"ديتول" تعتذر عن إعلان أغضب الصين وتسحبه

- أثار إعلان ديتول البريطاني للمطهرات غضباً واسعاً في الصين، حيث صوّر رجلاً يبحث عن امرأة "طاهرة"، مما أدى إلى سحب الإعلان والاعتذار. - الإعلان الذي نُشر في مايو، أظهر الرجل يقارن صديقته بشريكته السابقة، ويصرح بأنه يريد زوجة عذراء، مما أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. - ديتول اعتذرت وأوضحت أن الحملة كانت تهدف لتحدي المواقف غير المتكافئة بين الجنسين، لكن الرسالة الأصلية شُوّهت، مما دفع الكثيرين لدعوة مقاطعة العلامة التجارية.

اعتذرت شركة ديتول البريطانية للمطهرات عن إعلان يصور رجلاً يبحث عن امرأة "طاهرة لم يمسسها أحد". وأثار الإعلان ردات فعل غاضبة في الصين، ما اضطر الشركة إلى سحبه والاعتذار. ويُظهر الإعلان، الذي تبلغ مدته خمس دقائق، والذي نُشر على منصات عدة في نهاية شهر مايو/أيار، رجلاً يقارن صديقته بشريكته السابقة. بعدما علم أن صديقته السابقة كانت تعيش مع شخص آخر، شبّه الرجل علاقتهما بـ"علاقة عابرة"، ثم أخبر أصدقاءه بأنه ينوي العثور على امرأة "طاهرة" وعذراء ليكون أول شريك جنسي لها.

Oh, Dettol, you really did this one dirty.



Dettol has upset the Chinese internet today over a bizarre ad campaign featuring a man looking for a woman who is "clean" enough to marry. At one point, he says: "It’s okay if I’m not her first, but not when it comes to my future wife.… pic.twitter.com/DRAs7vpmu6 — Manya Koetse (@manyapan) June 22, 2026

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ويقول الرجل في الإعلان: "قد لا تكون عذراء، لكن زوجتي المستقبلية يجب أن تكون كذلك"، مضيفاً: "لحسن الحظ، قابلتها الآن، إنها نظيفة ولم يلوثها رجال آخرون". وتنتهي الدراما القصيرة باكتشاف حبيبته الجديدة لتصريحاته، وتوبيخها له على كراهيته للنساء، ثم انفصالها عنه. وبينما تُلقي بجواربه في الغسالة، يُسمع صوت يقول: "الرجل السام يشبه هذه الجراثيم تماماً، أنتِ بحاجة إلى ديتول للقضاء عليها تماماً لتشعري بالراحة".

الإعلان تسبّب في انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي داخل الصين، وحصد النقاش أكثر من 80 مليون مشاهدة على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي حتى يوم أمس الثلاثاء، حيث دعا الكثيرون إلى مقاطعة العلامة التجارية. نتيجة لردات الفعل هذه سحبت "ديتول" الإعلان يوم الأحد، وكتبت منشور اعتذار قالت فيه إن الحملة كانت تهدف إلى "تحدي المواقف غير المتكافئة بين الجنسين وتعزيز وجهات نظر صحية وواثقة بشأن العلاقات وأنماط الحياة"، لكن المقاطع المعدّلة المتداولة على الإنترنت شوّهت الرسالة الأصلية.