"ديزني" تتيح لمستخدمي "تيك توك" استعمال مقاطع من أفلامها

- وقّعت ديزني اتفاقية فريدة مع تيك توك، تتيح للمستخدمين إضافة مقتطفات من أفلام وشخصيات ديزني إلى مقاطع الفيديو، مما يعزز تفاعل المعجبين ويضعهم في صدارة منصة ديزني بلس. - تهدف الاتفاقية إلى استخدام تقنيات متطورة لتعزيز سرد القصص وزيادة العوائد المالية، حيث أطلقت ديزني ميزة عرض مقاطع فيديو عمودية بصيغة "ريلز" على منصتها للبث التدفقي. - رغم تراجع صافي أرباح ديزني إلى 2.8 مليار دولار في الربع المالي الثاني، ارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 25.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

وقّعت شركة والت ديزني، الأربعاء، اتفاقية وصفتها بأنّها "الأولى من نوعها" مع "تيك توك"، تتيح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إضافة مقتطفات من أفلام "ديزني" وشخصياتها إلى مقاطع الفيديو التي ينشرونها، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت شركة الترفيه العملاقة إن "الاتفاقية ستضع صناع المحتوى في صدارة منصة ديزني بلس"، عبر تخصيص مساحة لمحتوى أنشأه المعجبون يتضمن شخصيات الشركة وقصصها.

ولم تكشف "ديزني" عن تفاصيل اتفاقية مشاركة المحتوى، والتي تزامنت مع إعلان الشركة بيان الأرباح للربع السنوي الثاني، والذي أظهر ارتفاعاً في الإيرادات الفصلية لتصل إلى 25.2 مليار دولار. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى "استخدام تقنيات متطورة لتعزيز أسلوبنا في سرد القصص وزيادة العوائد المالية".

وسبق للشركة أن أطلقت بالفعل ميزة عرض مقاطع فيديو عمودية بصيغة "ريلز"، لاستعراض مقتطفات من إنتاجات "بيكسار" و"مارفيل" و"حرب النجوم" عبر منصتها للبث التدفقي ديزني بلس، وعلى غرار نمط التصفح المعتمد في "تيك توك".

وفي النتائج المالية، سجل صافي أرباح الشركة خلال الربع المالي الثاني والمنتهي في 27 يونيو/ حزيران تراجعاً إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت الشركة جزءاً من هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الضرائب خلال الفترة، رغم أن النتائج جاءت أعلى من توقعات معظم المحللين.