرباحاً كبيرة يرغب إليسون باستمرارها ومضاعفتها.

وأعرب إليسون عن ثقته بأن اندماج "باراماونت سكاي دانس" مع"وارنر براذرز ديسكفري" سيحصل على الموافقات التنظيمية بسرعة نسبياً، مؤكداً أنه "لا يوجد شيء في هذه الصفقة يثير أي سبب يدعو للقلق".