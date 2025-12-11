"ديزني" تسمح رسمياً لـ"أوبن إيه آي" باستخدام شخصياتها

أعلنت استوديوهات والت ديزني وشركة أوبن إيه آي، اليوم الخميس، عن اتفاقية ترخيص لمدة ثلاث سنوات تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة لشخصيات "ديزني" المحبوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويعني هذا أن الاستوديوهات قد رخّصت استعمال شخصياتها المحمية بشدة، من ميكي ماوس إلى أبطال مارفل الخارقين وشخصيات حرب النجوم.

وبموجب اتفاقية "ديزني" و"أوبن إيه آي"، سوف يتمكن المستخدمون من توليد محتوى بالذكاء الاصطناعي يضم أكثر من 200 شخصية من "ديزني" و"مارفل" و"بيكسار" و"حرب النجوم"، وذلك عبر منصة توليد الفيديو سورا لـ"أوبن إيه آي"، بالإضافة إلى روبوت الدردشة تشات جي بي تي لذات الشركة. وبحسب وكالة فرانس برس، تشمل الشراكة استثماراً بقيمة مليار دولار من "ديزني" في "أوبن إيه آي"، إلى جانب خيارات لشراء أسهم إضافية في شركة التكنولوجيا.

وهذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها لشركة ترفيهية كبرى تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي بهذا الحجم. كما أنها تحوّل جذري في قطاع لطالما خاض معارك قضائية مع شركات الذكاء الاصطناعي. فكانت "ديزني" وغيرها من عمالقة الصناعات الإبداعية قد رفعت دعاوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي" و"بيربليكسيتي" و"أنثروبيك"، متهمةً إياها باستخدام محتواها بشكل غير قانوني لتدريب روبوتاتها. وواصلت شركة الترفيه حملتها القانونية، إذ أرسلت أمس الأربعاء خطاب إنذار إلى "غوغل" متهمةً إياها بالاستخدام غير القانوني لمحتوى تملك حقوقه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويستثني الاتفاق استخدام صور الممثلين وأصواتهم. وبينما يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف العاملين في هوليوود من فقدان لقمة عيشهم نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، روبرت إيغر، أن هذه الاتفاقية "لا تمثل بأي حال من الأحوال تهديداً للمبدعين، بل على العكس تماماً. أعتقد أنها تكرّمهم وتحترمهم، ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود رسوم ترخيص مرتبطة بها". وطمأن إلى أن الاتفاقية تشمل فقط مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها 30 ثانية، وأنها لن تُستخدم في أعمال أطول.