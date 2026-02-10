"ديسكورد" تفرض التحقّق من العمر للوصول إلى محتوى البالغين

- إجراءات جديدة لتعزيز السلامة: ستفرض ديسكورد اختبار التحقق من العمر عبر مسح الوجه أو وثيقة رسمية للوصول إلى محتوى البالغين، بدءاً من مارس، لتعزيز سلامة المراهقين ضمن قاعدة مستخدميها البالغة 200 مليون شهرياً. - حماية إضافية للمراهقين: تفعيل إعدادات المراهقين عالمياً يضيف طبقة حماية، مع السماح للبالغين بالوصول إلى المحتوى بعد التحقق، وتقييد الرسائل والمجموعات المخصصة للبالغين. - تحديات الخصوصية والضغوط التنظيمية: رغم تأكيد ديسكورد على عدم تخزين معلومات التحقق، يثير القرار مخاوف الخصوصية، وسط ضغوط حكومية متزايدة لتعزيز حماية المراهقين على المنصات الرقمية.

ستفرض منصة ديسكورد على المستخدمين الخضوع لاختبار التحقّق من العمر، عبر تقنية مسح الوجه، أو من خلال تحميل وثيقة رسمية تثبت الهوية، في حال رغبوا بالوصول إلى المحتوى المخصّص للبالغين، وذلك بدءاً من مارس/ آذار المقبل، بحسب ما أعلنته الاثنين. وتأتي القيود الجديدة ضمن مساعي المنصة التي تملك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهرياً إلى تعزيز إجراءات السلامة، خصوصاً للمراهقين.

وقالت رئيسة السياسات في "ديسكورد" سافانا ياداليتش، لموقع "بي بي سي"، إن "تفعيل إعدادات المراهقين على جميع المستخدمين حول العالم يعزّز بنية السلامة في "ديسكورد". وأوضحت أن التغييرات الجديدة توفّر طبقة حماية إضافية للمراهقين، مع منح من هم فوق 18 عاماً القدرة على الوصول إلى محتوى البالغين بعد التحقّق من هويّاتهم.

وبيّنت المنصة أن الإعدادات الجديدة ستقيّد المحتوى الذي يُعرض على المستخدمين، وتمنعهم من رؤية الرسائل الموجهة إليهم من مستخدمين لا يعرفونهم، كما أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى المجموعات المخصّصة للبالغين، ولا إزالة التمويه عن المحتوى المصنف حساساً، إلّا بعد إثبات أنهم بالغون. في الوقت نفسه، لفتت ياداليتش أن معظم المستخدمين البالغين لن يكونوا مضطرين للخضوع إلى اختبار التحقّق من العمر، إذ تعتمد المنصة أدوات تقدّر عمر المستخدم بناءً على مدة إنشاء الحساب، ونوعية الجهاز، وبيانات النشاط، وغيرها من الأنماط.

ونبّه بعض الخبراء إلى أن القرار الجديد قد يجذب مستخدمين جدداً مهتمين بالسلامة الرقمية، لكنه قد يؤدي إلى خسارة المنصة مستخدمين آخرين، يخشون على خصوصية معلوماتهم، رغم تأكيد "ديسكورد" أن المعلومات المستخدمة للتحقّق من العمر لن يجري تخزينها، وستحذف بعد اكتمال العملية. وكانت الشركة قد واجهت انتقادات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تعرّض شركة ساعدتها في التحقّق من الأعمار للاختراق، ممّا أثار مخاوف من احتمال تسريب صور هويات رسمية لأكثر من 70 ألف مستخدم.

وتأتي إجراءات "ديسكورد" في وقتٍ تتعرّض فيه منصات التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا لضغوط تنظيمية متزايدة من جهات حكومية حول العالم، بهدف تعزيز إجراءات الحماية للمراهقين والأطفال. وبعد أن صارت أستراليا أوّل دولة في العالم تحظر منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين تحت 16 عاماً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تدرس حكومات أكثر من دولة حالياً، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، اتخاذ إجراءات مماثلة قريباً.